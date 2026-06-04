Методика формирования рейтинга застройщиков пригорода Киева-2025: как считал «Минфин»

Рейтинг застройщиков пригорода Киева-2025 — это ежегодный аналитический обзор реального объема сданного жилья, который проводит редакция портала «Минфин». В нем представлены девелоперы, которые за 2025 год ввели в эксплуатацию как минимум один жилой объект в населенных пунктах вблизи столицы.

Минфин формирует рейтинги застройщиков пригорода Киева уже более 10 лет. Ранее данные обновлялись каждые полгода, но с начала 2023 мы сравниваем результаты деятельности застройщиков за год в целом.

Минфин отмечает, что количество сданных квадратных метров, объектов или квартир не является абсолютным показателем надежности застройщика, а является лишь одним из критериев оценки компании.

Мы считаем, что читатели принимают решение об инвестировании в недвижимость не только на основе рейтинга, но и учитывают многие другие факторы для формирования полной картины об объекте. Этот рейтинг не является рекомендацией к инвестированию, однако позволяет увидеть реальные масштабы деятельности девелоперов. Окончательное решение о покупке жилья должно основываться на более широком спектре факторов — включая юридическую чистоту проекта, репутацию застройщика и технические характеристики объекта.

Что и как считали

Основание для включения в рейтинг — наличие сертификата или декларации, выданных Государственной инспекцией архитектуры и градостроительства Украины (ГИАГ), о соответствии построенного объекта проектной документации и его готовности к эксплуатации.

578 тыс. кв. м жилья, 12 528 квартир, 25 населенных пунктов — полная карта пригородного строительства по данным сертификатов ГИАГ.

64 застройщика сдали в эксплуатацию жилье в пригороде Киева в 2025 году, по данным сертификатов ГИАГ в системе е-construction.

Общая площадь сданных квартир составила 577 962 м² — это 12 528 квартир в 74 жилых комплексах на территории 25 населенных пунктов Киевской области.

Мы учитывали самое новое строительство, хотя часто встречаются реконструкции или корректировки проектов.

Главным показателем для ранжирования в рейтинге является общая площадь квартир в жилых комплексах, сданных и введенных в эксплуатацию в 2025 году. Чем больше площадь — тем выше место в рейтинге.

Дополнительный показатель — количество жилых помещений (квартир), что позволяет оценить масштабы проекта.

Компании, не предоставившие дополнительную информацию для рейтинга или для которых в открытых источниках недостаточно данных, размещены в конце таблицы с отметкой «неполные данные», или в них указана только жилая площадь квартир. Количество квартир для таких компаний считалось вручную из доступных источников. Мы добавили их в рейтинг, поскольку они все же получили документы о вводе в эксплуатацию своих жилых домов (обычно садового типа).

В рейтинг не вошли нежилые объекты — паркинги, подстанции, садики и прочее, даже если они были сданы в том же проекте. Также не учитывались ЖК, где в документах указана реконструкция уже построенных домов или корректировка объектов.

Соответствующую информацию мы собираем в Портале государственной электронной системы в сфере строительства. Сертификат или декларацию о готовности объекта могут просмотреть и инвесторы, перейдя по ссылке в карточке каждого ЖК рейтинга.

Какие изменения внесли в этом году

Нынешний рейтинг существенно расширен: количество параметров выросло с 20 до 35. Новые критерии позволяют оценить не только объемы строительства, но и опыт компании, безопасность жилья, транспортную доступность, социальную инфраструктуру и инвестиционный потенциал.

Ниже все новые параметры и объяснения, почему они важны для покупателя.

1. Год основания застройщика

В таблице указан год основания компании-застройщика.

Почему это важно? Возраст компании — один из базовых индикаторов стабильности, но не единственный. Застройщик, работающий 15−20 лет, прошел несколько экономических кризисов и продолжает сдавать объекты. В то же время, молодая компания может быть дочерней структурой опытного девелопера — и тогда год основания не отражает реального опыта. Поэтому этот показатель следует рассматривать вместе с другими.

2. Количество введенных домов с даты основания

Показатель отражает общее количество домов, сданных компанией за все время существования, а не только в текущем году.

Почему это важно? Это дает представление об общем масштабе деятельности застройщика. Одно дело — компания, которая сдала 3 дома в год и это ее первый проект. Другая — компания, которая сдала 3 дома в год, но всего имеет за плечами 50 введенных объектов. Этот контекст помогает оценить опыт.

3. Количество строящихся домов (по состоянию на Q2 2026)

Показатель отражает, сколько домов находится на стадии строительства по состоянию на второй квартал 2026 года.

Почему это важно? Для покупателя, рассматривающего квартиру на этапе строительства, это сигнал активности компании. Если застройщик одновременно строит 15−20 домов, это свидетельствует о масштабе и ресурсной базе. Но это также может означать распыление ресурсов. Покупателю следует сравнить количество строящихся домов с количеством сданных, также посмотреть есть ли задержки строительства — успевает ли компания завершать начатое.

4. Строит ли застройщик в Киеве или других городах

Для каждой компании указано, ведет ли она проекты за пределами пригорода, в частности, в Киеве или других городах.

