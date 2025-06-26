Ввоз электоркаров хотят освободить от НДС до окончания войны: стоит ли их покупать сейчас

В последнее время за электрокарами, в буквальном смысле, выстраиваются очереди: все торопятся успеть купить машину, пока действуют льготы на ввоз. Между тем депутаты зарегистрировали в ВР уже второй законопроект, который продлевает льготную растаможку электромобилей. Но есть ли шанс у таких новаций успешно пройти голосование в парламенте? — В этом и других важных вопросах, связанных с покупкой электромобиля, разбирался «Минфин».

Ажиотажный спрос на электромобили спровоцировало приближающееся окончание льготного периода ввоза этих транспортных средств. Напомним: до конца 2025 года «электрички» можно завозить в Украину без НДС и таможенной пошлины, то есть при растаможке можно сэкономить 30% от стоимости. Взимается только акциз, но он не превышает нескольких сотен евро (зависит от мощности батареи).

В парламенте зарегистрировано уже два законопроекта, которые предусматривают продление льгот: более ранний предлагает оставить их еще на год — до 1 января 2027 года, свежий — до окончания военного положения. Но шансы на их принятие, по мнению экспертов, небольшие, так как ранее руководство профильного комитета парламента заявляло, что не намерено сохранять действующие преференции для электромобилей.

Если преференции отменят с 1 января 2026 года, то, по мнению руководителя компании Autoconsulting Олега Омельницкого, электрокары — как со «свежего» импорта, так и на внутреннем рынке подорожают. В теории ценники могут подскочить на треть, но в реальности все зависит от того, насколько большим будет выбор авто после отмены льгот, ведь многие посредники, готовясь к отмене льгот, уже заказали огромные парки «электричек».

«Минфин» разбирался, что происходит на рынке электромобилей, и стоит ли срочно их покупать, «пока не подорожали».

Почему электрокары стали популярными у наших автолюбителей

Спрос на электромобили в Украине растет уже несколько лет подряд. Его разгоняют несколько причин.

Во-первых, на электромобили действуют льготы — при растаможке не нужно платить НДС (20%) и ввозную пошлину (10%), которые взимаются в полном объеме при ввозе машин с двигателями внутреннего сгорания. То есть «электричка» из Европы или США обойдется дешевле, чем традиционный автомобиль.

Во-вторых, электрокары достаточно выгодны в эксплуатации. Особенно это заметно, если заряжать авто не на АЗС, а дома (а это могут делать жители частных домов, установив специальную зарядку и получая электроэнергию по тарифу для населения). В среднем километр пробега, в таком случае, стоит порядка 70−80 копеек, тогда как даже самые экономные дизельные машины выходят, в лучшем случае, на 2,5−3 гривны. Разрыв в ценниках растет по мере того, как на заправках дорожает топливо, что в Украине происходит прямо сейчас.

В-третьих, в Украине за последние годы заметно увеличился выбор электромобилей по хорошим ценам. Их, к примеру, массово везут к нам из Китая (речь идет не только об авто китайских марок, но и о «европейцах», произведенных на заводах в Поднебесной, к примеру, Volkswagen или Audi). Да и электрокары некоторых других марок (к примеру, Tesla) заметно упали в цене из-за перенасыщенности ими рынка.

Поэтому, даже в период жестких перебоев с электроэнергией, электромобили в Украине хорошо продавались.

Несмотря на рекордную динамику продаж, пока отечественный рынок не насыщен авто такого вида. По данным Института исследований авторынка, на июнь 2025 года в Украине насчитывается порядка 160 тысяч машин на электротяге, что составляет всего 1,5% от общего автопарка в стране (для сравнения: в ЕС их более 15%). То есть многие еще не купили «электричку», и, судя по всему, задались целью сделать это в ближайшее время.

Самые ходовые «электрички»

Спрос на электромобили в Украине начал активно расти еще с прошлого года. По данным Олега Омельницкого, рост продаж за год составил 18,6%.

К примеру, по словам руководителя Института исследований авторынка Станислава Бучацкого, в мае в сегменте новых авто электромобили достигли 18,7% от общих объемов продаж, обогнав дизельные авто (на них пришлось 18,3%).

