Штраф и эвакуация авто: что изменит новый закон для водителей с 1 июня 2026 года

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

3 июня 2026, 15:15 Читати українською

Штраф и эвакуация авто: что изменит новый закон для водителей с 1 июня 2026 года

С 1 июня 2026 года в Украине вступают в силу изменения, касающиеся контроля за эксплуатацией автомобилей и соблюдения правил дорожного движения. Среди основных нововведений — усиленные проверки тонирования стекла, обязательный технический осмотр отдельных категорий транспорта и расширение сети камер автоматической фиксации нарушений, пишет Эксперт.

С 1 июня 2026 года в Украине вступают в силу изменения, касающиеся контроля за эксплуатацией автомобилей и соблюдения правил дорожного движения.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Усиленный контроль за тонировкой стекла

Одним из наиболее заметных изменений станет контроль уровня тонировки автомобильного стекла. Сообщается, что патрульные получили новые приборы для проверки светопропускания, так что количество таких проверок на дорогах может возрасти. За нарушение установленных норм предусмотрен штраф в размере 510 гривен.

Если нарушения обнаружат повторно, владельцу автомобиля выдадут предписание устранить чрезмерную тонировку в течение десяти суток. В случае невыполнения требования транспортное средство могут временно эвакуировать на штрафплощадку.

Обязательный техосмотр для коммерческого транспорта

Еще одним важным нововведением станет обязательный технический осмотр транспорта, который используется в коммерческой деятельности. Прежде всего, это касается такси, сервисов каршеринга и автомобилей служб доставки.

Стоимость прохождения процедуры составит от 800 до 1500 гривен в зависимости от региона. При обнаружении серьезных технических неисправностей эксперты смогут запретить эксплуатацию автомобиля до полного устранения недостатков.

Новые тарифы и автоматический контроль парковки

Изменения коснутся и парковки в больших городах. В Киеве, Львове, Одессе и Днепре могут ввести обновленные тарифы, которые в среднем поднимутся на 15−20%.

Кроме того, планируется расширение зон платной парковки и установка дополнительных камер контроля. Штраф за неоплаченную парковку останется на уровне 340 гривен, однако фиксация таких нарушений все чаще будет происходить автоматически.

На дорогах появится больше камер фиксации нарушений

Параллельно в Украине продолжается расширение системы автоматической фиксации нарушений ПДД. По данным МВД, к концу лета на дорогах планируется установить около 150 новых комплексов контроля.

Новые камеры будут фиксировать не только превышение скорости. Также они будут контролировать проезд на запретный сигнал светофора и несанкционированный выезд на полосы общественного транспорта.

Преимущества оформления полиса ОСАГО на «Минфине»

🎁 Собираем, анализируем, и показываем самые выгодные предложения

⏱️ Помогаем экономить и деньги, и время

🛡️ Сотрудничаем только с проверенными страховыми компаниями

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+30
BigBend
BigBend
3 июня 2026, 15:40
#
«Посилений контроль за тонуванням скла» мусора як завжди зайняті справді важливими речима.
+
0
bosyak
bosyak
3 июня 2026, 16:23
#
Ну не громадян же захищати :)
+
0
djjack
djjack
3 июня 2026, 16:31
#
Это чтоб лучше было видно «ухилянта», а то заработку тонировка мешает.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают djjack, SomeOne21 и 22 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами