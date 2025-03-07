Текила, наркотики и BMW: все, что вы хотели знать об экономике Мексики

На этой неделе США ввели 25% пошлины на все товары из Мексики и Канады, а также повысили до 20% пошлины на китайскую продукцию. Канада уже объявила о зеркальных мерах и готовится оставить США без поставок электроэнергии. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум пообещала объявить об ответных мерах в воскресенье, 9 марта. «Минфин» разбирался, что означает для Мексики торговая война со Штатами и чем живет эта страна.

Почему введены тарифы

Планы по введению тарифов для соседей Трамп не скрывал еще во время избирательной кампании. По его словам, такие меры должны были бы поддержать внутренних производителей, а также обеспечить приток средств в бюджет страны, что позволило бы снизить налоги для американцев.

Месяц тому назад Трамп подтвердил свои намерения, но его риторика изменилась. Теперь главной причиной их введения стала не экономическая целесообразность, а бездействие соседей по борьбе с ввозом наркотиков в США.

В первую очередь речь идет о фентаниле — синтетическом наркотике, изготовленном из комбинации химических веществ. С 60-х годов он был разрешен для использования в США, как средство для снижения боли, но с тех пор получил широкое распространение в качестве наркотика.

Его особенная опасность состоит в том, что даже небольшое количество вещества может привести к передозировке и смерти. При этом фентанил часто добавляют в другие наркотические средства, поэтому количество потребленного препарата трудно проконтролировать. По данным Центра контроля заболеваний США, ежегодно из-за передозировки этим веществом в стране умирает до 75 тыс. человек.

В указе о введении пошлин указывается, что «хотя президент Трамп предоставил Канаде и Мексике широкие возможности для прекращения опасной деятельности картелей и притока смертоносных наркотиков в нашу страну, они не смогли должным образом справиться с ситуацией». Поэтому, мол, плата за ввоз товаров — это по факту санкции за бездействие в борьбе с наркотиками.

За что Трамп наказал Мексику

По разным оценкам, мексиканские наркоторговцы ежегодно зарабатывают от $11 до $39 млрд, что составляет до 2% ВВП страны. Количество лиц, работающих на мексиканские наркокартели, по разным исследованиям, варьируется от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч человек.

По данным исследования, опубликованного Los Angeles Times в 2023 году, общее количество участников картелей может быть около 175 тыс. человек. Исследование учло не только непосредственных членов банд, но и тех, кто занимается логистикой, финансами и т. д. Кроме этого, из-за постоянных столкновений с полицией и военными, арестов и внутренних конфликтов, картели еженедельно вербуют около 350 человек.

На фото не регулярная армия Мексики, а спецподразделение одного из наркокартелей.

В последние годы мексиканские правоохранители реже используют термины «наркокартели», заменяя его на организованную преступность, поскольку сфера их деятельности выходит за рамки торговли наркотиками.

Синдикаты управляют сетями такси и автобусов, имеют значительные активы в сельском хозяйстве страны. Работая в секторах легального бизнеса, картели приносят им свои методы работы.

Например, когда банды взяли под контроль торговлю курятиной в городе Чильпансинго, столице штата Герреро, только в течение одной недели они убили 8 человек, занимавшихся торговлей мясом птицы. По оценкам Лаборатории анализа торговли, экономики и бизнеса при Национальном автономном университете Мексики, преступность в цепочках производства продуктов питания добавляет 2% к уровню инфляции в стране.

Как показывают опросы, 27% домохозяйств Мексики сообщили, что по крайней мере один из их членов стал жертвой преступления. Общее количество убийств, связанных с организованной преступностью, в Мексике в 2020 году достигало 28 тыс. человек. Для сравнения: все остальные убийства в стране составляют 10−12 тыс. в год.

Мексиканская граница — основной источник поступлений наркотиков в США. Так, по этому маршруту в страну попадает от 90% до 94% героина и 93% потребляемого в Штатах кокаина. При этом еще в 1991 году на него приходилось всего около половины трафика.

Однако самая большая доля Мексики во ввозе уже заданного фентанила — около 98%. Еще по 1% прибавляют Канада и морские пути. Составляющие для производства фентанила направляются в страну из Китая, а производится наркотик уже непосредственно в местных лабораториях.

