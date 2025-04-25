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25 апреля 2025, 7:10 Читати українською

Второй год войны: как Израиль переживает глобальный конфликт и приход Трампа к власти

Израиль рискует оказаться в кругу врагов. Кажется, у государства есть несколько очевидных военных успехов — смогло взять под контроль основную часть Газы, нанесло поражение Хезболле в Ливане, отразило несколько воздушных атак Ирана и избавилось от давнего противника — сирийского режима Башара Асада.

После начала боевых действий в Газе Израиль не может выйти из цикла целого ряда проблем, и сложная геополитическая ситуация - лишь его часть.

Но количество вызовов, стоящих перед Израилем, не снижается. В регионе растет влияние Турции, новые сирийские власти могут оказаться для еврейского государства не лучше предыдущих, а 59 заложников до сих пор остаются в руках Хамаса (сколько из них живы — точно неизвестно).

На этом фоне ухудшаются отношения Израиля с Европой. Сразу после теракта 7 октября 2023 года страны ЕС решительно выступили на стороне Израиля, но со временем эта позиция начала ослабевать. В первую очередь из-за больших жертв среди мирного населения в Газе.

В результате теракта 7 октября в Израиле было убито 1 100 человек и около 240 стали заложниками (часть из них погибла в плену). Потери же мирного населения Газы оцениваются приблизительно в 47 тыс. погибших, из них 18 тыс. — дети. Это около 2% населения региона. Также более 110 тыс. людей ранены, то есть каждый двадцатый житель Газы. По данным Всемирной организации здравоохранения, из них более 22 тыс. человек получили травмы, которые «меняют жизнь», — речь идет в основном о потере конечностей.

Различные наблюдательные и благотворительные организации заявляют, что потери среди населения могут оказаться заниженными, ведь, вероятно, еще тысячи человек не удалось достать из-под завалов. По оценкам палестинской администрации, общая масса завалов, образовавшихся в результате авиационных и артиллерийских ударов, достигает 42 млн тонн, а их расчистка может занять до десяти лет.

Значительные потери среди мирного населения Газы не только вызвали массовые протесты в Европе и охлаждение поддержки местных правительств, но и послужили поводом для выдачи Международным уголовным судом ордера на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и уже бывшего министра обороны страны Йоава Галанта.

Суд считает, что политики «намеренно и сознательно лишили гражданское население Газа вещей, необходимых для выживания, включая продовольствие, воду, лекарства, медицинское оборудование, а также топливо и электроэнергию», ограничив их ввоз в Газу, хотя военной необходимости в этом не было.

В этих условиях основным союзником Израиля остаются США. При этом, если левое крыло демократической партии критиковало страну за превышение силы в Газе, то республиканцы и Дональд Трамп оказались более лояльными к таким действиям.

Можно было бы подумать, что это связано «с еврейским лобби» в США и борьбой за голоса представителей этого народа. Однако на самом деле американские евреи традиционно голосуют за демократов, по опросам — до 70%.

Причина лояльности республиканцев к Израилю в том, что значительная часть их электората — христиане-евангелисты. По разным оценкам, в Штатах их 25−30% от общего населения.

Многие евангелисты верят в так называемое «Авраамово соглашение» — идею о том, что Бог обещал Аврааму и его потомкам землю, которая сейчас является Израилем и палестинскими территориями. Согласно опросу баптистского издательства LifeWay, 8 из 10 евангелистов верят, что «Божье обещание Аврааму и его потомкам было навсегда», а 7 из 10 соглашаются, что «еврейский народ имеет историческое право на землю Израиля». Когда во время прошедшего президентского срока Трамп признал столицей Израиля Иерусалим, вместо Тель-Авива, это делалось не по геополитическим расчетам, а именно для того, чтобы заручиться поддержкой местных евангелистов.

Но когда речь идет о деньгах, то даже дружеские отношения с США не защищают страну от аппетитов нынешнего президента Штатов.

Как пошлины Трампа повлияют на Израиль

Как и Владимир Зеленский, который искал подходы к Трампу и предложил «минеральное соглашение», Нетаньяху также пытался задобрить главу США.

В начале апреля, когда стало ясно, что США с каждым днем введут пошлины для своих торговых партнеров, Израиль объявил об отмене всех пошлин на американские товары. Собственно, между странами еще с 1985 года действовало соглашение о свободной торговле, поэтому 99% американской продукции попадало в страну без пошлин. Отмена касалась прочего — в основном пищевой и сельскохозяйственной продукции. Государство защищало этих производителей, потому что они работают в сложных климатических условиях.

Отменяя пошлины, Израиль ожидал, что это поможет избежать американских тарифов. Предварительно Белый дом анонсировал, что свои пошлины будут вводить зеркально против стран, облагающих высокими налогами американский экспорт. В то же время никто не мог предположить, что США будут наказывать страны, с которыми у них отрицательное сальдо торгового баланса. Чем выше этот показатель, тем больше пошлины против страны.

Исходя из такого подхода, Израиль получил от Трампа 17% пошлины на всю продукцию — ощутимо больше базовой ставки 10% для стран с положительным сальдо, ее Штаты ввели, в частности, для Украины.

Несмотря на географическую удаленность, США — главный потребитель израильской продукции. На Штаты (по данным 2023 года) приходится 29% всего экспорта страны, а общая его стоимость составляет $20,3 млрд. Для сравнения: вторая страна, по этому показателю, — Китай, куда идет чуть более 10% израильского экспорта.

Ключевой товар, который Израиль отправляет в США, — бриллианты (почти 27% экспорта), далее идут лекарства и медицинские инструменты (10,4%), и микросхемы (10,2%).

По оценкам министерства финансов Израиля, ежегодные потери страны от этих пошлин могут достигать $2,9 млрд. Особая сложность ситуации заключается в том, что товары, которые государство продает в Штаты, достаточно дорогие, а потому быстро найти для них новый рынок сбыта не удастся.

Буквально через несколько дней после объявления пошлин Нетаньяху встретился с Трампом в Белом доме. И хотя премьер Израиля пришел в костюме, это ему не помогло. Штаты не поддержали союзника ни в одном из важных вопросов, в частности, усиление давления на Иран, ограничение влияния Турции в Сирии и, конечно, отмена пошлин. Ради последнего, Нетаньяху обещал разработать план гармонизации торгового баланса.

«Нетаньяху оказался лишен реальной возможности повлиять на Трампа… Он оказался статистом в игре Трампа. Более получаса президент США отвечал на вопросы журналистов так, будто его гость был частью съемочной площадки» — написал по результатам встречи израильский сайт Walla.

В конце концов, как и для большинства стран мира, Штаты снизили пошлины Израиля до 10%, по крайней мере на 3 месяца. Но этого удалось добиться не благодаря особому отношению к стране, а из-за хаоса в экономике Штатов и обвала фондового рынка. К тому же даже более низкие тарифы нанесут удар по уже ослабленной экономике страны.

Сколько Израиль тратит на войну

Война требует от Израиля огромных финансовых вливаний. Сразу после теракта 7 октября государство объявило о мобилизации 300 тыс. резервистов, а это около 3% всего населения страны. По данным местного министерства финансов, расходы на содержание 100 тыс. резервистов ежедневно составляют 70 млн шекелей, а это почти $19,2 млн. Несложно посчитать, что за год эта сумма достигает более $7 млрд.

Также следует учитывать, что мобилизованные по факту выведены из производственного процесса, что приводит к потерям экономики на сумму до 100 млн шекелей в день ($27,4 млн).

Кроме того, страна тратит огромное количество боеприпасов, запасы которых либо пополняются сейчас, либо должны быть восстановлены в ближайшем будущем. Поэтому общая стоимость сделки в Газе вместе с косвенными экономическими потерями, по расчету Банка Израиля и минфина, уже к маю прошлого года достигла 250 миллиардов шекелей ($68,5 млрд).

Бюджет министерства обороны страны на 2023 год, то есть к началу войны, составлял $16,5 млрд, в 2024 году — вырос до $27 млрд, а в этом году достигнет почти $30 млрд, то есть почти удвоился, по сравнению с мирным временем.

Дополнительный груз для бюджета — вынужденная эвакуация граждан, проживавших рядом с зоной боевых действий. После терактов 7 октября было временно перемещено 125 тыс. человек из районов неподалеку от Газы. Большинство из них размещались в гостиницах или хостелах за счет государства, остальные получили финансовую компенсацию. Впоследствии после обострения противостояния с Хезболлой на севере страны дополнительно было эвакуировано 60 тыс. местных жителей.

Поскольку активные боевые действия против Хезболлы закончились, руководство государства с марта этого года позволило эвакуированным возвращаться домой. Однако это вызвало недовольство некоторых представителей местных властей, ведь «разрешение» по факту означает прекращение выплат для жизни в эвакуации.

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«Похоже, правительству и армии нужно создать чувство победы. Дорогие друзья, возвращаться некуда — ни с военной, ни с гражданской точки зрения. И точно нет никаких победных картинок. На самом деле картина более чем грустная. Дома разрушены, нужно оставить жителей в эвакуации как минимум до 1 июня», — отмечал глава местного совета Метулы Давид Азулай.

