Рекордные выплаты «Национального кэшбека» в марте составили 443 млн грн

В марте украинцы получили 443 миллиона гривен по программе «Национальный кэшбек» за покупку украинских товаров, что стало самым большим показателем с начала действия программы. Об этом пишет Министерство экономики.

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Статистика выплат

Выплаты получили 3,4 миллиона участников, которые накопили более 2 гривен кэшбека и активировали карточки в «Дии». С сентября программа выплатила 2 миллиарда гривен: 37,2 миллиона в сентябре, 119,2 миллиона в октябре, 232 миллиона в ноябре, 714 миллионов за декабрь-январь, 384 миллиона в феврале и 443 миллиона в марте.

Условия программы

Кешбек в размере 10% начисляется за товары украинского производства со штрихкодом, приобретенные в магазинах на общей налогооблагаемой системе с фискальными чеками. Проверить товар можно через сканер в «Дии», а магазины обозначают такие товары на ценниках и дверях. Кешбек можно потратить на коммунальные, медицинские, образовательные, транспортные услуги, поддержку ВСУ или покупку военных облигаций.