Почему это важно? Если застройщик работает исключительно в пригороде, это означает, что пригородное строительство — его основное и единственное направление. Такой девелопер, обычно, глубже осознает специфику этого рынка. С другой стороны, застройщик, одновременно ведущий проекты в Киеве, может иметь больший финансовый ресурс.

5. Конечный бенефициар заказчика и ЕГРПОУ

В рейтинг добавлены данные о конечном бенефициарном владельце компании-заказчике строительства и ее коде ЕГРПОУ.

Почему это важно? Знание конечного бенефициара позволяет установить, кто стоит за проектом. Один и тот же владелец может быть бенефициаром нескольких застройщиков или заказчиков — и покупателю важно понимать эту структуру. Код по ЕГРПОУ дает возможность самостоятельно проверить компанию через открытые реестры: судебные дела, финансовое положение, долги, аресты.

6. Минимальная и максимальная площадь квартир

Для каждого ЖК указан диапазон площадей предлагаемых или сданных квартир.

Почему это важно? Этот показатель дает представление о формате ЖК. Если минимальная площадь — 19−23 м², это студии для инвестирования или стартового жилья. Если 55−80 м² — ориентация на семейных покупателей. Разные форматы — разная целевая аудитория, разная ликвидность, разная аренда. В рейтинге указаны площади квартир, которые были налицо по состоянию на 2 квартал 2026 года.

7. Этажность

Для каждого ЖК указано количество этажей.

Почему это важно? Этажность оказывает влияние на плотность застройки, количество соседей, работу лифтов, комфорт проживания и нагрузку на инфраструктуру. Малоэтажная застройка (до 9 этажей) обычно означает меньше соседей и более спокойную среду. Высотная застройка (16+ этажей) — больше квартир, более высокий спрос на паркинг и лифты. Этажность также связана с классом последствий объекта (СС1/СС2/СС3), от которого зависят требования к безопасности.

8. Тип отопления

Для каждого ЖК указан тип отопления: индивидуальное (поквартирное), автономное (домовая котельная) или централизованное.

Почему это важно? Тип отопления оказывает непосредственное влияние на коммунальные расходы и зависимость от внешних поставщиков. Индивидуальное отопление (газовый или электрический котел в квартире) дает жильцу полный контроль над температурой и расходом. Автономное (котельная в доме) — зависимость от ОСМД или управляющей компании. Централизованное — зависимость от теплоснабжающей организации, которая в пригороде может быть менее надежной, чем в Киеве.

9. Резервное питание

Для каждого ЖК указано наличие и тип резервного электропитания: генератор (для всех или некоторых домов), инверторы, солнечные панели или отсутствие.

Почему это важно? В условиях возможных отключений электроэнергии наличие резервного питания — критический параметр комфорта и безопасности. Генератор обеспечивает работу лифтов, водоснабжения, охранных систем и других инженерных сетей дома. Отсутствие резервного питания означает, что во время блэкаутов жильцы остаются без электричества, воды и отопления (если оно электрическое).

10. Школа или детский сад в составе ЖК

Для каждого ЖК указано, есть ли в составе комплекса или планируется строительство собственной школы или детского сада

Почему это важно? Пригород часто имеет ограниченную социальную инфраструктуру. Построение нового ЖК на несколько сотен квартир создает дополнительную нагрузку на существующие школы и садики, которых может не хватать. Наличие собственного образовательного учреждения — существенное преимущество, особенно для семей с детьми. Однако следует различать «есть и работает», «сооружается», «запланировано» и «обещано» — степень реализации этих обещаний очень разная.

11. Ближайшее метро и расстояние до него

Для каждого ЖК указана ближайшая станция метро Киева и приблизительное расстояние до нее.

Почему это важно? Метро — основной транспортный ориентир для пригорода. Расстояние до метро оказывает прямое влияние на время ежедневной дороги к работе, на стоимость аренды и на ликвидность квартиры при перепродаже. Ни один ЖК в пригороде не имеет пешеходной доступности к метро — минимальное расстояние составляет несколько километров. Поэтому этот показатель дает реалистическое представление о транспортной доступности.

12. Расстояние от административного предела города Киева

Для каждого ЖК указано приблизительное расстояние от административного предела столиц.

Почему это важно? Административный предел Киева — это юридический рубеж, по которому меняются тарифы на коммунальные услуги, административная подчиненность, качество дорог и доступность городской инфраструктуры. Для покупателя это практический показатель: ЖК в 2 км от границы и ЖК в 30 км — это совершенно разный опыт проживания, даже если оба формально «пригорода».

Какие параметры сохранились с прошлого года. Кроме новых показателей рейтинг содержит все параметры, зарекомендовавшие себя в предыдущем рейтинге:

Количество сертификатов и сданных домов за 2025 год. Позволяет оценить активность застройщика за этот год. Ссылки на каждый сертификат доступны на карте ЖК.

Заказчик строительства по сертификатам. Важно знать, кто является официальным заказчиком строительства, поскольку зоны ответственности заказчика и застройщика разные, и покупателю следует понимать, с кем при необходимости придется решать вопросы.

