Национальный банк Украины обнародовал обновленный перечень системно важных банковских учреждений на 2025 год. В список, насчитывавший 15 банков, добавлен Идея Банк. Об этом 18 июня сообщает пресс-служба НБУ.
НБУ добавил Идея Банк в перечень системно важных банков
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Критерии отбора
Определение системной важности проводилось на основании данных по состоянию на 1 января 2025 года. НБУ оценивал следующие ключевые показатели:
- размер активов
- доля на рынке депозитов
- значение для платежной системы
- уровень взаимосвязей с другими финучреждениями
Полный список системно важных банков:
- АО «А-БАНК»
- АО «Идея Банк» (новый участник списка)
- АО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК»
- АО «КРЕДОБАНК»
- АО «ОТП БАНК»
- АО «Ощадбанк»
- АБ «Южный»
- АО КБ «ПриватБанк»
- АО «ПУМБ»
- АО «Райффайзен Банк»
- АО «СЕНС БАНК»
- АО «ТАСКОМБАНК»
- АБ «УКРГАЗБАНК»
- АО «Укрэксимбанк»
- АО «УКРСИББАНК»
- АО «УНИВЕРСАЛ БАНК»
Почему это важно
Включение в список системно важных банков означает повышенные требования к капиталу и ликвидности, более жесткий надзор со стороны регулятора, гарантии стабильности для клиентов и важную роль в поддержке финансовой системы страны.
Для Идея Банка этот статус подтверждает его значение для банковского сектора Украины и доверие со стороны регулятора. Обновление списка отображает текущее состояние банковской системы и обеспечивает прозрачный подход к регулированию ключевых участников рынка.
Напомним, что в апреле Сергей Тигипко купил банк Идея Банк за $36,5 млн.
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