Тарифы на электроэнергию в Украине могут существенно увеличиться уже в 2027 году.

В новом видео финансовый эксперт Алексей Козырев разбирает рекомендации МВФ, реальные расходы украинской энергетики и перспективы изменения тарифов.

Эксперт также объясняет, сколько может стоить электроэнергия в 2027 году, и почему избежать постепенного повышения будет сложно.

Какой сценарий повышения наиболее реалистичен?

Почему восстановление разрушенной энергетики может повлиять на платежи каждого домохозяйства?

И при чем здесь инфляция, коммунальные долги и финансовое состояние государственных энергетических компаний?

Смотрите в выпуске!