Доллар по 44 гривны: Официальный курс до конца года может вырасти в среднем на 2,5-5%

До конца года официальный курс доллара США может достичь отметки 43−44 грн. То есть, с июля по декабрь официальный курс доллара может вырасти в среднем на 2,5−5%. Об этом заявил глава Глобус Банка Сергей Мамедов.

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Что будет происходить на валютном рынке

По словам Мамедова, во втором полугодии ситуация на валютном рынке будет развиваться в соответствии с экономическими реалиями.

«Пока никакие курсовые прогнозы не способны учесть текущие военные и экономические обстоятельства, как в Украине, так и мире, поэтому к прогнозированию курсовых показателей основных валют следует относиться с определенной осторожностью», — отметил он.

Во-первых, речь идет о курсе евро, формирование которого зависит от мировых экономических и геополитических процессов: таможенных «воспалений», спровоцированных США, временного «спасительного» бегства крупных инвесторов из доллара в евро и других европейских валют, ситуации на Ближнем Востоке с возможными последствиями для мирового порядка и т. д. Но, по мнению эксперта, «украинский» курс евро соответствует мировым торгам пары доллар/евро.

Во-вторых, во втором полугодии будет происходить формирование бюджета с учетом темпов роста экономики и ожидаемых объемов международной финансовой поддержки, размер которой в 2026 году пока неизвестен.

В третьих, в проекте государственного бюджета будет заложен средний курс доллара на 2026 год, что в определенной степени может стать ориентиром для валютного рынка.

В-четвертых, на валютные курсы будет давить глобальный фактор военной неопределенности.

В-пятых, важной для формирования курсовых показателей станет стратегия Нацбанка: ожидается, что регулятор и дальше будет совмещать элементы регулирования и свободного рынка.

«На протяжении последних месяцев валютные тренды на мировых рынках неоднократно менялись. Однако благодаря особому валютному режиму в Украине мы не видим значительных провалов или стремительного роста курса доллара. В то же время курс евро будет соразмерен мировой стоимости этой валюты», — считает Мамедов.

Как изменится курс доллара

По его ожиданиям, до конца года официальный курс доллара США может достичь отметки 43−44 грн. То есть, с июля по декабрь официальный курс доллара может вырасти в среднем на 2,5−5%. В то же время, эксперт исключает резкие изменения на валютном рынке.

«Режим «управляемой гибкости» в условиях войны полностью себя оправдывает: на рынке отсутствуют хаотические или «аритмические» колебания. Любая курсовая коррекция происходит постепенно — без скачков вверх или обвалов. К тому же международные валютные резервы позволяют корректировать объем валютных интервенций, максимально уравновешивающий спрос и максимально уравновешивающий спрос.

В целом, по его мнению, главными факторами, влияющими на развитие банковской сферы во втором полугодии, станут: