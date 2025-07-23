Разворот от Европы? Почему общество возмутило ограничение полномочий НАБУ

Верховная Рада вчера проголосовала за законопроект № 12414, предусматривающий ограничение независимости НАБУ и САП, а Президент в тот же день подписал его. Почему изменения взбудоражили часть общества и как теперь буду происходить взаимоотношение с властью, рассуждает преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекар.

Нарушение социального договора

В последние 11 лет в Украине действовало неписаное соглашение о том, чтобы не ликвидировать достижения Революции Достоинства — прежде всего курс в Европу. Пока это соглашение действовало, каждой властной команде прощали многие вещи, потому что сохранялось главное. Зная об особой чувствительности европейских партнеров к вопросу коррупции в верхних эшелонах власти и независимости антикоррупционных органов, значительная часть общества восприняла вчерашние события, как разворот от европейского курса. А это то, на чем держится вся страна, — на мечте о европейском, а не российском будущем.

Замечу, что о юридических тонкостях можно спорить, но это бессмысленно. Здравый смысл говорит: независимость расследователей — это отсутствие политического контроля со стороны тех, кого они расследуют, в противном случае, все превращается в фарс. Напомню, формирование антикоррупционной инфраструктуры не было завершено — не хватило голосов для внесения изменений в Конституцию. Также отмечу, что к работе антикоррупционных органов были многочисленные претензии. Но все это не имеет значения, потому что это второстепенное. Это дело социально-политическое, а не юридическое.

Быстрое принятие закона с многочисленными нарушениями регламента Верховной Рады, давлением на членов Парламента, немедленным подписанием в условиях, когда важнейшие для обороны страны и наполнение бюджета законы не подписываются месяцами, выглядело, как шаг к созданию авторитарного режима, как действия по направлению к приближению к россии. Я уже не говорю о том, что народные депутаты — фигуранты расследований вчера голосовали, имея явный конфликт интересов.

Итак, в очах значимой части общества был нарушен социальный контракт. В свою очередь, люди почувствовали себя свободными от своей части социального договора — не критиковать власть, ограничивать себя самоцензурой, не вступать в противостояние, понимая чрезвычайные вызовы для страны и отсутствие выборов на горизонте.

Очевидно, что антиевропейские и авторитарные тенденции нарастали постепенно и наблюдались уже некоторое время. Их все видели, но действовал этот неписаный социальный договор. Это создало иллюзию, что общественного сопротивления нет и вело к накоплению ошибок. Критическая масса наконец-то сформировалась, и планка упала.

Как всегда бывает в украинской новейшей истории, лягушку варили медленно, но лягушка в какой-то момент осознала происходящее и выпрыгнула.

Вчерашние события показали, что активная часть общества, осознавая риски сопротивления во время военного положения, не считает себя больше связанной самоограничениями. Многотысячные митинги в Киеве и в других крупных городах были стихийными и неподдельными. Так звучит Майдан, так звучит голос недовольных граждан, у которых отнимают будущее.

Важно, что во вчерашних событиях принимала участие в основном молодежь — те люди, для которых Евромайдан является историей, легендой, которые выросли в условиях уверенности в неизменности европейского курса. В то же время присоединились и другие поколения, было видно немало ветеранов войны. Для старших ключевой мыслью было: «Неужели опять? Ну, сколько же можно?». Для младших ключевые лозунги были связаны с их ощущением, что у них отнимают европейскую и демократическую мечту, и взамен подсовывают русский авторитарный путь.

Тонкая грань самоограничений и самоцензуры граждан вчера была перейдена. С другой стороны, власти выбрали свою позицию: не слушать общество, идти на конфронтацию. Все это уже бывало, чем закончится — известно.

За что критикуют протесты

Теперь поговорим о типичных возражениях со стороны тех, кто критикует вчерашние протесты.

Во-первых, говорят, что НАБУ и САП не заслуживают такой защиты. Правда, к ним немало вопросов, и значительная часть общества их не любит. Но, подчеркну, протест был не за НАБУ и САП, а против разворота европейского выбора.

Во-вторых, говорят, что протестующие не могут юридически обосновать свою позицию, не способны вести юридический спор о нюансах законопроекта. Но и осенью 2013 года не так много людей могли объяснить детали Соглашения об ассоциации с ЕС, которое отказался подписывать Янукович.

