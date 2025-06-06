Боксер, хулиган и историк: кто стал новым президентом Польши, и что это значит для Украины

Результаты выборов президента в Польше насторожили политикум как Европы, так и нашего государства. Новый президент может помешать продвижению нашего государства в ЕС и НАТО, а также усложнит жизнь украинским беженцам. Насколько эти опасения оправданы, разбирался «Минфин».

Отыгрался в финале

На президентских выборах в Польше победу праздновал Кароль Навроцкий — формально независимый кандидат, но по факту — представитель правой партии «Право и справедливость», которую представляет и нынешний президент Польши Анджей Дуда.

По результатам второго тура выборов, Навроцкий набрал 50,9% голосов, а его конкурент, мэр Варшавы, представитель либеральной партии «Гражданская платформа» Рафал Тшасковский — 49,1%. Именно эта партия сейчас является остовом правящей коалиции, а ее лидер — Дональд Туск — возглавляет польское правительство.

На пути к президентству Навроцкий проиграл первый тур выборов, получив в нем 29,5% голосов, против 31,3% у Тшасковского. По первым экзитполам, он проигрывал и второй тур, но выдержал паузу и, дождавшись результатов, праздновал победу.

Получить пост Навроцкий смог благодаря тому, что аккумулировал голоса правого электората, в том числе и более радикальной «Конфедерации», кандидат от которой, Славомир Менцен, в первом туре получил почти 15% голосов избирателей.

Возможно, поспособствовала успеху и публичная поддержка со стороны президента США Дональда Трампа, который принял Навроцкого в Белом доме 1 мая и пожелал успеха. Накануне голосования в Польшу прибыла министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм, которая также поддержала кандидата.

Боксер, хулиган и историк

Навроцкому 42 года и он отвечает запросу поляков на «новые лица» в политике. Значительной политической карьеры до выдвижения на пост президента у него не было. Выпускник Института истории Гданского университета, Навроцкий с 2009 по 2017 год работал на разных должностях в Институте национальной памяти. Впоследствии возглавил Музей Второй мировой войны в Гданьске. Также в 2011—2017 годах он был председателем Седльского районного совета в Гданьске.

Широкой общественности будущий президент Польши стал известен в 2021 году после избрания Сеймом (польский парламент) на пост президента Института национальной памяти. Его кандидатуру продвигала партия «Право и справедливость», хотя поддержали и представители других политических сил.

На новом месте Навроцкий отметился, в частности, участием в сносе памятников советским солдатам, за что попал в список разыскиваемых российской полицией людей, — если найдет, то новому президенту Польши грозит до 5 лет заключения.

Вместе с женой он воспитывает троих детей — двух собственных и сына от предыдущих отношений жены. Семейное положение имело важное значение в его предвыборной кампании, поскольку значительная часть правых избирателей выступают за традиционные семейные ценности и против абортов.

С молодости Навроцкий активно занимался спортом. Он — призер Кубка Польши по боксу среди юниоров, также был капитаном футбольной команды «Экс Седльце Гданьск». Затем на базе этого клуба он основал секцию боевых видов спорта.

Во время предвыборной кампании в адрес Навроцкого звучало немало обвинений. В частности, его связывали с движением футбольных хулиганов и упрекали в массовой драке 70 на 70 между фанами гданьской Лехии и познаньского Леха в 2009 году. Тогда против десятков болельщиков были возбуждены уголовные производства, но имени нового президента среди них не было.

Хотя сам Навроцкий не отрицал свое участие в этой драке. «Вся моя спортивная деятельность базировалась на силе моего сердца, силе моих мышц, моих кулаков. Это было честное соревнование, независимо от формы», — заявил он во время дебатов.

Кроме этого, оппоненты обвиняли его в том, что, занимая должность руководителя Музея Второй мировой войны, он, хотя владел квартирой неподалеку, но более полугода жил в гостинице музея, за что так и не рассчитался. Кроме этого, по сообщению местных медиа, Навроцкий одолжил деньги пенсионеру под проценты, которые тот не мог платить. Как следствие, политик забрал его квартиру, а пенсионер попал в дом престарелых.

