Кабинет Министров обновил прогноз экономического и социального развития Украины на 2027−2029 годы. По консервативному сценарию, в 2027 году экономика вырастет всего на 0,4%, инфляция составит 8,5% на конец года, а средняя заработная плата достигнет 36 804 грн. Соответствующие изменения внесены постановлением правительства № 1491 от 27 ноября 2026 г. в макропрогноз, утвержденный в июне.

Правительство ухудшило прогноз роста экономики на 2027 год

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Как изменится ВВП Украины

Правительство сохранило два сценария развития украинской экономики, которые отличаются прежде всего предположениями относительно ситуации безопасности.

Первый сценарий предполагает существенное улучшение условий безопасности с 2027 года. Второй учитывает сохранение высокой интенсивности боевых действий в течение более длительного периода.

Именно второй, более консервативный сценарий использовали при подготовке проекта государственного бюджета на 2027 год.

Согласно первому сценарию рост реального ВВП будет составлять 4,5% в 2027 году, 5,3% в 2028-м и 6,7% в 2029-м.

Согласно второму сценарию правительство прогнозирует более медленное восстановление: 0,4% в 2027 году, 4,1% в 2028 году и 5,9% в 2029 году.

Номинальный ВВП по консервативному сценарию будет составлять 11,19 трлн грн в 2027 году, 12,71 трлн грн в 2028-м и 14,53 трлн грн в 2029-м.

По сравнению с предыдущей редакцией прогноза ожидания роста экономики в 2027 году по второму сценарию ухудшили с 1,3% до 0,4%.

Какой будет инфляция

По обновленному консервативному сценарию потребительские цены в декабре 2027 года будут на 8,5% выше, чем в декабре 2026-го.

В последующие годы правительство ожидает инфляцию на уровне 8,2% в 2028 году и 5,9% в 2029 году.

В то же время, среднегодовая инфляция по этому сценарию составит 9,8% в 2027 году, 8% в 2028-м и 6,9% в 2029-м.

По более благоприятному сценарию инфляция на конец 2027 прогнозируется на уровне 8,9%, в 2028 году — 6,9%, а в 2029-м — 5,1%.

Отдельно правительство ожидает роста промышленных цен. По второму сценарию индекс цен производителей в 2027 году составит 117,3%, что соответствует удорожанию промышленной продукции на 17,3% в годовом исчислении.

Сколько будут зарабатывать украинцы

Несмотря на сдержанные ожидания экономического роста, правительство прогнозирует дальнейшее увеличение зарплат.

Согласно второму сценарию среднемесячная номинальная зарплата до налогообложения составит:

36804 грн в 2027 году;

41080 грн в 2028 году;

46096 грн в 2029 году.

По первому сценарию прогнозные зарплаты несколько ниже: 35010 грн, 39362 грн и 44083 грн соответственно.

Разница объясняется, в частности, отличиями в прогнозируемой структуре занятости, фонде оплаты труда и инфляционных условиях.

В то же время, реальные зарплаты, то есть с учетом роста цен, будут повышаться медленнее.

По консервативному сценарию реальная зарплата вырастет на 4,9% в 2027 году, на 3,4% в 2028-м и на 5% в 2029 году.

Важно: приведенные суммы представляют собой прогноз средней зарплаты до вычета налогов, а не гарантированный доход работников или размер минимальной зарплаты.

Что будет с безработицей

По второму сценарию количество занятых украинцев в возрасте 15−70 лет составит 12,7 млн человек в 2027 году.

В 2028 году она увеличится до 13 млн, а в 2029-м — до 13,1 млн человек.

В то же время, уровень безработицы по методологии Международной организации труда прогнозируется на уровне 13% в 2027 году, 13,1% в 2028-м и 13,3% в 2029 году.

По первому сценарию безработица будет несколько ниже — 12,7%, 12,9% и 12,7% соответственно.

Следовательно, даже при восстановлении экономического роста правительство ожидает, что проблема занятости будет оставаться актуальной.

Дефицит внешней торговли может превысить $85 млрд

Правительство также прогнозирует значительное превышение импорта товаров и услуг по экспорту.

По второму сценарию в 2027 году Украина экспортирует товаров и услуг на $53,29 млрд, в то время как импорт составит $138,36 млрд.

В результате отрицательное сальдо торгового баланса достигнет $85,08 млрд.

В 2028 году торговый дефицит прогнозируется на уровне $85,42 млрд, а в 2029-м — $84,93 млрд.

По первому сценарию показатели несколько лучше: дефицит составит $70,91 млрд в 2027 году, $74,28 млрд в 2028-м и $73,65 млрд в 2029-м.

Таким образом, даже при более благоприятном развитии событий Украина продолжит импортировать гораздо больше товаров и услуг, чем экспортировать.

Для чего правительство обновило прогноз

Пересмотр макропоказателей состоялся при подготовке проекта государственного бюджета на 2027 год ко второму чтению.

Макроэкономический прогноз используется для расчета ожидаемых налоговых поступлений, бюджетных расходов и других финансовых показателей государства.