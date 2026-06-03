«Киевгорстрой» планирует ввести в эксплуатацию шесть ЖК

ЧАО «ХК « Киевгорстрой » возобновило строительные работы на 11 из 24 жилых комплексов, планирует ввести в эксплуатацию шесть из них до конца 2026 года, сообщили в пресс-службе компании агентству «Интерфакс-Украина».

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Что известно

«Строители на площадках и работающая техника — лучшее свидетельство эффективного возобновления деятельности», — отметил председатель правления компании Валерий Засуцкий во время совместного выездного совещания руководства «Киевгорстроя» и депутатов Киевского городского совета в среду.

Участники выездного совещания во время посещения строительных площадок особое внимание уделили организации работ по устройству инженерных сетей, а также выполнению строительных и отделочных работ.

Как сообщалось, ЧАО «ХК «Киевгорстрой» в марте текущего года возобновило строительные работы на объектах с высокой степенью готовности.

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В настоящее время возобновлены работы на 11 из 24 жилых комплексов. Летом компания рассчитывает вернуться к работам в ЖК «Абрикосовый», осенью — в ЖК «Академ Парк», а сейчас идет подготовка к возобновлению строительства ЖК «Отрада», «Милос» и «Лейк Хаус».

До конца года застройщик планирует ввести в эксплуатацию шесть: ЖК «Гвардейский», «Фридом», «Радужный», «Подол Град», «Твин Хаус» и первое здание ЖК «Обериг-2», что позволит обеспечить жильем 3775 семей.

«Еще 3800 семей заселятся в собственные дома в 2027 году», — подчеркнул Засуцкий.

По его словам, компания ведет регулярную прямую коммуникацию со всеми инвесторами каждого отдельного ЖК и информирует о реальном положении дел на каждом объекте.