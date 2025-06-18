Более 17 тысяч украинцев официально стали миллионерами — Гетманцев
Главное за среду: больше миллионеров, доллар по 44 грн (прогноз)
По итогам декларационной кампании нынешнего года более 17 тысяч украинцев официально стали миллионерами. Это на 1,3 тысячи больше, чем в прошлом — а суммарно они задекларировали 254 млрд грн. В целом граждане задекларировали 474 млрд грн доходов — на 93,5 млрд грн больше, чем в 2024 году.
Доллар по 44 гривны: Официальный курс до конца года может возрасти в среднем на 2,5−5%
До конца года официальный курс доллара США может достичь отметки 43−44 грн. То есть с июля по декабрь официальный курс доллара может возрасти в среднем на 2,5−5%.
НБУ добавил Идея Банк к перечню системно важных банков
Национальный банк Украины обнародовал обновленный перечень системно важных банковских учреждений на 2025 год. В список, который насчитывал 15 банков, добавлен Идея Банк .
Евроквоты вместо торгового безвиза: как это повлияет на цены в наших магазинах
Украинским аграриям вернули ограничения на поставки в Европу. Минфин разбирался, как изменится аграрный экспорт в новом сезоне, и что это значит для фермеров и рядовых потребителей. Редакция уже писала о том, что 6 июня «торговый безвиз» с Евросоюзом официально закончился.
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