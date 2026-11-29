В Японии участились кражи медных крыш из синтоистских святилищ и буддийских храмов. На фоне роста мирового спроса на медь для строительства дата-центров, развития искусственного интеллекта и производства электромобилей, металл существенно подорожал, что сделало его привлекательным для воров. Об этом сообщает Financial Times .

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С храмов снимают сотни килограммов меди

Одним из пострадавших стало синтоистское святилище Адзума в префектуре Канагава.

В этом году воры демонтировали с его крыши около 200 кг медных пластин.

Представитель святилища Макото Моридзири рассказал, что раньше там случались кражи пожертвований, однако никто не ожидал, что преступники полностью снимут покрытие с задней части здания.

Из-за волны краж некоторые японские святилища вынуждены отказываться от традиционных медных крыш и заменять их нержавеющей сталью.

Для исторических сооружений это означает не только дополнительные затраты, но изменение архитектурного вида.

Почему медь стала такой дорогой

Медь широко используется в производстве электрических кабелей, трансформаторов, электродвигателей, охлаждающих систем и энергетической инфраструктуры.

Развитие искусственного интеллекта требует строительства новых дата-центров, потребляющих значительные объемы электроэнергии. В то же время, производство электромобилей и модернизация электросетей также увеличивают спрос на металл.

По данным японских СМИ, внутренняя цена меди выросла примерно с 710 тыс. иен за тонну в начале 2020 года до 2,35 млн иен в сентябре 2026-го — более чем в три раза.

Высокие цены стимулируют перепродажу металлолома, а значит, увеличивают экономическую привлекательность воровства.

В то же время, спрос со стороны индустрии ИИ — лишь один из факторов подорожания меди наряду с развитием электротранспорта, возобновляемой энергетикой и электросетями.

Сколько храмов пострадало

Только в префектуре Фукуи с августа по октябрь 2026 года зафиксировали кражи медного покрытия по меньшей мере из четырех святилищ.

В одном из случаев воры похитили примерно 500 кг меди стоимостью 1,2 млн иен.

Местным жителям пришлось использовать накопленные обществом средства для ремонта здания. Однако из-за высокой стоимости материалов восстановить крышу в первоначальном виде они не смогли.

По данным местной полиции, за девять месяцев 2026 года в префектуре зарегистрировали 31 случай краж металла, а сумма ущерба превысила 24 млн иен.

Как Япония борется с воровством

Особенно уязвимыми оказались небольшие святилища в сельской местности, где нет постоянных священнослужителей или систем видеонаблюдения.

В Японии уже усилили регулировку обращения похищенных металлов. Закон, направленный на противодействие их незаконной продаже, был принят в 2025 году. Часть его положений вступила в силу в сентябре 2025 года, другие — в июне 2026 года.