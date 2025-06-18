Евроквоты вместо торгового безвиза: как это повлияет на цены в наших магазинах

Украинским аграриям вернули ограничения на поставки в Европу. «Минфин» разбирался, как изменится аграрный экспорт в новом сезоне, и что это значит для фермеров и рядовых потребителей.

Редакция уже писала о том, что 6 июня «торговый безвиз» с Евросоюзом официально закончился. Вместо него Европейская Комиссия утвердила объем квот на украинскую сельхозпродукцию, которые будут действовать до конца 2025 года в рамках Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

В свою очередь, Кабмин также прописал размер отдельных квот (Постановление КМУ № 664 от 6 июня). На многие товары эта «планка» намного ниже, чем фактические поставки в период «торгового безвиза».

Экспортеры смогут перенаправить продукцию на другие рынки.

«Но мы все равно потеряем порядка миллиарда евро в этом году, и до 3 млрд — в следующем (если не будут достигнуты новые договоренности по либерализации торговли), так как европейский рынок всегда считался премиальным, и такой высокой маржи альтернативные каналы поставок не дают», — объяснил «Минфину» ситуацию глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

К тому же далеко не всю продукцию удастся «пристроить» на других рынках. Проблемы могут быть, в частности, с экспортом яиц, пшеницы, муки и др. Значит ли это, что «лишняя» продукция заполонит внутренний рынок и цены на нее могут обвалиться?

Как Европа «обрезала» украинский агроэкспорт

С 6 июня перестала действовать дополнительная либерализация со стороны Евросоюза в виде автономных торговых мер, но режим свободной торговли между Украиной и блоком сохраняется, — напомнила первый вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко. По ее словам, переход к режиму торговли с ЕС в 2021 году означает, что вся торговля и дальше остается свободной, за исключением 40 категорий аграрной продукции, на которые действуют тарифные квоты.

«Опыт торговли без ограничений показал, что в 17 из 40 тарифных квот объемы торговли больше, чем тарифная квота уровня 2021 года. Поэтому для 23 товаров восстановление квот не станет ограничением», — объяснила Свириденко.

Однако для остальных эти квоты существенно ниже объемов, которые наши экспортеры поставляли в Европу в последние годы.

К примеру, за прошлый год украинские компании продали в ЕС сухого молока 15 тысяч тонн, а за первые пять месяцев этого года — около 8 тысяч тонн, отмечает координатор комитета по вопросам евроинтеграции Союза молочных предприятий Украины Елизавета Святкивская. При этом квота на этот продукт составляет 2 917 тонн.

Аналогичная ситуация по сливочному маслу: за первые пять месяцев этого года в Европу отгрузили почти 3,5 тысячи тонн продукции. Согласно новым квотам, до конца года Украина сможет продать в ЕС без пошлин всего 1 750 тонн масла, тогда как реальные потребности в экспорте на этот период — около 5 тысяч тонн, — утверждает Святкивская.

Квоты на экспорт яиц были и в прошлом году. Но тогда они составляли 9,5 тысяч тонн. При этом украинские птицеводы выбрали эти объемы всего за полгода и в дальнейшем поставляли яйца в Европу уже с пошлинами (по этому виду продукции они относительно невысокие, хотя все равно удорожают украинские яйца примерно на 15 евроцентов за штуку). На 7 месяцев этого года квота по яйцам еще ниже, чем в прошлом сезоне, — всего 3,5 тысяч тонн, чего, при сохранении текущих темпов экспорта, хватит всего на пару месяцев.

Что касается кукурузы, то, к примеру, в прошлом году Украина поставила в ЕС больше 14 млн тонн, что составило почти половину всего экспорта этой культуры. Поэтому новый «лимит» — меньше 400 тысяч тонн до конца года — это вообще ни о чем.

По пшенице такая же картина. Поставки в ЕС в прошлом году составили 7,3 млн тонн, тогда как новая «планка» — меньше 600 тысяч тонн. Причем в этот объем входит еще и мука. В союзе «Мукомолы Украины» опасаются, что это может поставить крест на экспорте муки в ЕС — всю квоту «заберет» пшеница.

Поэтому мукомолы уже обратились с просьбой к Минагрополитики поспособствовать, чтобы для них Европа выделила отдельную квоту, иначе поставки до конца года будут нулевыми (тогда как в прошлом году 45% экспорта муки, или больше 40 тысяч тонн, приходилось именно на ЕС).

ЕС отказался от нашего сахара и куриного мяса

В Постановлении № 664 отдельно определен размер экспортных квот для наиболее «чувствительных» для Европы товаров, в частности, сахара и мяса птицы.

К примеру, по сахару квота на экспорт составит немногим больше 11 тысяч тонн до 5 августа 2025 года, или в среднем по 5,5 тысяч тонн в месяц.

