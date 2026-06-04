Электрокары потеряли позиции: какие авто покупали украинцы в мае

В прошлом месяце автомобили с традиционными двигателями охватили более 60% рынка новых легковых автомобилей. В прошлом году этот показатель составил 54,3%, сообщает Укравтопром.
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Самые популярные модели
Наиболее популярны были бензиновые модели, им принадлежит 39,9% майских продаж новых авто, в прошлом году было 36%.
- Доля гибридных автомобилей увеличилась с 27,1% до 30,8%.
- Дизельные автомобили охватили 20,7%, против 18,3% у трав. 2025 г.
- С 18,4% до 8,5% упала доля электромобилей.
- На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее 1% продаж новых автомобилей.
Кто в лидерах
- Бензиновые автомобили — HYUNDAI Tucson;
- Гибридные — TOYOTA RAV-4;
- Дизельные — RENAULT Duster;
- Электро — BYD Sea Lion 06EV;
- Автомобили с ГБО — HYUNDAI Tucson.
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Источник: Минфин
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