Экономика растет, но есть нюанс

После теракта 7 октября экономика Израиля рухнула почти так же, как и экономика Украины в первый год полномасштабной войны. За 4 квартал 2023 года ВВП государства в годовом исчислении сократился на 19,4% (в Украине ВВП в 2022 году упал на 29,1%).

Потребительские расходы в октябре-декабре 2023 года сократились на 26,9%, капитальные вложения бизнеса — на 67,8%, экспорт — на 18,3%, а импорт — на 42%. Но на 88% выросли государственные расходы, что удержало экономику от еще большего падения.

Правда, шок для Израильской экономики не был длительным — в целом, учитывая предыдущий рост, по итогам 2023 года, экономика сократилась всего на 2,9%.

В 2024 году ВВП страны вернулся к росту, прибавив 1%, сообщает местное бюро статистики. В то же время стоит указать на ту же проблему, что и в Украине, — рост ВВП связан в первую очередь с государственными расходами на армию.

Производственная активность в прошлом году в Израиле снизилась на 0,6%, строительство — на 13% (в частности, из-за нехватки рабочей силы). Технологический сектор также снизился на 4,3%. А вот государственные расходы повысились почти на 14%. Также на 9,5% выросло частное потребление, но и здесь есть нюанс — в значительной степени это связано с ожидаемым повышением налогов на покупку автомобилей, поэтому многие жители страны поспешили обновить свои машины.

Несмотря на то, что основные сектора экономики сокращаются, в целом ситуация оказалась лучше, чем прогнозировали специалисты. Министерство финансов страны ожидало роста ВВП всего на 0,4%, Moody's — на 0,5%, а S&P предсказывал стагнацию.

Сравнивая ситуацию с Украиной, следует указать на одно существенное отличие. Несмотря на боевые действия, население страны продолжает расти — в 2024 году прибавило 1,1%, и впервые в истории превысило 10 млн человек.

Сальдо миграции в прошлом году было отрицательным — из страны уехали на 18,2 тыс. больше человек, чем прибыли. А вот рождаемость существенно превысила смертность — 181 тыс., против 51 тыс.

Положительную динамику показывает также рынок стартапов страны. За 2024 год он привлек $12,2 млрд, что на 31% больше, чем годом ранее, говорится в отчете Start-Up Nation Central.

Технологический сектор остается одним из основных козырей страны, занимающей первое место в мире по количеству ученых и инженеров, а также лидирует по суммам венчурных инвестиций на душу населения.

«В конечном итоге самый важный наш актив — это человеческий капитал. Израиль — это центр человеческой и предпринимательской инфраструктуры, с уникальной средой, которая делает его пригодным для создания стартапов», — убежден генеральный директор Start-Up Nation Central Ави Хассон.

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Он признается, что сейчас беспокоится о будущем сектора даже меньше, чем во время судебной реформы, вызвавшей массовые протесты и обвинения правительства в попытках узурпации власти в 2023 году.

На фоне вызовов Израиль демонстрирует способность адаптироваться к непредсказуемому миру, что добавляет уверенности в будущем страны.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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Три літри
Три літри
25 апреля 2025, 7:15
#
Важко мабуть їм: вони то думали що Трамп їх підтримає, а Трамп за їх спиною намагаєтся порішати свої вапросікі з Іраном.

Це навіть нам не далось легко хоч ми і відпочатку думали що Трамп буде просто тупо зливати все на користь Росії і в принципі ці побоювання виправдались хоч багато людей досі не можуть прийняти цей факт.
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0
Три літри
Три літри
25 апреля 2025, 7:17
#
Різні спостережні та благодійні організації заявляють, що втрати серед населення можуть виявитись заниженими,

брехня, вони завищені і реальна оцінка як раз має їх занизити. Але де ХАМАС і де реальна оцінка?

За оцінками палестинської адміністрації, загальна маса завалів

Ось і Мінфін вирішив підтримати палестинський нацизм і не написав що оцінки зроблені ХАМАС, а не какой-то сторонньою адміністрацією які можна довіряти.
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0
zephyr
zephyr
25 апреля 2025, 10:31
#
Чел, если убивают мирное население- это априори плохо, без разницы где. Если ты находишь какие-то аргументы, почему можно убивать мирное население- то ты не лучше русаков.
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0
Я_ __
Я_ __
25 апреля 2025, 9:27
#
«Другий рік війни: як Ізраїль переживає глобальний конфлікт та прихід Трампа до влади»

Як як, в Ізраілі для всіх відкриті кордони, примусово нікого не женуть помирати, в армії достатньо новітньої техніки, діти еліт воюють і гинуть на фронті, мешканці Ізраілю розуміють за який рівень життя вони воюють, і на армію Ізраіль за рахунок донатів і волонтерів не збирає, так і живуть воюючи :)
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