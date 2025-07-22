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22 июля 2025, 13:55 Читати українською

Рада ограничила независимость НАБУ и САП

22 июля 2025 года Верховная рада проголосовала за законопроект № 12414, предусматривающий ограничение независимости НАБУ и САП. За такое решение проголосовали 263 народных депутата, сообщил первый заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

22 июля 2025 года Верховная рада проголосовала за законопроект № 12414, предусматривающий ограничение независимости НАБУ и САП.

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«Мы блокировали трибуну. За этот зашквар не голосовали. Но мне очень противно и стыдно за людей в зале, которые из народных депутатов за 6 лет скатились до этого», — написал Железняк.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 12

+
+158
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
22 июля 2025, 13:59
#
ПОВНИЙ РЕВАНШ. Завершено. Помоліться за упокой незалежної України. Це не песимізм. Це — РЕАЛЬНІСТЬ.
+
+28
yarg
yarg
22 июля 2025, 14:03
#
Ой як страшно. жила Україна без антикоришів — і ще проживе.
хто думає інакше — нехай знайде набу і сап в США або європі.
+
0
HooToo
HooToo
22 июля 2025, 14:27
#
Скаже сша або єУропа повернути, повернуть. А то бабосікі не дадуть
+
0
yarg
yarg
22 июля 2025, 15:51
#
Який жах… не дадуть бабосікі - ми ж можемо і війну програти.
+
+105
Папа Римський
Папа Римський
22 июля 2025, 14:31
#
Міндіч задоволений: «в НАБУ готують підозру співвласнику „кварталу“ Тимуру Міндічу
Міндіч — колишній бізнес-партнер Ігоря Коломойського. »
+
0
yarg
yarg
22 июля 2025, 15:52
#
Міндіч ? а це якийсь державний діяч прям ? топ-чиновник , що ним НАБУ займаються ? чи дрібний бізнесмен ?
+
+105
Папа Римський
Папа Римський
22 июля 2025, 14:31
#
Він її очолює!
+
0
agsmith15
agsmith15
22 июля 2025, 14:57
#
И бусификацию))
+
+41
3212242
3212242
22 июля 2025, 15:08
#
О, цензура підтягнулася, коментарі труться. Слово «клоуни» тепер заборонено?
+
+15
3212242
3212242
22 июля 2025, 15:09
#
«Розвели як котят».
+
0
Андрій М***к
Андрій М***к
22 июля 2025, 15:30
#
#*башїхвова. Коли об'єднання з пахомією?
+
+15
Bitcoin
Bitcoin
22 июля 2025, 15:34
#
Тощо
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