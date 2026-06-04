Цены на топливо 4 июня: бензин А-95 и дизель подешевели, А-92 подорожал

В четверг, 4 июня, на украинских АЗС изменились цены на топливо: дизельное топливо и премиальный бензин А-95 подешевели, в то время как бензин А-92 прибавил подорожание. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».