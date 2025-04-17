Президент США Дональд Трамп написал в соцсети, что отставка председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла «необходима как можно скорее» и призвал американский центральный банк снизить процентные ставки, пишет Reuters.
Трамп призвал к скорейшей отставке главы ФРС Пауэлла
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
«Пауэлл должен был снизить процентные ставки, как и ЕЦБ, уже давно, и, безусловно, должен снизить их сейчас», — говорится также в посте Трампа на его платформе Truth Social.
Учетная ставка ФРС
Федеральная резервная система США (ФРС), выполняющая функции центрального банка страны, по итогам двухдневного заседания 28−29 января сохранила учетную ставку на уровне 4,25−4,5% годовых.
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Комментарии - 3