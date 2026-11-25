АО «Украинская биржа» (УБ) 23 ноября 2026 возобновило торги ценными бумагами, которые были остановлены еще 8 июля 2024 из-за спора с регулятором по лицензии. На первом этапе биржа проводит операции с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Таким образом, количество активных фондовых бирж в Украине снова возросло до трех. Об этом сообщила пресс-служба биржи.

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Как возобновили торги

Первое соглашение после длительного перерыва заключили инвестиционные компании БТС Брокер и КИНТО, Лтд. Торги проходят на собственной платформе Phoenix, которую «Украинская биржа» развивает с 2018 года.

Система позволяет участникам интегрировать собственное программное обеспечение через API по протоколу FIX — международному стандарту обмена торговыми данными.

Торговля осуществляется в соответствии с обновленными правилами регулируемого фондового рынка и многосторонней торговой площадки, зарегистрированными НКЦБФР 23 октября 2026 года.

Председатель правления биржи Артемий Ершов сообщил, что компании удалось сохранить команду, несмотря на длительное прекращение торгов.

«Мы сохранили команду биржи и теперь сосредоточены на том, чтобы участники могли как можно быстрее возобновить работу и интегрировать торги в собственные системы», — отметил он.

По словам Ершова, сейчас биржа работает над возвращением брокеров. Руководство рассчитывает, что ее технологические решения остаются конкурентоспособными даже после более чем двухлетнего перерыва.

Почему «Украинская биржа» не работала

В июле 2024 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку аннулировала лицензию «Украинской биржи».

Причиной стало применение санкций в отношении миноритарного акционера биржи — структуры Freedom Holding Corp., конечным бенефициаром которой является подсанкционный бизнесмен Тимур Турлов.

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В сентябре 2024 года апелляционный суд приостановил решение регулятора, однако биржевые торги так и не возобновились.

1 июля 2026 года «Украинская биржа» выиграла в апелляционном суде дело об аннулировании лицензии.

Суд учел меры, предпринятые компанией для предотвращения влияния Freedom Holding Corp. на свою деятельность, в частности, ограничение возможности контроля через надлежащие холдингу акции.

По данным системы раскрытия информации НКЦБФР, по состоянию на август 2026 года Freedom Holding оставалась крупнейшим акционером биржи с долей 24,265%.

Среди других акционеров — председатель правления Артемий Ершов с долей 6,9032%, бывший директор по развитию бизнеса Алексей Сухоруков с 5,9193% и экс-министр финансов Юрий Колобов с 8,9989%.

Сколько фондовых бирж работает в Украине

После возвращения «Украинской биржи» на рынке снова работают три площадки:

«Украинская биржа» — Киев;

ПФТС — Киев;

Фондовая биржа «Перспектива» — Днепр.

До возобновления работы УБ организованные торги ценными бумагами проводили только ПФТС и Перспектива.

По данным НКЦБФР, за январь-октябрь 2026 года общий объем торгов на фондовых биржах составил 1 трлн 219,8 млрд грн.