Главное за понедельник: перемирие в торговой войне, рекордные выплаты по Нацкешбеку

Соединенные Штаты и Китай на три месяца снизят взаимные пошлины, чтобы ослабить торговое напряжение и найти решение для споров. Согласно заявлению от 12 мая, обнародованному в Женеве, США снизят пошлины на китайские товары со 145% до 30% (учитывая пошлины, связанные с фентанилом) с 14 мая. Китай, в свою очередь, снизит пошлины на американские товары со 125% до 10%. Обе стороны создадут механизм для дальнейших переговоров по экономическим и торговым вопросам.

Правэкс Банк выиграл суд у клиента, требовавшего $3 млн за плохую защиту сейфа

Верховный Суд вынес окончательное решение в пользу Правэкс Банка в споре с клиентом, который требовал более $3 миллионов компенсации за якобы ненадлежащую защиту сейфа, отклонив кассационную жалобу истца.

Рекордные выплаты «Национального кэшбека» в марте составили 443 млн грн

В марте украинцы получили 443 миллиона гривен по программе «Национальный кэшбек» за покупку украинских товаров, что стало самым большим показателем с начала действия программы.

monobank объяснил, почему обнуляет кредитные лимиты военным

Военнослужащие жалуются, что после обращения в банки с просьбой отменить проценты по закону, им обнуляют кредитные лимиты. Соучредитель monobank Олег Гороховский объяснил причины. Гороховский отметил, что monobank выполняет закон, запрещающий начислять проценты и штрафы военным: «Если клиент обращается и просит применить норму закона, мы немедленно это делаем».