Портал onet.pl опубликовал статью, в которой со ссылкой на анонимные источники утверждалось, что в 2007 году Навроцкий работал охранником гостиницы «Гранд» и приводил проституток для постояльцев. «Однажды, во время вечерней смены, Кароль спросил меня, не хочу ли я подзаработать, потому что он и группа охранников зарабатывали, приводя проституток для гостей отеля. Я должен был получать за это свою долю», — вспоминает тогдашний товарищ Навроцкого.

«Эти выборы раскрыли всю правду о польском обществе. Демократия в Польше потерпела крах. Не потому, что нет свободных выборов. Не потому, что у половины общества есть правые и консервативные взгляды. Половина польского общества впервые в истории выбрала президента, который является сутенером, хулиганом, мошенником, ростовщиком, лжецом и наркоманом, имея большую поддержку Католической церкви, якобы проповедующей евангельские ценности», — заявил бывший президент Польши Лех Валенса.

При этом сам Навроцкий заявлял о грязной политической кампании против него и обвинял оппонентов в использовании силовых ведомств для формирования компромата.

Что думает новый президент о ЕС, путине и Украине

Предвыборная программа Навроцкого основывалась на необходимости ограничить влияние властей Европейского Союза на Польшу.

«Мы вступили в Европейский Союз для того, чтобы наши предприниматели могли в нем себя реализовать, а мы могли свободно путешествовать по Шенгенской зоне, а не для того, чтобы Европейский Союз, кроме подписанных нами договоров, хотел превратить нас в немецкое или брюссельское государство. Поэтому я никогда не соглашусь с этим движением Европейского Союза и буду добиваться того, чтобы польское законодательство определяло будущее польского государства», — заявил он в ходе кампании.

Среди норм ЕС, которые вызывают особое недовольство нового президента, — продвижение «зеленой» повестки. Навроцкий выступает за то, чтобы, пока Польша не расширит производство ядерной энергии, она продолжала опираться на добычу собственного угля, которое должно обеспечить ее энергетическую независимость. Также он много критиковал миграционное законодательство ЕС.

Еще один объект критики Навроцкого — россия и путин. «Культурно, цивилизационно рф сегодня является варварским, жестоким, постсоветским государством, которое доказало свою природу во время нападения на Украину. Покойный президент Лех Качиньский уже говорил об этом, предупреждая, что россия не изменится. И она не изменилась, и сегодня действительно является самой большой угрозой в нашем регионе для свободных, независимых, демократических государств», — заявлял он. Новый президент выступает за увеличение оборонных расходов Польши до 5% ВВП.

В то же время он обвиняет ЕС и Германию в том, что они помогли восстать нынешней агрессивной россии. Он приводит Северный поток, как пример интересов Германии в установлении экономических отношений с россией, противоречащих интересам Польши и Европы в целом.

Навроцкий настаивает на продлении военной помощи Украине. В то же время в наших СМИ его часто вспоминают, как противника вступления Украины в ЕС и НАТО. Здесь следует уточнить, что в начале этого года он заявлял, что будет выступать против привлечения нашего государства к этим объединениям до тех пор, пока не произойдет эксгумация тел жертв Волынской трагедии (этнический конфликт во время Второй мировой войны, во время которого, по оценкам польских историков, погибли до 100 тыс. поляков, а также, по разным данным, — от 9 до 15 тыс. украинцев).

«С одной стороны, я солидарен с украинским государством, но мы государство, у которого есть своя повестка дня. В этой ситуации очень важно требовать от украинской стороны согласия на эксгумацию на Волыни», — говорил он.

Однако уже накануне голосования во втором туре он усилил свою риторику. Дело в том, что представители радикальной «Конфедерации» требовали от кандидатов заявления о недопущении Украины в НАТО. Поскольку привлечение ее избирателей было единственным шансом на победу, Навроцкий принял это. Он сказал, что Украина не отвечает многим западным стандартам, в частности, из-за высокого уровня коррупции. Но сразу же поспешил добавить, что «в идеальном мире хотел бы, чтобы Украина была частью развитого Запада».