Целевое предназначение земельного участка. Строительство многоквартирного жилья допускается только на землях с соответствующим назначением. Несоответствие между фактическим типом застройки и целевым назначением участка может привести к судебным спорам, штрафам или невозможности эксплуатации дома.

Сроки постройки. Позволяют оценить сколько времени застройщик потратил, чтобы довести объект до стадии готовности.

Заявленный класс комфортности. Это тот класс, который указал девелопер. Не все застройщики объективно определяют класс комфортности, поэтому мы указываем именно «заявленный». Эта информация поможет покупателям оценить, соответствует ли стоимость квадратного метра реальному уровню комфортности.

Стоимость квадратного метра. Актуальная цена или отметка «продажа не ведется«/»все квартиры проданы».

Минимальный бюджет на квартиру. Начальная сумма для входа в каждый ЖК: цены зафиксированы по состоянию на конец 2-го квартала 2026 года.

Ипотека «єОселя». Наличие или отсутствие возможности купить квартиру по государственной программе.

Паркинг и укрытие. Тип паркинга (гостовой, подземный, многоуровневый) и количество паркомест. В условиях военного времени подземный паркинг выполняет также функцию укрытия.

Аренда в ЖК или поблизости. Примерная стоимость аренды позволяет оценить инвестиционный потенциал квартиры и сориентироваться в стоимости временного проживания.

Нюансы сбора информации

Сбор данных о ЖК пригороде является сложной задачей. Некоторые застройщики строят многоквартирные дома, но оформляют их как «индивидуальный жилой дом с террасой» или «новое строительство дачного дома».

Многие такие дома относятся к классу последствий СС1 (незначительные риски — жилые дома до 4 этажей). Классы последствий определяют потенциальные риски для людей и имущественные убытки в случае аварии:

СС1 — незначительные последствия (индивидуальные, малоэтажные жилые дома до 500 м²);

СС2 — средние последствия (многоквартирные дома, школы, объекты социального значения);

СС3 — значительные последствия (высотные ЖК, крупные офисные центры, объекты критической инфраструктуры).

Иногда застройщики намеренно занижают класс последствий во избежание строгих требований безопасности и сокращения затрат. Это может создавать риски для инвесторов и оказывать влияние на безопасность здания. Поэтому важно проверять соответствие заявленного класса для защиты своих инвестиций.

В основной таблице рейтинга мы использовали площадь квартир или общую жилую площадь квартиры — в зависимости от того, что указано в сертификатах из Реестра документов ЕГЭСБ, где не всегда есть вся информация. В разрешительной документации не указываются коммерческие наименования жилых объектов (только адрес), а в сертификатах отсутствуют данные обо всех участниках строительного процесса. Поэтому после сбора первичной информации о заказчиках и подрядчиках, редакция идентифицирует каждую компанию-застройщика по адресу объекта.

Обратная связь

Если у представителей застройщиков есть информация о сданном доме, не учтенном в рейтинге, они могут отправить сертификат/декларацию или уточнение по почте realty@minfin.com.ua.

Перейти к таблице рейтинга застройщиков — по этой ссылке.

Ключевые тенденции и выводы:

1. Концентрация рынка. 5 застройщиков из 64 (8%) контролируют 40% площади. ТОП-20=74%. Рынок сильно поляризован.

2. Два «магнита» пригорода. Ирпень + Софиевская Борщаговка = 30% всех ЖК. Ирпень при этом самый дорогой (до 55 950 грн/м²), Борщаговка — более широкий диапазон.

3. Резервное питание — провал. 51% ЖК без генераторов. Это третий год войны. Для покупателя это критический параметр, а большинство застройщиков его игнорируют.

4. Школы — пустое обещание. 17 ЖК обещают школу/сад, реально работают только 3 согласно открытым источникам. Еще 36 даже не планируют. Покупатель с детьми зависит от муниципальной инфраструктуры, которой зачастую нет.

5. єОселя — в каждом втором. 53% ЖК имеют обитель. Это формирует нижний предел спроса, но после изменения условий в 2026 году влияние может уменьшиться.

6. Индивидуальное отопление — стандарт. 74% ЖК — поквартирные котлы. Централизованное — всего 8%. Пригород, в отличие от Киева, не зависит от «Киевтеплоэнерго».

7. Ценовой разброс в 4,4 раза. От 17000 до 75200 грн/м². Белогородка — самое дешевое, Park Lake City в Подгорцах — самое дорогое. Но даже в пределах одного города (Ирпень) разница от 39800 до 55950.

8. Темпы наращиваются. 252 дома строятся против 162 сданных — это x1,6.Белый Шоколад, Molodist и Атлант активно масштабируются.

Чтобы посмотреть подробную информацию о жилых комплексах — нажмите на строчку с выбранным вами застройщиком.

Вся информация для рейтинга собрана из открытых источников: Портала государственной электронной системы в сфере строительства (е-construction.gov.ua), специализированных порталов о недвижимости, официальных сайтов застройщиков, открытых реестров.