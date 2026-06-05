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5 июня 2026, 11:02 Читати українською

Кабмин усовершенствовал порядок предоставления нотариусами информации о договорах аренды недвижимости

Кабинет Министров Украины принял постановление, изменяющее порядок предоставления нотариусами информации об удостоверенных договорах аренды недвижимости. Проект документа разработало Министерство финансов в соответствии с требованиями Налогового кодекса и Законом об электронных доверительных услугах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Кабмин усовершенствовал порядок предоставления нотариусами информации о договорах аренды недвижимости
Фото: pixabay

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Отмечается, что решение направлено на упрощение и актуализацию порядка предоставления нотариусами сообщений о нотариальном удостоверении договоров аренды объектов недвижимости в контролирующие органы.

Что изменится

Изменения предполагают:

  • обязательное представление сообщений в электронной форме в день удостоверения договора;
  • использование квалифицированной электронной подписи или усовершенствованной электронной подписи, основанной на квалифицированном сертификате электронной подписи нотариуса;
  • дополнение образца уведомления обязательным реквизитом — регистрационным номером учетной карточки налогоплательщика нотариуса, что обеспечит его надлежащую идентификацию;
  • существенное переструктурирование формы сообщения: новая форма содержит отдельные разделы со сведениями о нотариусе, арендодателе, арендаторе и объекте арендованной недвижимости.

В Министерстве финансов отметили, что на сегодняшний день действующая форма сообщения не предусматривала регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика нотариуса, что усложняло его идентификацию и делало невозможным автоматизированную обработку сообщений в информационно-коммуникационной системе Государственной налоговой службы Украины.

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Принятые изменения позволят:

  • упростить процесс взаимодействия нотариусов с контролирующими органами;
  • обеспечить надлежащую идентификацию нотариусов при подаче сообщений;
  • автоматизировать обработку информации в информационно-коммуникационной системе Государственной налоговой службы;
  • повысить эффективность администрирования налога на доходы физических лиц с доходов от аренды недвижимого имущества.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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