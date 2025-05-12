Правэкс Банк выиграл суд у клиента, требовавшего $3 млн за плохую защиту сейфа

Верховный Суд вынес окончательное решение в пользу Правэкс Банка в споре с клиентом, который требовал более $3 миллионов компенсации за якобы ненадлежащую защиту сейфа, отклонив кассационную жалобу истца. Об этом пишет пресс-служба банка, передает Интерфакс-Украина.

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Обстоятельства дела

В 2015 году клиент арендовал сейф в Ровно в Правэкс Банке, утверждая, что хранил там $1,78 миллиона, 1 миллион евро и 230 тысяч швейцарских франков. В 2016 году он заявил об исчезновении средств, обвинив банк в недостаточной безопасности. Местный и апелляционный суды сначала поддержали истца, обязав банк выплатить сумму, но банк обжаловал это, отмечая отсутствие доказательств и мошенническом доступе к сейфу.

Решение суда

Верховный Суд признал доводы банка обоснованными, упразднил предыдущие решения и направил дело на новое апелляционное рассмотрение. Апелляционный суд поддержал банк, а 5 марта 2025 г. Верховный Суд окончательно отклонил жалобу клиента. Над делом работали адвокаты Asters (Глеб Бялый, Сергей Дусановский, Алексей Гловацкий) и PwC Legal Ukraine.