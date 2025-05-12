США и Китай договорились о 90-дневной паузе в торговой войне

Соединенные Штаты и Китай на три месяца снизят взаимные пошлины, чтобы ослабить торговое напряжение и найти решение для споров. Об этом пишет Bloomberg.

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Условия договоренности

Согласно заявлению от 12 мая, обнародованному в Женеве, США снизят пошлины на китайские товары со 145% до 30% (учитывая пошлины, связанные с фентанилом) с 14 мая. Китай, в свою очередь, снизит пошлины на американские товары со 125% до 10%. Обе стороны создадут механизм для дальнейших переговоров по экономическим и торговым вопросам.

Комментарии сторон

Министр финансов США Скотт Бессент отметил: «У нас была основательная и продуктивная дискуссия по фентанилу. Мы согласны, что ни одна из сторон не хочет разрывать экономические связи». Пауза продлится 90 дней, чтобы стороны могли урегулировать разногласия.