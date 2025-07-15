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15 июля 2025, 8:50 Читати українською

50 дней для окончания войны в Украине от Трампа для путина. Это «зрада» или победа?

Дональд Трамп сделал свое «важное заявление» об Украине и россии, интерес к которому подогревал все прошлые выходные. В нем не оказалось немедленных санкций или согласия на принятие законопроекта сенатора Линдси Грэма о 500%-ных пошлинах для покупателей российской нефти.

Дональд Трамп сделал свое «важное заявление» об Украине и россии, интерес к которому подогревал все прошлые выходные.

Вместо этого, Трамп пообещал ввести такие же пошлины в размере 100%, если россия до конца лета (через 50 дней) не заключит перемирие с Украиной. Но главной темой заявления стали поставки оружия: Украина получит системы ПВО и ракеты, а объем нового пакета оружейных поставок, по неофициальным данным, может составить $10 млрд.

Что именно будет в пакете, Трамп не сказал. Он только заявил, что по этой схеме в короткое время может быть поставлено 17 комплексов Patriot. По данным источников американских СМИ, в пакет, в любом случае, войдут комплексы ПВО (комплексы Patriot передаст Германия, пишет The Washington Post, не уточняя количество), ракеты для них, артиллерийские снаряды, а также дальнобойные ракеты, способные поражать цели в глубине россии.

Услышав новый ультиматум Трампа, наша экспертная среда начала соревноваться в том, как бы лучше сказать, что Трамп нас обманул. Так ли это на самом деле, в своем посте на ФБ разбирался политический обозреватель Вадим Денисенко.

Ключевое заявление Трампа — это оружие. Напомню, что еще две недели назад вы проклинали Трампа, что оружия нет.
Теперь о санкциях. Закон Грэма в нынешнем виде не заработает. Потому что он предполагает ссору с Индией и Китаем. Трамп это прекрасно понимает. И потому не торопится.
Если объяснить немного шире, почему Трамп не торопится:

  • в Белом доме понимают, что страны Персидского залива наращивают (постепенно) добычу нефти;
  • россия продемонстрировала, что находится на пиковых отметках своей добычи и нарастить ее существенно не смогла и не сможет;
  • Вашингтон ждет санкций ЕС о ценовом потолке на нефть, чтобы ударить по россии (сузить рынки) руками Европы.
  • Вытеснить россию полностью с нефтяного рынка мира невозможно. Максимум, что можно сделать, — уменьшить ее долю на 15−20% за 6−12 месяцев. И, похоже, это то, что будет пробовать делать администрация Трампа.

Есть ли еще какой-нибудь план в Белом доме? Я могу ошибаться, но мне кажется, нет. Именно это наша главная проблема, а не то, что сегодня не введены не санкции, которые не заработают.
Я убежден, что ключевые вещи, которые могут повлиять на путина — это переговоры Китай-США и ЕС-Китай. А эти переговоры продлятся как минимум несколько месяцев. И это еще один фактор, почему Трамп не будет торопиться. Тем более, что в Белом доме считают, что падение российской экономики ускорится и без санкций Грэма.

Есть еще один фактор, за которым нужно следить. К сожалению, пока мы не понимаем, чем завершились переговоры Лаврова в Пхеньяне. Это тот фактор, который может резко усложнить ситуацию.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
KValera
KValera
15 июля 2025, 9:30
#
Что это за набор букв? «Я можу помилятися, але мені здається немає» Чат gpt сломался?
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