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12 мая 2025, 12:22 Читати українською

Правэкс Банк выиграл суд у клиента, требовавшего $3 млн за плохую защиту сейфа

Верховный Суд вынес окончательное решение в пользу Правэкс Банка в споре с клиентом, который требовал более $3 миллионов компенсации за якобы ненадлежащую защиту сейфа, отклонив кассационную жалобу истца. Об этом пишет пресс-служба банка, передает Интерфакс-Украина.

Верховный Суд вынес окончательное решение в пользу Правэкс Банка в споре с клиентом, который требовал более $3 миллионов компенсации за якобы ненадлежащую защиту сейфа, отклонив кассационную жалобу истца.

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Обстоятельства дела

В 2015 году клиент арендовал сейф в Ровно в Правэкс Банке, утверждая, что хранил там $1,78 миллиона, 1 миллион евро и 230 тысяч швейцарских франков. В 2016 году он заявил об исчезновении средств, обвинив банк в недостаточной безопасности. Местный и апелляционный суды сначала поддержали истца, обязав банк выплатить сумму, но банк обжаловал это, отмечая отсутствие доказательств и мошенническом доступе к сейфу.

Решение суда

Верховный Суд признал доводы банка обоснованными, упразднил предыдущие решения и направил дело на новое апелляционное рассмотрение. Апелляционный суд поддержал банк, а 5 марта 2025 г. Верховный Суд окончательно отклонил жалобу клиента. Над делом работали адвокаты Asters (Глеб Бялый, Сергей Дусановский, Алексей Гловацкий) и PwC Legal Ukraine.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+15
MAXAOH
MAXAOH
12 мая 2025, 13:28
#
Как такой бред возможен??? То есть, если у тебя пропадут ценности из банковской ячейки, то тебе никто никому нечего не должен…
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0
Mini Mi
Mini Mi
12 мая 2025, 17:04
#
Да, если твои деньги лежат в банке, то это уже деньги банка, которые получить назад получится не у всех.
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0
KValera
KValera
12 мая 2025, 13:38
#
— Так, рассказываю. Захожу, значит, я в аглицкий клуб. Там все исключительно в карты играют. Интересуюсь: какая игра? Оказывается: очко. Думаю: «Почему бы мне с ними не поиграть?». Сажусь. Играю. Он мне говорит: девятнадцать. Я говорю: «Покажи. Покажи! А может там…» И вдруг он мне говорит: «У нас в клубе принято джентльменам верить на слово!» И тут мне как стало везти! Везёт и везёт! Как не прикуплю, двадцать одно! Именно двадцать одно: не девятнадцать, не двадцать, не двадцать два! Везение какое-то!
@Чокнутые (фильм)
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