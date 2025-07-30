Главное за среду: Приватбанк выиграл суд, МВФ улучшил прогноз мировой экономики

Официальные учреждения и независимые эксперты ухудшают свои прогнозы по экономическому развитию Украины. Почему среди них воцарились пессимистические настроения, благодаря чему наш ВВП все еще остается в плюсе и от чего зависит его дальнейший рост, рассказывает «Минфин».

Приватбанк выиграл многомиллиардный судебный процесс против Коломойского и Боголюбова в Англии

Государственный ПриватБанк одержал победу в многомиллиардном судебном процессе против Коломойского и Боголюбова в английском суде.

МВФ улучшил прогноз роста глобальной экономики на 2025−2026 годы

Международный валютный фонд улучшил прогнозы по росту мировой экономики на 2025 и 2026 годы. Причина менее жесткие, чем ожидалось, торговые барьеры США, слабый доллар и неожиданная устойчивость Китая. Об этом говорится в обновленном прогнозе, опубликованном 29 июля.

Половина всех вкладов — в руках 0,6% вкладчиков: главные тренды депозитного рынка 2025 года

На минувшей неделе НБУ ожидаемо оставил учетную ставку на текущем уровне 15,5% годовых. В свежем депозитном обзоре «Минфин» расскажет, как на это отреагировали банки с портфелем вкладов физлиц от 2 млрд грн, а также, как за последние 9 месяцев изменились предпочтения и портрет частного вкладчика.

Как меняется логика инвестирования в недвижимость Испании

Еще несколько лет назад испанский рынок позволял купить квартиру, получить лицензию на краткосрочную аренду и сразу выйти на прибыльность 6−8% годовых. Но ситуация поменялась. Как меняется логика инвестирования в недвижимость Испании, «Минфину» рассказал основатель и CEO агентства зарубежной недвижимости Deniz Estate Юрий Грушецкий.