Кабинет Министров Украины принял постановление, изменяющее порядок предоставления нотариусами информации об удостоверенных договорах аренды недвижимости. Проект документа разработало Министерство финансов в соответствии с требованиями Налогового кодекса и Законом об электронных доверительных услугах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Кабмин усовершенствовал порядок предоставления нотариусами информации о договорах аренды недвижимости
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Отмечается, что решение направлено на упрощение и актуализацию порядка предоставления нотариусами сообщений о нотариальном удостоверении договоров аренды объектов недвижимости в контролирующие органы.
Что изменится
Изменения предполагают:
- обязательное представление сообщений в электронной форме в день удостоверения договора;
- использование квалифицированной электронной подписи или усовершенствованной электронной подписи, основанной на квалифицированном сертификате электронной подписи нотариуса;
- дополнение образца уведомления обязательным реквизитом — регистрационным номером учетной карточки налогоплательщика нотариуса, что обеспечит его надлежащую идентификацию;
- существенное переструктурирование формы сообщения: новая форма содержит отдельные разделы со сведениями о нотариусе, арендодателе, арендаторе и объекте арендованной недвижимости.
В Министерстве финансов отметили, что на сегодняшний день действующая форма сообщения не предусматривала регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика нотариуса, что усложняло его идентификацию и делало невозможным автоматизированную обработку сообщений в информационно-коммуникационной системе Государственной налоговой службы Украины.
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Принятые изменения позволят:
- упростить процесс взаимодействия нотариусов с контролирующими органами;
- обеспечить надлежащую идентификацию нотариусов при подаче сообщений;
- автоматизировать обработку информации в информационно-коммуникационной системе Государственной налоговой службы;
- повысить эффективность администрирования налога на доходы физических лиц с доходов от аренды недвижимого имущества.
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