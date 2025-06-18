Главное за среду: больше миллионеров, доллар по 44 грн (прогноз)

По итогам декларационной кампании нынешнего года более 17 тысяч украинцев официально стали миллионерами. Это на 1,3 тысячи больше, чем в прошлом — а суммарно они задекларировали 254 млрд грн. В целом граждане задекларировали 474 млрд грн доходов — на 93,5 млрд грн больше, чем в 2024 году.

Доллар по 44 гривны: Официальный курс до конца года может возрасти в среднем на 2,5−5%

До конца года официальный курс доллара США может достичь отметки 43−44 грн. То есть с июля по декабрь официальный курс доллара может возрасти в среднем на 2,5−5%.

НБУ добавил Идея Банк к перечню системно важных банков

Национальный банк Украины обнародовал обновленный перечень системно важных банковских учреждений на 2025 год. В список, который насчитывал 15 банков, добавлен Идея Банк .

Евроквоты вместо торгового безвиза: как это повлияет на цены в наших магазинах