Международная бюджетная поддержка Украины в 2026 году может сократиться примерно на 25% — с €44,7 млрд до €33,5 млрд, несмотря на рост потребностей государства в финансировании. В то же время, Европейский Союз остается главным источником внешней бюджетной помощи, но ужесточение требований к реформам и задержке выплат создают дополнительные риски для бюджета Украины в 2027 году. Об этом говорится в исследовании Кильского института мировой экономики Ukraine's Aid Squeeze: The European Union, который был обнародован 20 ноября.

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Международная помощь Украине сокращается

По оценкам исследователей, в 2025 году Украина получила €44,7 млрд международной бюджетной поддержки. В 2026 году ожидаемый объем составляет всего €33,5 млрд.

Следовательно, сокращение может составить €11,2 млрд, или примерно четверти прошлогоднего финансирования.

Негативная тенденция наблюдается и в военной помощи. За январь-октябрь 2026 года объем выделенной партнерами военной поддержки сократился на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

При этом речь идет о различных видах поддержки: бюджетное финансирование обеспечивает гражданские расходы государства, в то время как военная помощь направляется на оборонные нужды.

ЕС обеспечивает более 60% бюджетной поддержки

На фоне сокращения помощи других доноров, зависимость Украины от Европейского Союза существенно возросла.

Если в 2022 году на учреждения ЕС приходилось 28% внешнего бюджетного финансирования, то в 2025 году их доля достигла 65%.

В 2026 году она ожидается на уровне 61%. Если не учитывать единовременные кредиты в рамках механизма ERA, доля ЕС составит около 80%.

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В Кильском институте отмечают, что Соединенные Штаты не утверждали новое бюджетное финансирование Украины с 2024 года. Остальные крупные доноры также сокращают поддержку.

В частности, в 2025 году Украина вернула Международному валютному фонду €2,1 млрд, получив от него €0,8 млрд нового финансирования.

Таким образом, ЕС фактически остается единственным большим донором, способным оказывать Украине масштабную бюджетную поддержку.

Получать финансирование ЕС становится сложнее

Одной из главных проблем исследователи называют ужесточение требований к реформам, от выполнения которых зависит поступление средств.

Количество выполненных Украиной условий в рамках программ бюджетной поддержки ЕС увеличилось с 4 в 2022 году до 62 в 2026 году.

При этом 18 условий, выполненных в 2026 году, предполагали глубокие структурные изменения.

Если раньше для получения средств в определенных случаях достаточно было продемонстрировать прогресс в реформировании, то теперь выплаты все чаще зависят от полного выполнения определенных обязательств.

Это усложняет планирование бюджетных поступлений, поскольку задержка одной реформы может влиять на сроки получения транша.

Украина недополучила €9 млрд по графику Ukraine Facility

По данным Кильского института, первые три транша Ukraine Facility согласовывали в течение трех месяцев после установленных сроков выполнения реформ. Средства выплачивались в полном объеме.

Согласование же трех последних траншей длилось в среднем около пяти месяцев.

Кроме того, примерно 21% их объема были задержаны из-за невыполненных условий.

По состоянию на октябрь 2026 фактические выплаты за Ukraine Facility отставали от начального графика примерно на €9 млрд.

Исследователи прогнозировали, что к концу года разрыв может сократиться до €4 млрд.

Важно, что €9 млрд — это не окончательно упущенная помощь, а объем финансирования, не поступивший в запланированные сроки.

Украина выполняет реформы лучше, чем большинство других кандидатов в ЕС

Несмотря на задержку финансирования и сложность отдельных реформ, Украина демонстрирует сравнительно высокие результаты выполнения международных обязательств.

По оценкам Кильского института, она опережает шесть из семи стран-кандидатов на вступление в ЕС, получающих средства по аналогичным программам.

Лучший результат показывает только Молдова.

Исследователи отмечают, что Украина выполняет реформы в условиях полномасштабной войны, в то время как другие сравниваемые страны не находятся в состоянии войны.

Поэтому задержки выплат не обязательно свидетельствуют о низкой эффективности украинских реформ.

Почему в 2027 году могут возникнуть проблемы с финансированием

По оценке Европейской комиссии дополнительная потребность Украины в финансировании на 2027 год составляет около €70 млрд.

Из этой суммы примерно €30 млрд необходимы для покрытия гражданских бюджетных расходов, а €40 млрд для оборонных нужд.

Еврокомиссия предложила привлечь дополнительные 45 млрд евро для поддержки Украины в 2027 году. Однако даже согласование такого финансирования не гарантирует своевременного поступления всех средств.

По мнению экономистов Кильского института, ключевым риском становится не только объем обещанной помощи, но и возможность получить ее в соответствии с бюджетным графиком.

Экономистка Центра экономической стратегии Александра Мироненко также обращает внимание на зависимость Украины от политических решений стран ЕС.

По ее словам, нестабильность политической ситуации в отдельных государствах-членах может повлиять на предсказуемость бюджетного финансирования Украины.

Она отмечает, что стране нужны долгосрочные механизмы поддержки: одновременно с поиском ресурсов на 2027 год становится все более актуальным вопрос финансирования 2028 года.