В сегменте новых авто спрос на электрокары идет волнами. К примеру, в 2024 году было время, когда покупатели разочаровывались в «электричках», и их доля падала с 20−21% до 13−14% в общих объемах реализации.

Но сейчас рынок электромобилей на подъеме. По словам Олега Омельницкого, в мае продажи легковых электрокаров выросли на рекордные 65%, а, к примеру, коммерческих авто на электротяге — на 200%. Это говорит о том, что «электрифицируются» не только рядовые водители, но и бизнес.

Основная масса электрокаров продаются уже с пробегом — на них приходится более 80% всех сделок. Объемы реализации в этом сегменте за год выросли на рекордные 28%, если речь идет о пригнанных из-за границы авто, и на 48% — на рынке внутренних перепродаж. Иными словами, украинцы не только активно покупают, но и не менее активно продают электрокары. По словам Омельницкого, на рынке б/у авто доля покупателей, выбирающих электрокары, по итогам первого квартала этого года, выросла с 15% до 21%.

По данным Института исследований авторынка, на первом месте самых популярных электрокаров — Tesla (Model 3 и Model Y). Детище Илона Маска потеснило некогда самый ходовой на нашем рынке электромобиль Nissan Leaf, хотя тот и остается достаточно продаваемым.

В топ продаж попали также Volkswagen e-Golf (цены на него в Европе в последнее время снизились) и ID4 (украинцы покупают в основном недорогие модели из Китая), Hyundai (Kona, Iconic), Kia (Niro, EV-X).

Набирает обороты также китайский премиальный электрокар ZEEKR.

А вот электрокары Ford, BMW, Merсedes из топ-10 выпали.

Эксперты сходятся во мнении, что с прошлого года ажиотаж на рынке электрокаров дополнительно подстегивал тот факт, что льготы по налогам при растаможке на такие авто должны закончится с 1 января 2026 года.

Это заставило задуматься о покупке электромобиля даже тех, кто пока только присматривались к авто. Причем армия водителей, которые хотят успеть с покупкой до отмены преференций, с каждым месяцем только растет. К примеру, у компаний, которые доставляют авто из США, «лист ожидания» уже составляет несколько месяцев.

Могут ли продлить льготы на электромобили?

В начале июня в Раде зарегистрирован законопроект № 13351, которым предлагается продлить льготный период ввоза электрокаров.

В пояснительной записке к проекту указано, что, в случае отмены льгот с 1 января 2026 года, импорт электромобилей может существенно сократиться, что замедлит переход автопарка на новые экологические стандарты, а это противоречит государственной политике в данном направлении.

Чтобы избежать такого поворота, авторы законопроекта предлагают продлить льготы еще на один год — до 1 января 2027 года.

Аналогичныемотивыпобудилиавторовзаконопроекта13351−1 предложить продление льготного ввоза электромобилей до окончания военного положения.

Но новые проекті проходят через Комитет В Р по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. При этом ранее его глава Данил Гетманцев заявлял, что льготы на ввоз электромобилей продлеваться не будут.

«Это консолидированная позиция», — утверждал Гетманцев. Он аргументировал это тем, что налоговая нагрузка на авто с ДВС и электрокары сильно отличается. «Если ранее речь шла о поддержке новой продукции, которую нужно было стимулировать, — это одно. Но сейчас, когда электромобиль уже у каждого второго, то почему одни должны платить налоги, а другие — нет», — аргументировал свою позицию Гетманцев.

Поэтому шансы на прохождение нового проекта о продлении льгот еще на год Бучацкий оценивает весьма скептически. Пока в статусе документа на сайте Рады указано лишь, что он предоставлен для ознакомления.

Что происходит с ценами

До недавнего времени электрокары в Украине дешевели. К примеру, цены на некоторые модели Tesla за последние три года обвалились на 50% и более. Этому способствовали как мировые тенденции (по мере обновления линеек электрокаров старые модели становятся дешевле), так и особенности нашего рынка. Скажем, «распродажу» тех же Tesla в свое время спровоцировало перенасыщение ими рынка — посредники массово завезли в Украину огромное количество авто в надежде хорошо на них заработать, а спрос оказался ниже ожидаемого.