Поэтому сейчас трудно сказать, будет ли новый президент принципиальным противником евроатлантической интеграции Украины, или только будет требовать эксгумации тел жертв Волынской трагедии. Скорее всего, его позиция будет зависеть от политической целесообразности.

Требовал во время предвыборной кампании Навроцкий и ограничений для украинских беженцев в Польше. В частности, отмечал, что социальные выплаты должны получать только поляки и именно у них должен быть приоритет в очередях к врачам.

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«Тренд антиукраинизма — в более умеренной версии, если речь идет об украинском государстве, и все более радикальной и угрожающей, если речь идет об украинских мигрантах, — окончательно прописался в польском политическом мейнстриме. Не будучи в состоянии предложить какую-то конструктивную программу, и ПиС, и в более мягкой степени также „Гражданская коалиция“ нашли себе козла отпущения — неблагодарные, привередливые украинцы», — говорит проживающая в Польше украинская журналистка Елена Бабакова.

Что ждет Польшу и Украину дальше

С точки зрения распределения властных полномочий, в Польше после этих выборов мало что изменилось. По факту главным лицом в стране является премьер-министр, которого выбирает парламент. Этот пост продолжает занимать представитель «Гражданской платформы» Дональд Туск. В то же время новый президент так же, как и его предшественник, представляет «Право и справедливость». То есть сохраняется ситуация, когда ключевые посты в стране занимают представители враждующих сил.

Президент Польши оказывает достаточно ограниченное влияние на власть. У него есть право законодательной инициативы, а также возможность ветировать законы. Но самое главное — право распустить парламент, если тот не сможет принять бюджет. Именно на это могут рассчитывать представители ПиС, которые уже пытаются раскачать коалицию.

Куда более важны изменения, которые ожидают политический ландшафт в стране. «Навроцкий победил благодаря электорату ультраправых активистов и потому, что сам сместился значительно вправо, даже по сравнению с традиционными политиками «Права и справедливости», включая Ярослава Качинского.

«Право и справедливость» уже делает из этого выводы, чтобы усилить свои позиции на предстоящих парламентских выборах. И если она вернется к власти, то или как ультраправая политическая сила, гораздо более радикальная, чем сейчас, или в коалиции с еще более правыми партиями. Или вообще уступит им и станет младшим партнером", — отмечает журналист Виталий Портников.

Основания беспокоиться за лидерство в консервативном лагере у «Право и справедливость» действительно есть. Если на предыдущих парламентских выборах их более радикальные коллеги из «Конфедерации» собрали около 5% голосов, то сейчас их кандидат на президентских выборах имел уже 15%.

Для Украины внутренняя политическая борьба в Польше может не иметь особо принципиального значения — в любом случае, соседняя страна отходит от безоговорочной поддержки нашего государства.

Как отмечает координатор программы «Восточная Европа» в Польском институте международных отношений Даниэль Шелиговский, в Польше существует широкий межпартийный консенсус по поводу того, как должны выглядеть эти отношения.

«Фундаментом являются вопросы безопасности, то есть военная и политическая поддержка Украины, чтобы она могла защитить себя от россии и в целом укрепила свою государственность», — говорит Шелиговский. В то же время, по его словам, обе ключевые политические силы склоняются к более «прагматичной» политике в отношении Украины.

«Речь не о персоналиях, к чему привязывается значительное внимание в Украине, это системный вопрос», — убежден эксперт. И требование такого подхода исходит именно от избирателей.

В качестве примера нового консенсуса в вопросах по отношению к украинцам, можно привести позицию либерала Рафала Тшасковского. Ранее он подчеркивал, что Варшава — дом для украинской общины, и он будет поддерживать ее столько, сколько сможет. Однако во время избирательной кампании поддержал ограничение социальных выплат для беженцев.

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Как отмечает Елена Бабакова, активно против такого шага выступал только спикер польского парламента Шимон Головня, называя его «нехристианским». В итоге — политик полностью провалился в первом туре президентских выборов.

В этих условиях Украине тоже придется более прагматично подходить к отношениям с Польшей и быть готовой к возможному возникновению новых конфликтов.