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24 июня 2025, 13:30 Читати українською

Аутсорсинг работников из-за рубежа: какой мировой опыт, и нужно ли это Украине

Отсутствие кадров — один из ключевых факторов, сдерживающих западный бизнес от выхода в Украину. Как это можно изменить благодаря аутсорсингу работников и какие страны уже использовали этот механизм, рассказал в колонке NV основатель международного агентства по трудоустройству Gremi Personal Евгений Кириченко. «Минфин» выбрал главное.

Отсутствие кадров — один из ключевых факторов, сдерживающих западный бизнес от выхода в Украину.

Что беспокоит инвесторов

Что мешает иностранным инвесторам разворачивать свою деятельность в Украине — создавать производства, открывать офисы, платить налоги и участвовать в формировании новой экономики? Тем более, как рассказывают в европейском деловом сообществе, интерес к нашему государству у частных инвесторов есть, и он достаточно высокий.

Более того, многие иностранные компании уже регистрируют юридические представительства в Украине — как говорится «на потом». Ведь многие бизнесмены на самом деле не боятся заходить в зоны конфликта. Некоторые отрасли привыкли работать в сложных условиях, а высокий риск может окупиться во время послевоенного восстановления страны. По данным Всемирного банка, рентабельность инвестиций в странах с низким уровнем мира на 8% выше. И именно это является главным двигателем для рискованных бизнесов.

Так почему же поток частных иностранных инвестиций в Украину не набирает должной силы? Дело в том, что инвесторов пугает отсутствие кадров в Украине. По данным Опендатабот, только в 2024 году из Украины уехали и не вернулись 400 тыс. лиц. В целом же за годы войны Украину, по разным данным, могли покинуть 5−6 млн граждан.

Многие регионы Украины остаются практически пустыми. А когда в стране нет людей, то некому и работать. По данным Государственной службы занятости, ежедневно на Едином портале вакансий доступно более 230 тыс. предложений, тогда как количество зарегистрированных соискателей работы — около 127 тыс. человек.

Кроме того, все больше работодателей в Украине готовы предоставлять своим работникам жилье, чтобы привлечь кандидатов. С начала 2025 года они подали более 2 000 таких вакансий, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года (1 500).

Ситуация с рабочей силой настолько неутешительная, что некоторые крупные инвесторы не соглашаются заходить в Украину даже при обещании государственной поддержки (освобождения от налогов, пошлин и компенсации от государства), если украинская власть требует трудоустраивать украинцев. Они просто не знают, где в таком случае брать рабочую силу на новые предприятия.

Как аутсорсинг персонала будет способствовать инвестициям

Выходом из этой ситуации мог бы стать легальный и профессиональный аутсорсинг персонала. Речь идет не только о временном трудоустройстве, но и о создании системы быстрого закрытия кадровых потребностей бизнеса через внешних поставщиков — компаний, специализирующихся на поиске, обучении, релокации и сопровождении работников в иностранном государстве. Это особенно эффективно в странах, которые восстанавливаются после войны или переживают стремительный экономический рост, когда спрос на квалифицированную рабочую силу превышает возможности национального рынка труда.

К примеру, после войны в Германии международные компании реализовывали проекты по восстановлению инфраструктуры в основном благодаря аутсорсингу работников из Италии, Турции, Греции, Испании и других стран. В Боснии и Герцеговине после конфликта 90-х развитие частных HR-агентств стало критическим фактором для реализации международных донорских программ. Польша же после вступления в ЕС в 2004 году использовала аутсорсинг в промышленности и строительстве, как инструмент гибкого реагирования на растущие потребности экономики и привлечения иностранного капитала.

Как показала практика этих стран, аутсорсинг персонала позволяет масштабировать проекты быстро, снижает административную нагрузку на компании-инвесторы и обеспечивает соответствие трудоустройства требованиям законодательства соответствующего государства. Кроме того, профессиональные HR-компании позволяют легче внедрять программы обучения и повышения квалификации работников, особенно в случаях, когда специалистов нужно быстро переквалифицировать или интегрировать в новые производственные процессы.

Для Украины, которая в настоящее время одновременно нуждается во внешних инвестициях и сталкивается с оттоком значительной части трудовых ресурсов, развитие рынка кадрового аутсорсинга может стать практическим решением. Это позволит оперативно закрывать дефицит кадров в ключевых секторах, снизить риски для инвесторов и обеспечить непрерывную реализацию проектов в сфере восстановления.

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В сочетании с государственными программами поддержки инвесторов кадровая поддержка является одним из основ, на которых может строиться долгосрочное присутствие частного бизнеса в Украине.

Источник: Минфин
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