Напомним, что наш сахар попал в европейский «черный список» еще в прошлом году. Тогда на волне массовых протестов фермеров в ЕС сахар внесли в перечень продукции, к которой может применяться «режим экстренного торможения». То есть если объемы поставок превысят средние за последние годы, то на «лишнюю» продукцию вводятся таможенные пошлины, а они в ЕС находятся фактически на запретительном уровне.

Украинское правительство тогда ввело квотирование экспорта сахара. К примеру, на 2025 год «лимит» составил 107,238 тысяч тонн — то есть в среднем по 8,9 тысяч тонн в месяц.

Как видно, новая квота еще ниже — всего 5,5 тысяч тонн в месяц.

А если сравнивать с экспортом сахара в ЕС до введения квот, к примеру, в 2023 году, новая «планка» вообще выглядит мизерной. Тогда Украина поставила в Европу более 500 тысяч тонн сахара на сумму $390 млн, что составило 77% от общего экспорта этой продукции.

Новые «лимиты» по экспорту мяса птицы и субпродуктов фактически дублируют цифры, которые утвердила Еврокомиссия.

Так, квота на экспорт мяса курей, уток, гусей, цесарок составит 51,061 тысячу тонн до 31 декабря 2025 года, или в среднем по 7,3 тысяч тонн в месяц.

Квота на экспорт индюшатины и субпродуктов из нее — еще 1 439 тонн.

Для сравнения: ранее на мясо птицы была установлена квота в 55,5 тысяч тонн, а на индюшатину — около 1,6 тысяч тонн, то есть по этой категории экспорта сокращение менее существенное, чем по сахару. Но, если сравнивать с предыдущими годами, то провал в экспорте будет просто огромным. К примеру, в 2023 году только курятины в ЕС заехало больше 170 тысяч тонн, а в 2024 году объемы составили порядка 136 тысяч тонн.

Новые «лимиты» на мясо распределили еще и по месяцам. Так, до 30 сентября в ЕС можно ввезти 30 тысяч тонн, а с октября по декабрь — еще 22,5 тысячи тонн.

При этом Минагрополитики будет распределять квоты между экспортерами пропорционально их фактическим поставкам в Европу за первые 4 месяца этого года, и только чуть больше тысячи тонн оставили «в резерве» — для тех компаний, которые ранее не продавали мясо в ЕС.

Ценники на молоко посыпались, мукомолы паникуют

Общие потери Украины от закручивания Европой «экспортных гаек» до конца этого года составят порядка миллиарда евро, — подсчитал Олег Пендзин. В Украинском клубе аграрного бизнеса их оценивают в 1,1 млрд евро.

В то же время ущерб для разных сегментов агрорынка будет отличаться, — говорят эксперты. Глава комитета по евроинтеграции УКАБ Александра Авраменко оценивает потенциальные убытки от квот на пшеницу и продукцию ее переработки в 660 млн евро, сахара — порядка 190 млн евро, сухого молока — 15 млн евро, томатной пасты — 13 млн евро и т. д.

По экспорту молочной продукции последствия уже есть, — отмечает Елизавета Святкивская. Поставки этой продукции в Европу упали еще до официального окончания торгового безвиза, поскольку ситуация по дальнейшему сотрудничеству с европейскими покупателями была неопределенной.

Как следствие — в Украине стали снижаться цены на молочное сырье и автоматически упали доходы производителей молока. В Ассоциации производителей молока говорят, что сырье на внутреннем рынке — уже в переизбытке, что давит на ценники. Так, по состоянию на 6 июня средняя закупочная цена молока экстра-класса составила 16 гривен за килограмм, что на 12 копеек ниже, чем месяцем ранее. Молоко высшего сорта подешевело за месяц на 18 копеек — до 15,75 гривен, а первого класса — на 15 копеек (до 15,45 гривен).

Как отметил глава профильной ассоциации Георгий Кухалейшвили, возобновление Еврокомиссией квот на экспорт украинской молочной продукции в ближайшей перспективе будет сдерживать рост закупочных цен на молочное сырье.

Украинские экспортеры пытаются наращивать поставки, к примеру, сухого молока, на другие рынки — в страны Ближнего Востока и Южной Африки. Но, как считает Кухалейшвили, по выручке они не заменят Европу. Скорее всего, наши производители вынуждены будут демпинговать, чтобы конкурировать с теми же экспортерами из Новой Зеландии и Южной Америки. Сомнительные перспективы и поставки наших сыров в страны СНГ, скажем, Казахстан (куда Украина активно продавала сыр до войны), поскольку логистические цепочки фактически разрушены.

Что касается сахара, то, как отмечают в профильной ассоциации «Укрсахар», даже после возобновления работы морского коридора есть сложности с поставками на другие рынки. Многие контейнеровозы не заходят в Одесский порт, что требует перегрузки продукции в румынской Констанце, а это заметно удорожает украинский сахар.

Поставки в ЕС украинской пшеницы сверх лимита будут облагаться пошлиной в размере 95 евро за тонну, что делает экспорт «лишних» объемов неконкурентным в Европе. Только в этом сезоне нашим аграриям придется искать новые рынки сбыта для порядка 3 млн тонн пшеницы.

Но с начала войны традиционные для нашей страны рынки сбыта этой культуры, в частности, азиатский и африканский, во многом утрачены. К примеру, в Тунисе, куда до войны активно поставляли украинское зерно, сейчас 75% объемов приходится на российский экспорт, а нашей пшеницы в эту страну уже фактически не завозят.

В то же время излишков пшеницы на внутреннем рынке в новом сезоне будет не так много, поскольку, по прогнозам FAO, урожай этой культуры в Украине сократится, и рискует оказаться худшим за последние пять лет, что связано с неблагоприятными погодными условиями.

Мукомолы опасаются, что экспорт их продукции до конца года вообще может рухнуть, поскольку, к примеру, на Ближний Восток уходит только 15% объемов. Это может замедлить развитие отрасли, поскольку именно торговый безвиз с ЕС стимулировал крупнейших производителей муки инвестировать в свой бизнес порядка 10 млн евро, отметили в профильном союзе «Мукомолы Украины».

Птицеводы еще в прошлом году начали активное освоение альтернативных рынков сбыта. А в этом году открыли для себя рынок Великобритании, который уже занял 7% в общей структуре экспорта яиц. Растут также поставки в Африку — в этом году на этот рынок приходится 10% экспорта, тогда как в 2024 году было всего 4%. Но при этом есть логистические проблемы на Ближнем Востоке.

При этом, как считает заместитель главы Всеукраинской аграрной рады Денис Марчук, экспортных квот в ЕС «на несколько месяцев точно хватит». А дальше он рассчитывает на подписание расширенного соглашения с Евросоюзом по торговле. И уже от наполнения этого соглашения во многом будут зависеть перспективы поставок украинской агропродукции в Европу.

«Новые торговые условия позволят продержаться в течение переходного периода, но это до сих пор не лучший сценарий для украинской экономики и сельхозпроизводителей, так как в стране идет война, есть логистические сложности», — говорит Александра Авраменко.

Отметим, что новое соглашение по торговле с ЕС в теории может быть подписано уже в июле. Работа над ним уже идет. Украинская сторона добивается, если не снятия, то как минимум увеличения квот по сахару, зерновым, муке и др. Но насколько успешными будут переговоры — вопрос открытый.

«С учетом позиции отдельных стран ЕС, в частности, Польши и Венгрии, процесс согласований новых условий для украинского агроэкспорта может существенно затянуться, да и в целом не факт, что мы получим существенные послабления», — считает Пендзин.

Какие продукты подешевеют в украинской рознице

Сложности наших экспортеров в Европе могут сработать в плюс для отечественных переработчиков и рядовых потребителей.

Как показывает практика, излишки продукции, которые поставщики был вынуждены перенаправлять на внутренний рынок, способствовали снижению цен в украинской рознице.

Так было, к примеру, с яйцами, ценники на которые «сыпались» в прошлом году из-за избыточного предложения. В мае этого года яйца тоже подешевели почти на 9%, в том числе за счет «лишних» партий товара. Другое дело, что за счет подорожания в предыдущие периоды ценники на яйца все равно поставили рекорд, увеличившись в годовом измерении более чем на 80%.

Но, как считают в Союзе птицеводов Украины, в дальнейшем цены в украинских магазинах и на яйца, и на курятину в немалой степени будут зависеть именно от ситуации с экспортом.

Экспортные проблемы мукомолов будут на руку производителям хлеба. В минувшем сезоне ценники на муку рекордно росли, что объяснялось ее активной продажей за границу. Особенно большой дефицит сформировался по ржаной муке. В частных беседах пекари рассказывали «Минфину», что качественную муку попросту вывезли из страны, что и провоцирует рост цен на хлеб.

Если экспорт муки в новом сезоне сократится, или же его вовсе не будет, как опасаются мукомолы, предложение сырья на внутреннем рынке вырастет, что позволит пекарям сдерживать рост ценников на хлеб.

По молочке «выгода» от снижения объемов экспорта в ЕС для украинцев уже есть.

В Ассоциации производителей молока констатируют, что в мае в отечественной рознице притормозилось подорожание молочной продукции, а некоторые ее виды даже подешевели.

Так, упали цены на молоко (на 1% за месяц, или 69 копеек за пакет), кефир (на 2%, или 1,4 гривен), питьевой йогурт (на 0,2%, или 18 копеек), сливочное масло (от 0,2% до 9%, в зависимости от производителя), некоторые виды сыров (на 3%). Основная причина — снижение закупочных цен на сырье, которые упали из-за сокращения поставок молочной продукции в ЕС накануне отмены торгового безвиза.