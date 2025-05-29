Главное за четверг: Договоренности с МВФ по траншу, устойчивость финсектора и народный рейтинг банков

Руководители крупнейших банков и небанковских финансовых учреждений сохранили положительные оценки текущего состояния и устойчивости финансового сектора, оценив состояние дел с 2021 года.

Банки закручивают «налоговые» гайки: как продать собственные вещи и не попасть под финмониторинг

В апреле читатели «Минфина» оставили 314 отзывов на работу банков, из которых 275 зачислены и направлены на рассмотрение финучреждениям. С какими проблемами столкнулись наши читатели и советуют юристы и банкиры, чтобы избежать их в будущем, расскажем в свежем обзоре Народного рейтинга банков.