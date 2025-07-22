22 июля 2025 года Верховная рада проголосовала за законопроект № 12414, предусматривающий ограничение независимости НАБУ и САП. За такое решение проголосовали 263 народных депутата, сообщил первый заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.
Рада ограничила независимость НАБУ и САП
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«Мы блокировали трибуну. За этот зашквар не голосовали. Но мне очень противно и стыдно за людей в зале, которые из народных депутатов за 6 лет скатились до этого», — написал Железняк.
Источник: Минфин
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Комментарии - 12
хто думає інакше — нехай знайде набу і сап в США або європі.
Міндіч — колишній бізнес-партнер Ігоря Коломойського. »