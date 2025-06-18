Более 17 тысяч украинцев официально стали миллионерами — Гетманцев

По итогам декларационной кампании нынешнего года более 17 тысяч украинцев официально стали миллионерами. Это на 1,3 тысячи больше, чем в прошлом — а суммарно они задекларировали 254 млрд грн. Об этом в телеграм-канале написал глава Налогового комитета В Р Данило Гетманцев.

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Сколько задекларировано украинцами

В целом граждане задекларировали 474 млрд грн доходов — на 93,5 млрд грн больше, чем в 2024 году.

Как отмечает Гетманцев, одновременно количество декларантов уменьшилось до 363 тыс. — это -22%.

«Вероятно, часть просто изменила страну проживания — и больше не фигурирует в украинской статистике», — пояснил он.

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Напомним