«Киевгорстрой» планирует ввести в эксплуатацию шесть ЖК

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

3 июня 2026, 16:01 Читати українською

«Киевгорстрой» планирует ввести в эксплуатацию шесть ЖК

ЧАО «ХК «Киевгорстрой» возобновило строительные работы на 11 из 24 жилых комплексов, планирует ввести в эксплуатацию шесть из них до конца 2026 года, сообщили в пресс-службе компании агентству «Интерфакс-Украина».

ЧАО «ХК «Киевгорстрой» возобновило строительные работы на 11 из 24 жилых комплексов, планирует ввести в эксплуатацию шесть из них до конца 2026 года, сообщили в пресс-службе компании агентству «Интерфакс-Украина».► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахЧто известно«Строители на площадках и работающая техника — лучшее свидетельство эффективного возобновления деятельности», — отметил председатель правления компании Валерий Засуцкий во время совместного выездного совещания руководства «Киевгорстроя» и депутатов Киевского городского совета в среду.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

«Строители на площадках и работающая техника — лучшее свидетельство эффективного возобновления деятельности», — отметил председатель правления компании Валерий Засуцкий во время совместного выездного совещания руководства «Киевгорстроя» и депутатов Киевского городского совета в среду.

Участники выездного совещания во время посещения строительных площадок особое внимание уделили организации работ по устройству инженерных сетей, а также выполнению строительных и отделочных работ.

Как сообщалось, ЧАО «ХК «Киевгорстрой» в марте текущего года возобновило строительные работы на объектах с высокой степенью готовности.

Читайте также: «Киевгорстрой» частично размораживает строительство по новым правилам

В настоящее время возобновлены работы на 11 из 24 жилых комплексов. Летом компания рассчитывает вернуться к работам в ЖК «Абрикосовый», осенью — в ЖК «Академ Парк», а сейчас идет подготовка к возобновлению строительства ЖК «Отрада», «Милос» и «Лейк Хаус».

До конца года застройщик планирует ввести в эксплуатацию шесть: ЖК «Гвардейский», «Фридом», «Радужный», «Подол Град», «Твин Хаус» и первое здание ЖК «Обериг-2», что позволит обеспечить жильем 3775 семей.

«Еще 3800 семей заселятся в собственные дома в 2027 году», — подчеркнул Засуцкий.

По его словам, компания ведет регулярную прямую коммуникацию со всеми инвесторами каждого отдельного ЖК и информирует о реальном положении дел на каждом объекте.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Abramon
Abramon
3 июня 2026, 16:25
#
До кінця року забудовник планує ввести в експлуатацію шість: ЖК «Гвардійський» що знову. Це вже втретє!!! «Кіно і німці»)))
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает MD1777669461 и 15 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами