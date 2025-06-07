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7 июня 2025, 11:21 Читати українською

«Киевстар» инвестировал более 5 миллиардов в валютные ОВГЗ

С декабря 2024 по апрель 2025 года мобильный оператор «Киевстар» приобрел на внебиржевом рынке облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированные в иностранной валюте, на сумму более 5,2 млрд грн. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на ЭП.

С декабря 2024 по апрель 2025 года мобильный оператор «Киевстар» приобрел на внебиржевом рынке облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированные в иностранной валюте, на сумму свыше 5,2 млрд грн.

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В частности, с декабря 2024 года по февраль 2025 года «Киевстар» заключил 11 соглашений по покупке евро ОВГЗ более чем на 4,57 млрд грн. Эти ценные бумаги имели доходность 3,25% и погашены 13 марта 2025 года.

Кроме того, в феврале-апреле 2025 года компания заключила восемь сделок по покупке долларовых ОВГЗ более чем на 630 млн грн. Доходность этих облигаций составила 4,62%, а их погашение Министерством финансов произошло 24 апреля 2025 года.

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По словам источника, знакомого с финансовой ситуацией «Киевстара», компания размещает часть свободных средств в ОВГЗ. В компании отказались комментировать эту информацию, ссылаясь на внутреннюю политику конфиденциальности.

Согласно имеющейся информации, все упомянутые соглашения заключались в гривне и происходило это незадолго до погашения облигаций Министерством финансов. Последнее производит выплаты в валюте, в которой номинированы ценные бумаги, то есть в евро и долларе соответственно.

Одной из возможных причин таких действий «Киевстара» может потребоваться конвертация гривны в валюту. Дело в том, что Национальный банк разрешает покупку валюты только под определенные внешнеэкономические обязательства, в частности импорт товаров, услуг или погашение внешних долгов. Такое регулирование имеет целью предотвратить отток капитала и стабилизировать валютный рынок.

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Напомним

«Минфин» писал, что «Киевстар» в первом квартале 2025 года заработал 10,72 млрд грн, что на 49,5% превышает показатель за аналогичный период 2024 года.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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