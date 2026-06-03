В среду, 3 июня, на украинском рынке горючего зафиксировали снижение цен на все виды топлива. Больше всего подешевел премиальный бензин А-95. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
Цены на топливо в Украине снизились: больше всего подешевел премиальный А-95
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Динамика цен 3 июня
Средние цены на заправках Украины:
- Бензин А-95 премиум подешевел на 17 копеек до 79,77 грн/л.
- Бензин А-95 подешевел на 9 копеек до 75,87 грн/л.
- Бензин А-92 подешевел на 3 копейки до 69,69 грн/л.
- Дизельное горючее подешевело на 2 копейки до 85,42 грн/л.
- Автомобильный газ подешевел на 1 копейку до 46,41 грн/л.
Читайте также: Нефть дорожает на фоне возобновления боевых действий на Ближнем Востоке
Цены АЗС на топливо и автогаз
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Комментарии - 1