По итогам декларационной кампании нынешнего года более 17 тысяч украинцев официально стали миллионерами. Это на 1,3 тысячи больше, чем в прошлом — а суммарно они задекларировали 254 млрд грн. Об этом в телеграм-канале написал глава Налогового комитета
Более 17 тысяч украинцев официально стали миллионерами — Гетманцев
По итогам декларационной кампании нынешнего года более 17 тысяч украинцев официально стали миллионерами. Это на 1,3 тысячи больше, чем в прошлом — а суммарно они задекларировали 254 млрд грн. Об этом в телеграм-канале написал глава Налогового комитета
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Сколько задекларировано украинцами
В целом граждане задекларировали 474 млрд грн доходов — на 93,5 млрд грн больше, чем в 2024 году.
Как отмечает Гетманцев, одновременно количество декларантов уменьшилось до 363 тыс. — это -22%.
«Вероятно, часть просто изменила страну проживания — и больше не фигурирует в украинской статистике», — пояснил он.
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Напомним
- Граждане задекларировали 326 миллиардов гривен доходов. По сравнению с предыдущим годом это больше на 107 млрд гривен.
- Один из жителей Киева определил рекордную сумму своих налоговых обязательств по НДФЛ и военному сбору к уплате в бюджет — более 4,6 млрд. гривен.
Источник: Минфин
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