Кабмин усовершенствовал порядок предоставления нотариусами информации о договорах аренды недвижимости

Кабинет Министров Украины принял постановление, изменяющее порядок предоставления нотариусами информации об удостоверенных договорах аренды недвижимости. Проект документа разработало Министерство финансов в соответствии с требованиями Налогового кодекса и Законом об электронных доверительных услугах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Отмечается, что решение направлено на упрощение и актуализацию порядка предоставления нотариусами сообщений о нотариальном удостоверении договоров аренды объектов недвижимости в контролирующие органы.

Что изменится

Изменения предполагают:

обязательное представление сообщений в электронной форме в день удостоверения договора;

использование квалифицированной электронной подписи или усовершенствованной электронной подписи, основанной на квалифицированном сертификате электронной подписи нотариуса;

дополнение образца уведомления обязательным реквизитом — регистрационным номером учетной карточки налогоплательщика нотариуса, что обеспечит его надлежащую идентификацию;

существенное переструктурирование формы сообщения: новая форма содержит отдельные разделы со сведениями о нотариусе, арендодателе, арендаторе и объекте арендованной недвижимости.

В Министерстве финансов отметили, что на сегодняшний день действующая форма сообщения не предусматривала регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика нотариуса, что усложняло его идентификацию и делало невозможным автоматизированную обработку сообщений в информационно-коммуникационной системе Государственной налоговой службы Украины.

Читайте также: Когда можно продать унаследованную недвижимость: в Минюсте объяснили основные правила

Принятые изменения позволят: