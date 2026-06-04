Электрокары потеряли позиции: какие авто покупали украинцы в мае

В прошлом месяце автомобили с традиционными двигателями охватили более 60% рынка новых легковых автомобилей. В прошлом году этот показатель составил 54,3%, сообщает Укравтопром.

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Самые популярные модели

Наиболее популярны были бензиновые модели, им принадлежит 39,9% майских продаж новых авто, в прошлом году было 36%.

Доля гибридных автомобилей увеличилась с 27,1% до 30,8%.

Дизельные автомобили охватили 20,7%, против 18,3% у трав. 2025 г.

С 18,4% до 8,5% упала доля электромобилей.

На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее 1% продаж новых автомобилей.

Кто в лидерах

Бензиновые автомобили — HYUNDAI Tucson;

Гибридные — TOYOTA RAV-4;

Дизельные — RENAULT Duster;

Электро — BYD Sea Lion 06EV;

Автомобили с ГБО — HYUNDAI Tucson.

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