Украинцы пересаживаются на мотоциклы: как купить его дешевле

Украинцы массово пересаживаются на мотоциклы. По данным Института исследований авторынка, по итогам первого квартала этого года, их было продано 13,3 тыс., что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В апреле, когда начался активный мотосезон, продажи стали расти еще более активно. «Минфин» разбирался, как в Украине проходит «мотобум», и как меняются цены на волне ажиотажного спроса.

«Суммарный объем этого сегмента составил 8 400 единиц, что на 23,6% больше, чем в марте, и на 25,3% превышает показатели апреля 2024 года», — рассказал руководитель Института исследований авторынка Станислав Бучацкий.

Глава компании AutoConsulting Олег Омельницкий объясняет такие рекорды активизацией спроса, на что реагируют и продавцы. В последнее время в Украине заметно увеличилось предложение недорогих байков из Китая, а не так давно возобновились поставки брендовой техники из США. Плюс, стремительно растет сегмент электробайков.

Кто пересаживается на мотоцикл

Данные исследователей по рынку мотоциклов отличаются. К примеру, Институт исследований авторынка предоставил такую статистику. По итогам первого квартала этого года, в стране было реализовано 13,3 тысячи таких транспортных средств, что на 17% больше, чем за аналогичный квартал прошлого года.

AutoConsulting зафиксировал более скромный рост. По данным Олега Омельницкого, в первом квартале было реализовано 7,2 тыс. мотоциклов, что на 10,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Одной из возможных причин такого разнобоя в цифрах является тот факт, что Институт исследований авторынка дает статистику еще и по рынку внутренних перепродаж, которые, по данным Бучацкого, за последний год выросли на 11,3%.

В то же время эксперты сходятся во мнении, что рынок мотоциклов в Украине переживает небывалую активизацию.

«10% роста за первый квартал — возможно, не так и много. Но, по сравнению с сегментами легковых авто и грузовиков, которые за этот же период проседали, мотоциклетная статистика впечатляет», — говорит Омельницкий. Он добавил, что, по итогам второго квартала, статистика продаж, скорее всего, будет более впечатляющей, так как именно этот период традиционно отличается сезонным всплеском спроса.

По словам Омельницкого, рост спроса на мотоциклы объясняется несколькими факторами.

Во-первых, такую технику начали массово покупать для наших военных. «Волонтеры передают партии по несколько десятков единиц, в перспективе счет может идти на сотни в каждой партии. Для армии стали покупать также квадроциклы. Такая техника дешевле, чем авто, но позволяет решать определенные логистические задачи», — отметил эксперт.

Во-вторых, по словам Омельницкого, многие украинцы «не тянут» покупку авто. В то же время на рынке появилось много доступных вариантов мотоциклов. «По цене от тысячи долларов уже можно купить байк, который дает необходимую человеку мобильность», — объяснил Омельницкий.

В-третьих, в Украине возрождается мотокультура и возвращается мода на байки. «У нас издавна существуют значимые традиции и результаты, в том числе по мотоспорту. К примеру, в прошлом году украинец стал чемпионом Европы по спидвею (направление мотоспорта — ред.), в этом — наш спортсмен занял второе место», — отметил Омельницкий.

По его словам, «столицей» спидвея в Украине считается Ровно, мотобола — Полтава, во многих регионах популярен также мотокросс.

Впрочем, Бучацкий считает, что активизация моторынка свидетельствует не столько о «модной волне» или расцвете байкерской культуры, сколько о ухудшении экономической ситуации в стране. «Авто становятся неподъемными для многих украинцев, поэтому они рассматривают мотоциклы, как некий компромисс — вы получаете транспортное средство за сравнительно небольшие деньги», — отметил эксперт.

Отметим, что мототехнику активно скупают также курьеры, которых во многих регионах становится все больше. То есть спрос на мотоциклы подстегивает и развитие служб доставок.

Китайцы рулят, американцы демпингуют

Рынок мотоциклов в Украине сильно отличается от автомобильного. На последнем лидируют продажи б/у техники, при этом основная реализация машин приходится на крупные города, в частности, Киев, Львов, Одессу и др.

По мотоциклам, по данным Омельницкого, лидирует именно новая техника. В первом квартале из 7,2 тысяч проданных байков почти 5,9 тысяч — новые. То есть соотношение новой и подержанной техники — примерно 1 к 5. Одна из причин популярности новой техники — ее сравнительно невысокая цена. 80% продаж приходится на китайские мотоциклы, ценники на которые стартуют от тысячи долларов.

В топ-10 популярных мотоциклетных марок — 9 позиций занимают «китайцы», одну — «индус» (Spark, Musstang, Lifan, Forte, Geon, Kovi и др).

К примеру, в этом году продавцы техники Forte нарастили объемы реализации на 72,8%, Vog — почти на 97%, TVS — на 150%, CF Moto — на 1000% и т. д.

