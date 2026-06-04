В четверг, 4 июня, на украинских АЗС изменились цены на топливо: дизельное топливо и премиальный бензин А-95 подешевели, в то время как бензин А-92 прибавил подорожание. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
Цены на топливо 4 июня: бензин А-95 и дизель подешевели, А-92 подорожал
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Цены на горючее
Средние цены по состоянию на 4 июня:
- Бензин А-95 премиум подешевел на 41 копейку до 79,36 грн/л;
- Бензин А-95 снизился в цене на 5 копеек до 75,82 грн/л;
- Бензин А-92 подорожал на 3 копейки до 69,72 грн/л;
- Дизельное топливо подешевело на 3 копейки до 85,39 грн/л;
- Автомобильный газ снизился в цене на 2 копейки до 46,39 грн/л.
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Цены АЗС на горючее и автогаз
Источник: Минфин
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