После того, как Трамп ввел новые пошлины, президент Мексики Клаудия Шейнбаум назвала обвинения в бездействии «оскорбительными и клеветническими». По ее словам, в последнее время правоохранителям удалось конфисковать более тонны фентанила и демонтировать 329 лабораторий. Кроме того, на прошлой неделе Мексика передала США для правосудия 29 представителей наркокартелей.

«Мы сотрудничаем, чтобы избежать нелегального ввоза наркотиков в Соединенные Штаты, но, как мы неоднократно заявляли, правительство этой страны также должно взять на себя ответственность за кризис потребления опиоидов, повлекший столько смертей», — заявила Шейнбаум.

В то же время, как показывает пример Канады, вряд ли пошлины действительно введены из-за наркотиков. В этой стране действительно есть лаборатории по производству фентанила, которые также контролируются мексиканскими картелями. Однако их доля во ввозе в США почти незаметная. К тому же это «дорога с двусторонним движением» — в Канаду этот наркотик так же ввозится из США. Однако эти факты на позицию Трампа не повлияли.

Экономика Мексики: богаче Украины, но беднее Польши

Мексика входит в 20 крупнейших экономик мира. Ее ВВП составляет $1,79 трлн, а на душу населения — $13,8 тыс. Для сравнения: в Украине до полномасштабного вторжения этот показатель составил $4,8 тыс., а в Польше сейчас — $22 тыс.

Средняя годовая зарплата в Мексике в пересчете на доллары США составляет около $20 тыс., и после проседания из-за пандемии растет три года подряд. Правда, в стране высокое неравенство доходов, в зависимости от региона — они значительно выше промышленно развитого Севера.

Структура ВВП краны мало отличается от других стран с подобным размером экономики — почти 59% приходится на сферу услуг, 31,5% — на промышленность, включая строительство, и менее 4% — на сельское хозяйство.

Если кто-то полагал, что основные экспорты товаров Мексики — это текила и авокадо, то вынуждены вас разочаровать. На крепкие напитки приходится менее 1% внешних продаж страны, а на фрукты — около 1,1%.

При этом основной экспортный товар — легковые автомобили, их Мексика ежегодно продает на $64 млрд, что составляет почти 11% всех зарубежных продаж. В Мексике есть заводы целого ряда автогигантов — General Motors, Ford, Volkswagen, Nissan, Toyota, BMW и т. д. О планах наладить производство в Мексике заявляли и китайские производители — MG и BYD, правда, приостановили их реализацию, когда появились первые слухи о новых тарифах.

У страны есть и ряд собственных автомобильных брендов: DINA — специализируется на грузовиках и автобусах, Mastretta и Inferno делают спорткары, Zacua — электромобили.

Основанная в 2017 году, компания Zacua специализируется на изготовлении крошечных электромобилей.

На втором месте в экспорте страны — комплектующие для автомобилей (около 7%), далее следуют нефть (5,3%), грузовики (5,2%) и компьютеры (4,9%).

Зависимость от США

Еще десять лет назад Мексика занимала третью позицию среди стран мира по объему экспорта в США, существенно уступая Китаю и Канаде. Однако сейчас ситуация кардинально противоположная — в 2024 году государство поставило в Штаты продукции на $466 млрд, что делает ее абсолютным лидером по этому показателю.

Этого удалось достичь сначала благодаря соглашению NAFTA 1994 года, а также соглашению USMCA, которое его заменило в 2019 году именно при президентстве Трампа. Эти договоренности предполагают существование зоны свободной торговли между США, Мексикой и Канадой. То есть до недавнего времени товары между этими тремя странами можно было перемещать без пошлин.

Благодаря свободному рынку американские производители поспешили перенести туда свои заводы. То же делали и европейские, а впоследствии, и китайские компании, ориентировавшиеся на американский рынок.

В то же время стремительное развитие торговых связей привело к чрезвычайно высокой зависимости Мексики от единственного покупателя своих товаров — на США приходится почти 76% всего ее экспорта. Например, на Канаду, которая по этому показателю находится на втором месте, — только 5,5%, а на Китай — 2,5%.

