Рада ограничила независимость НАБУ и САП

22 июля 2025 года Верховная рада проголосовала за законопроект № 12414, предусматривающий ограничение независимости НАБУ и САП. За такое решение проголосовали 263 народных депутата, сообщил первый заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

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«Мы блокировали трибуну. За этот зашквар не голосовали. Но мне очень противно и стыдно за людей в зале, которые из народных депутатов за 6 лет скатились до этого», — написал Железняк.