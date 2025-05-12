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12 мая 2025, 14:19 Читати українською

monobank объяснил, почему обнуляет кредитные лимиты военным

Военнослужащие жалуются, что после обращения в банки с просьбой отменить проценты по закону, им обнуляют кредитные лимиты. Соучредитель monobank Олег Гороховский объяснил причины. Об этом он написал в своем сообщении в Telegram.

Военнослужащие жалуются, что после обращения в банки с просьбой отменить проценты по закону, им обнуляют кредитные лимиты.

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Позиция банка

Гороховский отметил, что monobank выполняет закон, запрещающий начислять проценты и штрафы военным: «Если клиент обращается и просит применить норму закона — мы немедленно это делаем». Однако банк не может выдавать новые кредиты без процентов, поскольку нет бесплатных депозитов. Он добавил: «Мне очень жаль. Я бы с удовольствием вообще простил все кредиты военным, но тогда нам нечем будет вернуть вкладчикам их депозиты».

Причина проблемы

По словам Гороховского, проблема кроется в законодательстве, не предусматривающем компенсацию банкам за потери: «Банки не будут работать в убыток — это очевидно. И не стоит удивляться, что никто не спешит предоставлять бесплатные кредиты». Такая же политика, по его словам, у всех крупных банков.

К теме: Эксперт: военные лишены полноценного кредитования

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 13

+
+10
youknow
youknow
12 мая 2025, 14:48
#
Ст. 14, п15 військовослужбовцям, а також їх дружинам (чоловікам)…- штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, у тому числі банками, та фізичними особами, а також проценти за користування кредитом не нараховуються, крім кредитних договорів щодо придбання майна, яке віднесено чи буде віднесено до об'єктів житлового фонду (жилого будинку, квартири, майбутнього об'єкта нерухомості, об'єкта незавершеного житлового будівництва, майнових прав на них), та/або автомобіля, а також крім кредитних договорів щодо придбання та встановлення фотоелектричних модулів та/або вітрових електроустановок разом із гібридними інверторами та установками зберігання енергії, проценти за якими можуть бути погашені чи компенсовані за рахунок третіх осіб або держави.
+
+15
MAXAOH
MAXAOH
12 мая 2025, 14:55
#
Логично!
+
+55
zephyr
zephyr
12 мая 2025, 15:15
#
Ну, государство могло бы принять закон о том, что в Украине запрещается быть бездомным и бедным, и вуаля- сразу все станут богатыми и с жильём. Просто же. Не благодарите за изи гайд.
+
+26
MAXAOH
MAXAOH
12 мая 2025, 15:25
#
Или, что граждане обязаны вносить деньги на депозит без процентов!)
+
0
zephyr
zephyr
12 мая 2025, 16:23
#
Тоже, отличная идея. Только на всех денег не хватит, как всегда- самых олигархистые и прокурористые себе успеют военник сделать и получать по ним без % кредиты. Иногда- надо будет им прощать и тело кредита, сами понимаете- герои ведь
+
0
MAXAOH
MAXAOH
12 мая 2025, 16:42
#
Да, как-то не получается логически обосновать, не логическую раздачу денег…
+
+15
ch777
ch777
12 мая 2025, 16:33
#
Та ладно скільки там військових серед клієнтів? 1−2% та все, грошиків у тих банкірів хоч завались у іншому розкладі цей псевдобанк вже б збанкрутував. Це просто жадібність та неповага до клієнтів. Вони запустили кредити до завтра під 200%-500% ще й бреше шо нема чим повертати депозити
+
+15
MAXAOH
MAXAOH
12 мая 2025, 16:41
#
Вы чужие деньги не считайте! Если так хочется, можете свои деньги ходить и просто так раздавать…
+
0
Три літри
Три літри
12 мая 2025, 16:56
#
Ну так, а ти взяв той кредит «до завтра» і сплатив по ньому хоч копійку?
Якщо ні то чому ти вирішив що інші так зробили?
+
+15
Mini Mi
Mini Mi
12 мая 2025, 17:02
#
Гороховский молодец, четко показывает что патриотизм кончается там где начинаются деньги. В телеграмме пост через один в стиле «вірю в ЗСУ», но как только эта вера потребовала не только слов, но и денег она тут же кончилась) То же самое будет (и было всегда в истории) с прочими льготами.
+
0
Три літри
Три літри
12 мая 2025, 17:05
#
Враховуючи скільки своїх грошей Гороховський в ЗСУ віддав — звісно в нього ніякого патріотизму немає. Не то що в тебе — от де патріот що хоч в музей відноси у якості зразка.
+
+15
KValera
KValera
12 мая 2025, 17:51
#
Mini Mi. Ну ты то ждёшь не дождешься когда сможешь целовать сапоги рашистов
+
0
Три літри
Три літри
12 мая 2025, 17:03
#
Військовослужбовці скаржаться, що після звернення до банків із проханням скасувати відсотки за законом, їм обнуляють кредитні ліміти.

Цікаві люди, а на що вони розраховували? Що можна буде ходити з банку в банк, отримувати кредитний ліміт, брати гроші і не повертати?
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