Штраф и эвакуация авто: что изменит новый закон для водителей с 1 июня 2026 года

С 1 июня 2026 года в Украине вступают в силу изменения, касающиеся контроля за эксплуатацией автомобилей и соблюдения правил дорожного движения. Среди основных нововведений — усиленные проверки тонирования стекла, обязательный технический осмотр отдельных категорий транспорта и расширение сети камер автоматической фиксации нарушений, пишет Эксперт.

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Усиленный контроль за тонировкой стекла

Одним из наиболее заметных изменений станет контроль уровня тонировки автомобильного стекла. Сообщается, что патрульные получили новые приборы для проверки светопропускания, так что количество таких проверок на дорогах может возрасти. За нарушение установленных норм предусмотрен штраф в размере 510 гривен.

Если нарушения обнаружат повторно, владельцу автомобиля выдадут предписание устранить чрезмерную тонировку в течение десяти суток. В случае невыполнения требования транспортное средство могут временно эвакуировать на штрафплощадку.

Обязательный техосмотр для коммерческого транспорта

Еще одним важным нововведением станет обязательный технический осмотр транспорта, который используется в коммерческой деятельности. Прежде всего, это касается такси, сервисов каршеринга и автомобилей служб доставки.

Стоимость прохождения процедуры составит от 800 до 1500 гривен в зависимости от региона. При обнаружении серьезных технических неисправностей эксперты смогут запретить эксплуатацию автомобиля до полного устранения недостатков.

Новые тарифы и автоматический контроль парковки

Изменения коснутся и парковки в больших городах. В Киеве, Львове, Одессе и Днепре могут ввести обновленные тарифы, которые в среднем поднимутся на 15−20%.

Кроме того, планируется расширение зон платной парковки и установка дополнительных камер контроля. Штраф за неоплаченную парковку останется на уровне 340 гривен, однако фиксация таких нарушений все чаще будет происходить автоматически.

На дорогах появится больше камер фиксации нарушений

Параллельно в Украине продолжается расширение системы автоматической фиксации нарушений ПДД. По данным МВД, к концу лета на дорогах планируется установить около 150 новых комплексов контроля.

Новые камеры будут фиксировать не только превышение скорости. Также они будут контролировать проезд на запретный сигнал светофора и несанкционированный выезд на полосы общественного транспорта.

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