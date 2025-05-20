Спрос на мотоциклы в Украине растет: Лидеры продаж

В первом квартале 2025 года украинцы купили 13,3 тысячи мотоциклов, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Институт исследований авторынка.

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Отмечается, что немалый прирост торгов произошел в апреле — суммарный объем сегмента 8 400 единиц, и это на 23,6% больше, чем было в марте (хотя здесь своего прибавляет сезонность), но это также на 25,3% больше по сравнению с апрелем 2024 года.

Среди общего количества 50,5% мотоциклов были новыми (импортированными из-за границы), количественно это 4238 шт.

На внутреннем рынке было заключено 3390 сделок купли-продажи мототехники, что составило 40,4% от общего количества.

9,2% мотоциклов были импортированы подержанными из-за границы (772 шт.).

По отдельным подсегментам динамика торгов мотоциклами, где очень четко выражена сезонность, и первостепенное значение имеет сравнение именно год к году, выглядит следующим образом (1 квартал 2025 года до 1 квартала 2024 года):

Внутренние перепродажи: +6,2% MM, +11,3% YY;

Импорт б/у: +20,2% MM, +54,4% YY;

Импорт новых: +43,1% MM, +34,2% YY.

Во всех подсегментах мотоциклетного рынка зафиксирован рост как в месячном, так и в годовом измерении, без очевидного влияния сезонности.

«Однако такое уверенное увлечение украинцев мотоциклами вряд ли является сугубо модной волной или расцветом байкерской культуры. Скорее это симптом более глубоких процессов: когда экономика сжимается, а автомобиль становится неподъемным — байк превращается из экзотики в практический компромисс», — говорится в сообщении.

Самые популярные мотоциклы на внутреннем рынке

На внутреннем рынке среди производителей мототехники в указанном периоде преобладали японские марки Honda (407 договоров купли-продажи) и Yamaha (331 ГКП), а также Lifan (275 ГКП).

Самые популярные б/у мотоциклы, привезенные из-за границы

Импорт мотоциклов с пробегом в первом квартале текущего года держался на японских марках, в основном это Honda, Yamaha, Kawasaki и Suzuki. Остальные марки не преодолели 10% предела доли на рынке.

Самые новые мотоциклы

Новой в Украине преимущественно покупают мототехнику китайских производителей: в первом квартале в очередной раз лидерами стали марки Spark (972 первые регистрации), Musstang (676 ПР), и Lifan (624 ПР).