Кроме того, в Украину активно ввозят электрокары из Китая, в том числе «условно новые» — под которые покупатели-китайцы уже получили субсидии от государства, а затем перепродали. В итоге многие модели «электричек» у нас можно купить дешевле, чем в Европе.

Но ажиотаж на рынке электрокаров уже сказался на ценах. По данным Бучацкого, средний ценник на электрокары в объявлениях об их продаже на специализированных ресурсах в мае этого года составил $16 тыс., что на $100 больше, чем кварталом ранее.

«И есть все основания считать, что будет еще дороже», — говорит Бучацкий.

Если льготы на электрокары отменят с 1 января 2026 года, их стоимость может вырасти на 30%, так как придется платить налоги при растаможке.

«Понятно, что процесс будет растянут во времени. Запасов авто, завезенных еще при действии льгот, хватит на несколько месяцев», — говорит Омельницкий.

Но еще до окончания льготного периода, то есть в этом году, электромобили могут подорожать, по разным оценкам, на 5−10% — просто на волне ажиотажного спроса.

Как говорит Бучацкий, некоторые дилеры уже начали «придерживать» авто, рассчитывая через несколько месяцев заработать на них больше. И, чем выше будет спрос на электромобили и меньше их предложение на рынке, тем выше шансы, что ценники взлетят.

В дальнейшем все зависит от конъюнктуры рынка. Скажем, если в этом году в Украину навезут слишком много авто (а их поставки «про запас» уже активно идут), а украинцы после отмены льгот не захотят или не смогут покупать электрокары по повышенным ценам, может случиться, как с Teslа, — посредники начнут их продавать со скидками даже в убыток себе, лишь бы вернуть вложенное.

Многое зависит также от развития инфраструктуры для электрокаров и цен на специализированных АЗС.

По данным Института исследований авторынка, пока эксплуатация электрокаров остается выгодной — как в случае подзарядки дома, так и на АЗС.

К примеру, если заряжать авто дома по тарифу для населения 4,32 гривен за киловатт, то 100 километров пробега обойдется до 90 гривен, а если есть ночной тариф (2,16 гривен за киловатт) — всего 45 гривен. Для сравнения: самые экономные авто с ДВС на газу позволяют выйти на минимум в 410−540 гривен за сотню километров.

На специализированных АЗС в мае этого года средний ценник киловатта при зарядке через АС-порт составил 14,82 гривны, что на 33 копейки ниже, чем месяцем ранее (сказалось сезонное снижение цен на электроэнергию для бизнеса), а через более быстрый DC-порт — 17,65 гривен (на 17 копеек дешевле, чем в апреле).

Некоторые операторы в мае снизили ценник сразу на 0,5−1 гривну за киловатт.

Заряд на 100 километров пробега в случае заправки на электрических АЗС стоит в среднем 360 гривен. Это на 10 гривен дешевле, чем было в апреле, и до сих пор обеспечивает ценовое преимущество, по сравнению даже с самыми экономными авто с двигателями внутреннего сгорания.

Но как будут меняться ценники дальше — пока неясно. Уже были заявления о том, что рыночно обоснованный тариф для населения должен быть на уровне 6−7 гривен, а тарифы на АЗС могут повысится из-за ценовых колебаний на рынке электроэнергии.

«Посмотрите, что происходит, к примеру, в Германии. Там стоимость зарядки электромобилей и заправки «обычным» топливом уже практически сравнялась. И это при том, что существуют государственные программы поддержки развития сетей «быстрых» зарядок. У нас таких программ пока нет.

Между тем по мере того, как растет запас хода у новых моделей электромобилей (он может достигать 700 километров и больше), потребуются именно высокоскоростные зарядные станции, от «розетки» такую машину уже не зарядишь, или на это будет уходить слишком много времени. Поэтому и у нас тарифы будут расти", — говорит Омельницкий.

Если эксплуатация электромобилей утратит ценовое преимущество, спрос на них может упасть, тем более, что специализированных зарядок в Украине не так много.

Кроме того, непонятно, насколько активно будет развиваться рынок обслуживания электрокаров, в частности, сервисные мастерские. Пока их в Украине не так много, нередко возникают проблемы с запчастями и пр.

Если водители массово разочаруются в «электричках» и станут их распродавать, цены могут резко пойти вниз.