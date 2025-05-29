Украина и МВФ договорились на уровне персонала по траншу в размере около $500 млн
Главное за четверг: Договоренности с МВФ по траншу, устойчивость финсектора и народный рейтинг банков
Украина и МВФ договорились на уровне персонала по восьмому пересмотру программы Механизма расширенного финансирования (EFF). По его словам, очередной транш в размере около $500 млн. Украина сможет получить после утверждения пересмотра Исполнительным советом директоров Фонда, которое ожидается в ближайшие недели.
Суд в США признал незаконными введенные Трампом пошлины
Введенные президентом США Дональдом Трампом глобальные тарифы были признаны незаконными и заблокированы федеральным торговым судом.
«Коллегия из трех судей Суда США по международной торговле в Нью-Йорке вынесла это решение, поддержав ряд исков, в которых утверждалось, что Трамп неправомерно применил закон о чрезвычайном положении для оправдания собраний», — пишет Bloomberg.
Отзыв апреля: как Восток Банк списал комиссию по зарплате военного за превышение лимита
Восток Банк начал взимать комиссию по поступлениям, которые военные получают как заработную плату. Об этом сообщил читатель Минфина, отметив, что в предыдущие месяцы такие начисления проходили без дополнительного собрания.
Устойчивость финсектора: оценки — лучшие за период полномасштабной войны
Руководители крупнейших банков и небанковских финансовых учреждений сохранили положительные оценки текущего состояния и устойчивости финансового сектора, оценив состояние дел с 2021 года.
Банки закручивают «налоговые» гайки: как продать собственные вещи и не попасть под финмониторинг
В апреле читатели «Минфина» оставили 314 отзывов на работу банков, из которых 275 зачислены и направлены на рассмотрение финучреждениям. С какими проблемами столкнулись наши читатели и советуют юристы и банкиры, чтобы избежать их в будущем, расскажем в свежем обзоре Народного рейтинга банков.
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