В третьих, говорят, что такие протесты ослабляют страну и играют на руку путину. Безусловно. Но еще больше ослабляют страну и играют на руку путину титанические кражи на оборонных закупках.

Четвертое, говорят, что патриотизм следует проявлять в рядах Сил обороны, а не в тылу. Это не так. Если в тылу не будет патриотизма, если страна сползет в автократию и сойдет с европейского курса, то людям с фронта после победы просто некуда будет возвращаться. Но главное — победа в таком случае становится просто недостижимой.

Дело не только в том, что демократия и европейский выбор больше соответствуют ценностям и традициям украинского народа. Дело не только в том, что потеря демократии и европейского выбора будет означать бесполезность всех наших жертв, потому что мы стали маленькой копией нашего врага. Дело в первую очередь в том, что только демократия и европейский выбор дают нам шанс на победу.

Маленькая авторитарная страна никогда не сможет победить великую авторитарную страну. У Давида нет шансов против Голиафа в симметричной войне. Наш путь к победе — во-первых, асимметричная война с использованием инновационной силы свободного общества.

Второй важный фактор, который делает победу возможной, — европейская поддержка в таком виде и объеме, как поддерживают ценностно близкого будущего члена союза, являющегося частью общей системы безопасности, а не в таком виде и объеме, как поддерживают буферную зону, задача которой медленно истекать кровью, выигрывая время.

Без этих двух вещей поражение неотвратимо.

Каким будет влияние закона

Что будет дальше? Ничего особенно заметного. Евросоюз продолжит оказывать поддержку, несмотря ни на что, потому что заинтересован прежде всего в своей безопасности. Но это будет делать в режиме «помощь буферной зоне». Переговоры по евроинтеграции затормозят, а затем и вовсе остановятся, как это было с Турцией. Стороны будут обвинять друг друга, но без энтузиазма, объясняя все цивилизационными отличиями («Украина — не Европа»). Противники Украины внутри Евросоюза будут праздновать (уже празднуют). Россияне будут давить сильнее, используя трещину между Украиной и ЕС.

Также во внутренней политике ничего особенно значительного не будет происходить. Ключевые коррупционные дела повиснут, страх перед наказанием исчезнет окончательно — значит, на фронте будет больше смертей, которых могло бы не быть. Критика власти со стороны общества будет нарастать, самоцензура бездействует, мораторий на публичные мероприятия фактически отменен. Взрыва не будет, но никто ничего не забудет. На будущих политических амбициях нынешней команды можно поставить крест — сознательно расторгли социальный договор.

Если мы будем приближаться к победе (в результате слабости россии и благоприятного для нас хода американо-китайских переговоров), то будем двигаться по давно описанному сценарию «Выиграть войну, проиграть мир». Но, вероятнее, что внешние обстоятельства не будут столь благоприятными. И тогда перед нами предстанет перспектива поражения. Придется отбиваться от нее большей кровью, что означает худшие шансы на послевоенное восстановление.

Процесс постепенного сползания страны к автократии и противодействие этому описаны в двух замечательных книгах: Эдже Темелкуран «Как потерять страну» и Тимоти Снайдер «О тирании. 20 уроков XX века».

Благодарю всех, кто в Парламенте голосовал «против», воздержался или уклонился от голосования. Понимаю, но не оправдываю тех, кто голосовал «за» под давлением; вы совершили ужасную ошибку с плохими последствиями для себя и всех нас, и теперь будете полжизни ее исправлять (лучше начать исправлять уже сегодня, и вы знаете, как это сделать). Позор тем, кто вчера голосовал «за» с радостью и упорно: вам этого не забудут.

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Благодарю всех, кто вчера вышел в Киеве и других городах, даже под обстрелами, показав настоящую иерархию ценностей. Здесь важна позиция каждого человека. Вот почему каждый личный поступок, каждое публичное заявление важно. Мы должны показать друг другу и нашим европейским партнерам, что сила и правда на нашей стороне. Что общество не свернуло с курса на демократию и европейскую интеграцию. Это важно не только для демократии и евроинтеграции, но и для победы.

Вышедшая вчера на улицы украинских городов молодежь вселяет надежду, что у нас есть силы выстоять и победить. Теперь другим поколениям нужно не предать их надежды.