monobank объяснил, почему обнуляет кредитные лимиты военным

Военнослужащие жалуются, что после обращения в банки с просьбой отменить проценты по закону, им обнуляют кредитные лимиты. Соучредитель monobank Олег Гороховский объяснил причины. Об этом он написал в своем сообщении в Telegram.

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Позиция банка

Гороховский отметил, что monobank выполняет закон, запрещающий начислять проценты и штрафы военным: «Если клиент обращается и просит применить норму закона — мы немедленно это делаем». Однако банк не может выдавать новые кредиты без процентов, поскольку нет бесплатных депозитов. Он добавил: «Мне очень жаль. Я бы с удовольствием вообще простил все кредиты военным, но тогда нам нечем будет вернуть вкладчикам их депозиты».

Причина проблемы

По словам Гороховского, проблема кроется в законодательстве, не предусматривающем компенсацию банкам за потери: «Банки не будут работать в убыток — это очевидно. И не стоит удивляться, что никто не спешит предоставлять бесплатные кредиты». Такая же политика, по его словам, у всех крупных банков.

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