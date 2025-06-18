НБУ добавил Идея Банк в перечень системно важных банков

Национальный банк Украины обнародовал обновленный перечень системно важных банковских учреждений на 2025 год. В список, насчитывавший 15 банков, добавлен Идея Банк . Об этом 18 июня сообщает пресс-служба НБУ .

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Критерии отбора

Определение системной важности проводилось на основании данных по состоянию на 1 января 2025 года. НБУ оценивал следующие ключевые показатели:

размер активов

доля на рынке депозитов

значение для платежной системы

уровень взаимосвязей с другими финучреждениями

Полный список системно важных банков:

АО «А-БАНК»

АО «Идея Банк» (новый участник списка)

АО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК»

АО «КРЕДОБАНК»

АО «ОТП БАНК»

АО «Ощадбанк»

АБ «Южный»

АО КБ «ПриватБанк»

АО «ПУМБ»

АО «Райффайзен Банк»

АО «СЕНС БАНК»

АО «ТАСКОМБАНК»

АБ «УКРГАЗБАНК»

АО «Укрэксимбанк»

АО «УКРСИББАНК»

АО «УНИВЕРСАЛ БАНК»

Почему это важно

Включение в список системно важных банков означает повышенные требования к капиталу и ликвидности, более жесткий надзор со стороны регулятора, гарантии стабильности для клиентов и важную роль в поддержке финансовой системы страны.

Для Идея Банка этот статус подтверждает его значение для банковского сектора Украины и доверие со стороны регулятора. Обновление списка отображает текущее состояние банковской системы и обеспечивает прозрачный подход к регулированию ключевых участников рынка.

Напомним, что в апреле Сергей Тигипко купил банк Идея Банк за $36,5 млн.