Американский миллиардер Илон Маск предположил, что в будущем стоимость его космической компании SpaceX может достичь $128 квинтиллионов — примерно в миллион раз больше нынешнего объема мировой экономики. Для этого компания должна сделать человечество межпланетной цивилизацией и научиться использовать хотя бы миллионную часть энергии Солнца. Об этом Маск написал в соцсети X 26 ноября.

Маск предположил, что SpaceX может стоить $128 квинтиллионов

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Сколько может стоить SpaceX

По расчетам Business Insider, заявленный Маском сценарий предполагает оценку SpaceX примерно в $128 квинтиллионов, то есть $128 с 18 нулями.

Для сравнения, нынешний объем мировой экономики оценивается примерно в 128 трлн.

Если предположить, что стоимость SpaceX вырастет до названного Маском уровня, она превысит текущую капитализацию компании примерно в 75 млн раз.

На закрытии торгов 25 ноября рыночная стоимость SpaceX составила около $1,7 трлн.

По подсчетам Business Insider, если количество акций останется неизменным, одна акция компании, которая стоила тогда примерно $127, при таком сценарии могла бы оцениваться в $9,5 млрд.

В то же время речь идет о чисто гипотетических расчетах, а не о реалистичной краткосрочной цели или официальной оценке будущей капитализации компании.

Что нужно для достижения такой стоимости

Маск назвал два чрезвычайно амбициозных условия.

Первое — превращение человечества в межпланетную цивилизацию, то есть создание условий для постоянного проживания людей за пределами Земли.

Второе — освоение хотя бы одной миллионной доли энергии, производимой Солнцем.

Сам предприниматель признал, что реализация этих целей будет очень сложной, хотя и считает ее теоретически возможной.

При этом Маск рекомендовал акционерам не продавать свои бумаги.

Как растет бизнес SpaceX

Пока компания значительно далека от таких масштабов. В предыдущем квартале выручка SpaceX увеличилась на 161% в годовом исчислении — до $14,6 млрд.

В октябре Маск также заявлял, что достижение годовой выручки в $1 трлн по итогам 2028 года больше не кажется ему невозможным.

Однако даже если выручка компании достигнет $1 трлн, а впоследствии увеличится еще в тысячу раз — до $1 квадриллиона, эта сумма составит менее 1% от гипотетической оценки SpaceX в $128 квинтиллионов.

SpaceX и Tesla могут объединиться

Параллельно на рынке обсуждается возможное слияние SpaceX с производителем электромобилей Tesla.

По информации Financial Times, компании создали специальные комитеты, работающие над параметрами потенциального объединения.

К переговорам были привлечены финансовые консультанты, в том числе Morgan Stanley, Goldman Sachs и Evercore.

Стороны рассматривают возможность сделки, оплаченной акциями. Однако окончательные условия, обменный коэффициент и дата возможного слияния пока не определены.

Совокупная рыночная стоимость SpaceX и Tesla на 27 ноября составила около $3,36 трлн.

Зачем Маску объединения двух компаний

Потенциальное слияние может создать вертикально интегрированную технологическую группу, объединяющую автомобилестроение, робототехнику, космическую инфраструктуру, спутниковую связь и искусственный интеллект.

Одним из возможных преимуществ станет развитие производства полупроводников для роботов, дата-центров и других технологических продуктов.

В то же время, аналитики обращают внимание на риски для акционеров.

В частности, если SpaceX приобретет Tesla за акции, доли нынешних владельцев космической компании могут размыться.

Кроме того, объединение двух крупных компаний, контролируемых одним предпринимателем, поднимает вопросы корпоративного управления и справедливости оценки активов.

Пока слияние остается предметом переговоров, а фантастическая оценка SpaceX в $128 квинтиллионов — долгосрочной гипотезой Маска, а не финансовым прогнозом.