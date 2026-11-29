Тарифы на электроэнергию в Украине могут существенно увеличиться уже в 2027 году.
Дешевого света не будет? Новые тарифы и последствия для украинцев (видео)
В новом видео финансовый эксперт Алексей Козырев разбирает рекомендации МВФ, реальные расходы украинской энергетики и перспективы изменения тарифов.
Эксперт также объясняет, сколько может стоить электроэнергия в 2027 году, и почему избежать постепенного повышения будет сложно.
- Какой сценарий повышения наиболее реалистичен?
- Почему восстановление разрушенной энергетики может повлиять на платежи каждого домохозяйства?
- И при чем здесь инфляция, коммунальные долги и финансовое состояние государственных энергетических компаний?
Смотрите в выпуске!
Источник: Минфин
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Комментарии - 1
А сейчас все дружно запереживали!!!