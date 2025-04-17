Трамп призвал к скорейшей отставке главы ФРС Пауэлла

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети, что отставка председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла «необходима как можно скорее» и призвал американский центральный банк снизить процентные ставки, пишет Reuters.

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«Пауэлл должен был снизить процентные ставки, как и ЕЦБ, уже давно, и, безусловно, должен снизить их сейчас», — говорится также в посте Трампа на его платформе Truth Social.

Учетная ставка ФРС

Федеральная резервная система США (ФРС), выполняющая функции центрального банка страны, по итогам двухдневного заседания 28−29 января сохранила учетную ставку на уровне 4,25−4,5% годовых.