Самые популярные мотоциклы на внутреннем рынке

По данным Института исследований авторынка по состоянию на апрель 2025 г.

Самые популярные завезенные подержанные мотоциклы

По данным Института исследований авторынка по состоянию на апрель 2025 г.

Самые популярные новые мотоциклы

По данным Института исследований авторынка по состоянию на апрель 2025 г.

Скажем, мотоцикл Spark SP125 C- 2XWQ можно купить за 31,1 тыс. грн, Viper ZS 200A5 — за 45,5 тыс. грн, Forte FT 300-R1 — за 98,5 тыс., а более простую модель Alfa FT 125−2 — всего за 28,8 тыс. грн. Понятно, что по машинам, даже б/у, за такие деньги вариантов вообще нет.

Бучацкий добавил, что импорт новых мотоциклов в этом году вырос более чем на треть, а подержанных — на 54,4%. То есть в перспективе расстановка сил на этом рынке может измениться. Тем более, что, по словам Олега Омельницкого, в последнее время заметно активизировался канал доставки подержанных байков из США.

«С началом войны доставка б/у техники из Штатов просела, но сейчас снова растет. В США можно купить с большими скидками подержанные мотоциклы известных брендов (Honda, Yamaha, BMW). Новые модели таких байков стоят по 20−50 тысяч долларов. Но на американских аукционах реально найти по хорошим ценам технику с незначительными повреждениями, ее приводят в порядок уже на наших СТО и предлагают покупателям», — рассказал Омельницкий.

К примеру, в компании AuctionAuto обещают мотоциклы с американских аукционов «с экономией до 40%» и берутся доставить технику за полтора месяца. Скажем, ставка по BMW R1200 GS Adventure 2017 года выпуска — $5,6 тыс., Harley-Davidson FLHTK 2016 года — $4,5 тыс. и т. д. Для сравнения: на OLX BMW R1200 GS Adventure 2014 года предлагается почти за 550 тыс. грн, или за $13,2 тыс., что заметно дороже «американца», даже с учетом доставки и вложений в ремонт.

Поэтому эксперты прогнозируют большой рост по «биткам» из Штатов.

По словам Омельницкого, динамично растет также сегмент электробайков. Он уже занял 20% всего моторынка и продолжает увеличиваться. То есть, по тенденции смещения спроса в сторону техники на электротяге, рынок мотоциклов по факту идет в ногу с авторынком.

В сегменте электробайков лидируют легкие модели, в частности, скутеры. Их активно раскупают жители сел и пригородных частных домов, где есть возможность установить специальные розетки и заряжать мотоциклы по тарифам на электроэнергию, как для населения (они намного ниже, чем на «быстрых» заправках).

Где живут любители байков

Интересные особенности по продаже мототехники наблюдаются также в разрезе регионов. «Если по автомобилям первенство по объемам реализации традиционно удерживает Киев, то по байкам ситуация кардинально отличается», — говорит Омельницкий.

По данным AutoConsulting, в этом году на столицу пришлось около 8% продаж мотоциклов, тогда как, к примеру, на Волынскую область — более 9,5%, на Львовскую — 7,4%, Ровненскую — 7,7%. В то же время, скажем, в Запорожской области байки не сильно прижились — на регион приходится всего 1,3% продаж. То же самое в Николаевской области — 1,7%.

То есть наиболее активно на мотоциклы пересаживаются западные регионы с большим количеством сельского населения.

При этом той же Волынской области за первый квартал этого года удалось увеличить свою долю на национальном моторынке на 30,7%, а Львовской — почти на 21%. Доля Николаевской области, наоборот, сократилась, по сравнению с прошлым годом, более чем на треть.

Доля Киева за год выросла на 34,5%, Днепропетровской области — на 18%, Одесской — на 11,5%. Рост по этим регионам эксперты связывают именно с распространением «моды на байки». К тому же, к примеру, в Одесской области сосредоточено большинство импортеров мототехники — то есть там хороший выбор и цены.

Распродажи не будет

Отметим, что высокий спрос на мотоциклы толкает вверх и ценники на технику.

Формально, рост цен многие продавцы объясняют девальвацией гривны. Но «вклад» ажиотажа тоже есть. По оценкам экспертов, из-за повышения спроса стоимость байков за последний год выросла примерно на 5%. А на рынке внутренних перепродаж продавцы все менее охотно торгуются.

По словам Олега Омельницкого, в этом сезоне основные партии мотоциклов уже поставлены в страну. «Цены в долларе сформированы, и до апреля 2026 года меняться они, скорее всего, уже не будут. Поэтому те, кто рассчитывал, что можно будет купить мотоцикл дешевле, вряд ли дождутся распродажи. В гривне цены могут расти по мере девальвации нацвалюты», — прогнозирует Омельницкий.