Вероятно, зависимостью от одного торгового партнера и можно объяснить нерешительность Мексики во введении ответных пошлин. Если Канада уже объявила об обратных действиях и даже пригрозила остановить продажу электроэнергии в США, то президент Мексики Клаудия Шейнбаум дала себе время подумать над ответом до этого воскресенья. Возможно, надеясь, что Трамп еще поменяет свое решение.

Первая женщина, ставшая президентом Мексики, Клаудия Шейнбаум сталкивается с беспрецедентным вызовом для своей страны.

Канаде противостоять Трампу полегче. Она тоже очень зависит от одного покупателя продукции — на Штаты приходится 71% экспорта. Однако северной стране проще из-за структуры экспорта: 18,6% — это нефть, и еще 5,5% — золото, на них покупателя найти можно всегда. А вот сделанные в Мексике автомобили Toyota или BMW в Японии и Германии особо не нужны, они будут поставляться либо в США, либо никуда.

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США тоже зависят от Мексики

Пока неизвестно, каким будет ответ Мексики на пошлины. США поставляют в эту страну продукции на $243 млрд в год, а это 13% всего американского экспорта. Поэтому со встречными пошлинами есть, где развернуться.

Ожидается, что Мексика сосредоточится на точечных ударах по американским продуктам, используя «карусельную стратегию возмездия» и вводя поочередно пошлины на товары, которые легче всего будет заменить.

Однако, даже если Мексика никак не отреагирует на пошлины Трампа, США все равно пострадают от них. И дело далеко не только в том, что вырастет стоимость продукции для американских потребителей.

Дело в том, что благодаря беспошлинной зоне страны была налажена сложная система цепей производства. Как объясняет вице-президент Латиноамериканского центра Atlantic Council Джейсон Марчак, в каждый доллар продукции, поставляемой из Мексики в США, заложено 30 центов стоимости материалов, прибывших из Штатов.

Например, только автозапчастей США экспортируют в Мексику на $17,7 млрд в год. Некоторые производители, имея предприятия в обеих странах, по несколько раз перемещают через границу различные материалы и детали своего производства. Теперь же им придется каждый раз платить пошлину, что может полностью разрушить отлаженную модель работы.

«Торговля с нашим крупнейшим торговым партнером, Мексикой, обеспечивает более 500 тыс. рабочих мест в Техасе и экономическую деятельность на $270 млрд. Беспошлинная торговля с Мексикой позволяет техасским компаниям поддерживать эффективные цепи поставок, что повышает конкурентоспособность и устойчивость нашей экономики. Проще говоря, мы производим продукты вместе», — объясняет важность взаимосвязей между странами президент Техасской ассоциации бизнеса Гленн Хамер.

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По мнению аналитика Yahoo Finance Бретта Лоджурато, сейчас США находятся не в том состоянии, чтобы начать масштабные торговые войны. Прогнозы экономического роста снижаются, а количество увольнений резко вырастает.

«При первом сроке Трампа экономика была в лучшей позиции, что позволяло выдерживать неопределенность его пошлин. В течение первых трех лет правления Трампа фондовый рынок постоянно двигался вверх. Но введенные тарифы тогда были более низкими, а путь к снижению корпоративных налогов и укреплению рынка труда помогали смягчить этот удар. В 2025 году ситуация может быть не столь положительной», — отмечает эксперт.

По оценкам аналитиков банка RBC, если пошлины против Канады и Мексики в нынешнем виде будут действовать более трех месяцев, то экономического роста США в этом году не будет. Инфляция же закрепится на отметке выше 3%, хотя раньше прогнозировалось на уровне 2,5%. Соответственно, о дальнейшем снижении ключевой ставки ФРС можно забыть.

Пока что эксперты успокаивают себя тем, что нынешние тарифы носят не только экономический, но и политический характер, а значит, в ходе переговоров могут быть пересмотрены. В четверг Трамп все же заявил, что откладывает тарифы для Мексики еще на месяц, поэтому стратегия Шейнбаум с оттягиванием ответа все же может дать позитивный результат. В противном случае мир рискует застрять в глобальных торговых войнах.