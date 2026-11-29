В марте 2027 года в Украине планируется провести очередную индексацию пенсий. Однако не все пенсионеры ощутят увеличение выплат: для одних перерасчет не будет предусмотрен, а для других рост основной пенсии может компенсироваться уменьшением доплат. Об этом сообщает издание «На пенсии» со ссылкой на объяснение юриста Елены Воронковой.

Индексация пенсий в марте 2027 года

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Кому могут не повысить пенсии

Украинцам, которые выйдут на пенсию в 2027 году

По предварительному порядку индексации, мартовский перерасчет касается ранее назначенных пенсий. В частности, в 2026 году индексировали выплаты, назначенные до 31 декабря 2025 включительно.

Поэтому ожидается, что пенсии, впервые назначенные в 2027 году, не будут подпадать под мартовскую индексацию. Для их расчета будут использовать более актуальные показатели средней заработной платы

Получателям минимальных пенсий с государственными доплатами

Индексация не всегда означает увеличение общей суммы, получаемой пенсионером на карточку.

Если основной расчетный размер пенсии ниже установленного государством минимума, человеку могут начислять доплату до гарантированного уровня.

После индексации основная часть пенсии увеличивается, но размер доплаты может соответственно снизиться. В результате общая выплата иногда остается неизменной.

Получателям максимальных пенсий и отдельных специальных выплат

Ограничения могут касаться пенсионеров, выплаты которых уже достигли установленного законом максимального предела.

Отдельные правила перерасчета также действуют для определенных специальных пенсий, в частности, бывших судей и прокуроров.

В 2026 году правительство прямо предполагало, что пенсии, установленные на максимальном уровне, не подлежат общей мартовской индексации, поскольку их размер уже пересмотрен с начала года. Каковы правила для этих категорий в 2027 году, будет определять отдельное правительственное решение.

Пенсионерам, не прошедшим обязательную физическую идентификацию

Это касается прежде всего получателей пенсий, временно проживающих за границей или находящихся на временно оккупированных территориях.

Они должны подтвердить свою личность до 31 декабря 2026 года.

Если идентификацию не пройти в срок, Пенсионный фонд может приостановить выплату пенсии для выполнения установленных требований.

В то же время, это не отдельное правило индексации, а условие продления выплат для определенных категорий получателей.

Повысят ли пенсии работающим пенсионерам

Трудоустройство само по себе не означает автоматической утраты права на мартовскую индексацию.

Для работающих пенсионеров предусмотрен отдельный механизм перерасчета с учетом дополнительно приобретенного страхового стажа и, при определенных условиях, заработка.

Обычно его проводят с 1 апреля, если после назначения или предварительного перерасчета пенсии человек получил не менее 24 месяцев страхового стажа или прошло два года.

В 2026 году Пенсионный фонд производил такой перерасчет автоматически.

Каким будет процент индексации в 2027 году

Точный коэффициент индексации правительство определит отдельным решением перед мартовским перерасчетом.

Он зависит от инфляции и динамики средней заработной платы, из которой уплачивались страховые взносы.

Для сравнения, в марте 2026 пенсии проиндексировали на 12,1%. Тогда минимальное повышение составило 100 грн, максимальное — 2 595 грн.

Что делать, если пенсию не перечислили

Если после мартовской индексации сумма пенсии не изменилась, следует проверить составляющие выплаты в личном кабинете на вебпортале Пенсионного фонда или обратиться в сервисный центр ПФУ.

В случае несогласия с расчетом пенсионер может запросить письменное объяснение и решение Пенсионного фонда. Если обнаружены нарушения, его можно обжаловать в административном или судебном порядке.