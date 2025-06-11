Конец «торгового безвиза»: как это повлияет на экономику и есть ли риск для курса

Европейский Союз останавливает «торговый безвиз» с Украиной. НБУ уже прогнозирует падение экспорта на $800 млн за год. Как изменится торговля после этого, и какие секторы могут пострадать больше всего, рассказал экономический эксперт аналитического центра «Объединенная Украина» Алексей Кущ.

Как смягчить риски?

Украинские чиновники уже называют рецепты. По словам министра сельского хозяйства Украины Виталия Коваля, нам нужно «потенциально снизить экспорт сырья, одновременно увеличивая внутреннюю переработку пищевых продуктов».

Условно говоря, трансформировать значительные объемы экспорта в высокий уровень добавленной стоимости. Это, кстати, также снизит нагрузку на логистику: железнодорожную и портовую.

По его данным, резерв роста объемов переработки существует даже на уже введенных в эксплуатацию мощностях. К примеру, промышленный потенциал по переработке подсолнечного масла задействован лишь на 65%.

Стоит напомнить, что так называемый «торговый безвиз» — это известный в мире льготный и стимулирующий режим торговли «все, кроме оружия», который такие страны, как США и государства ЕС, вводили в отношении развития экономик.

Например, в отношении Бангладеш, Камбоджи и т. д. Этот торговый режим предполагал, что такая страна на территории ЕС может продавать, не платя пошлины и не соблюдая квоты, любые товары, конечно, кроме оружия.

Приблизительная такая же торговая модель была применена Европейским Союзом и к Украине. Впрочем, в полнофункциональном формате этот режим просуществовал для нас только в течение 2022 года.

Уже в 2023 году он был в одностороннем порядке нарушен западными соседями, такими как Польша, Словакия, Венгрия и Румыния, которые начали сами вводить ограничения на экспорт и даже транзит украинского зерна. Затем к этим действиям присоединилась Франция (определенные ограничения на поставку украинского сахара).

А в 2025 году был введен торговый режим «стоп-крана»: в течение января — мая текущего года льготный режим оставался в силе, но, в случае достижения поставками определенных объемов по «чувствительным» для наших партнеров товарам (зерно, сахар), — вводились пошлины.

Таким образом, с 6 июня 2025 года Евросоюз по факту нормировал то, что уже давно перестало существовать де-факто. Теперь торговые отношения возвращаются в режим, определенный Соглашением о создании Зоны свободной торговли (ЗСТ) между нашей страной и ЕС.

Не совсем свободная торговля

Несмотря на довольно красноречивое название «зона свободной торговли», как мы уже знаем из опыта торговых отношений с ЕС в 2017—2021 гг., эта торговля не совсем свободная. Ведь она регламентируется широким спектром специальных пошлин и квот на разные группы товаров.

Именно система квот и пошлин, в частности, на мед и курятину, и стала у нас «притчей во языцех», и предметом различных политических спекуляций. Опыт 2017−2021 гг. показал, что быстрее всего украинские поставщики закрывают квоты по таким группам товаров, как глюкоза и сироп, солод, ячмень, мясо птицы (в основном курятина).

Некоторые квоты исчерпывались буквально в первые месяцы календарного года: на мед, сахар, соки. Впрочем, исчерпание квот не означает, что некоторые товарные группы нельзя экспортировать на европейский рынок. Просто заканчивается право на ввоз без пошлины, и его приходится платить в бюджет ЕС при экспорте.

Следует отметить, что, выстраивая систему квот с Украиной, ЕС руководствовался несколькими целями:

Защитить слабые сегменты собственного внутреннего рынка (стратегическая цель);

Обеспечить максимально выгодную поставку сырья на свои предприятия, не производимые в ЕС (тактическая цель № 1);

Частично диверсифицировать потребительский импорт за счет более дешевых украинских товаров, не конкурирующих с европейскими аналогами (тактическая цель № 2).

Если посмотреть на соглашение о ЗСТ с позиций Украины, то сначала в выигрыше от него были аграрии и металлурги.

Снижение пошлин привело, в частности, к существенному увеличению доходов украинских зернотрейдеров. Кроме того, до полномасштабной войны росли поставки в ЕС украинского металла и рудного сырья.

Но, к сожалению, так и не заработал на полную мощность главный двигатель торгового соглашения, его смысловое ядро — развитие в Украине малого и среднего бизнеса в сегментах производства товаров народного потребления (легкая промышленность, электротехника, запасные части, бытовая и промышленная химия и т. п. ), а также машиностроения и высокоточных производств.

Украина так и не стала прототипом «европейского Китая» (да и были ли основания для подобных надежд). Ведь для реализации столь амбициозной цели необходимо было привлечь значительные инвестиции.

Система квот, согласно соглашению о ЗСТ, максимально способствует увеличению добавленной стоимости украинского экспорта. Но, к сожалению, пока в основном в теории. Следует уточнить, что пошлины неодинаково влияют на конкурентоспособность разной украинской продукции на рынке стран Евросоюза. Например, по таким группам товаров, как рыба (карп), птица (курятина), молоко, сыры, яйца, овощи, фрукты, сахар, украинские производители должны на европейском рынке уступить польским — этому способствуют установленные пошлины и квоты (базовые ставки пошлин от 5% до 15%).

Но по другим группам товаров — лаки, краски, мыло, смазочные материалы, резина/каучук (и изделия из них), пиломатериалы, мебель, изделия из кожи, текстиль, хлопок, синтетические ткани (изделия из них) и пряжа, стройматериалы, машины и оборудование, станки, оптика и даже «хендмейд» народных умельцев — ставки от 0% до 3%. То есть минимальные. Причем при таких пошлинах квоты уже не оказывают существенного влияния на величину украинского экспорта.

Чем и как торговали Украина и ЕС

Проанализируем динамику торговых отношений с Европейским союзом. В прошлом году украинский экспорт в Евросоюз практически возобновился до уровня 2021-го, довоенного года — до $22,16 млрд, против $22,87 млрд. Здесь следует отметить, что в 2021 году был достигнут исторический рекорд экспорта украинских товаров в ЕС с момента заключения Соглашения о ЗСТ и до начала полномасштабной войны.

При этом в 2022-м, когда «торговый безвиз» действовал в полнофункциональном режиме без каких-либо односторонних исключений, даже этот рекорд был побит — экспорт в ЕС составил $24,82 млрд, и это на фоне падения ВВП Украины в тот год на 29%, а промышленного производства — на 33%.

Можно сделать вывод, что в условиях военного шока значительные торговые потоки из Украины, которые шли на азиатские рынки и рынки стран СНГ, были перенаправлены в ЕС, чему способствовал и режим «торгового безвиза». В Европу поставлялись и остатки урожая маркетингового 2021/2022 годов.

Именно поэтому и дефицит торговли товарами между Украиной и ЕС в 2022 году был наименьшим — всего $697 млн. На сокращение импорта из ЕС влияла существенная девальвация гривны и введенные НБУ валютные ограничения.