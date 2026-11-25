В октябре 2026 года в Европейском Союзе зарегистрировали 939 447 новых легковых автомобилей, что на 2,6% больше, чем за аналогичный месяц в прошлом году. Наибольший рост продемонстрировали электромобили — их продажи увеличились на 61,4%. В то же время, регистрации бензиновых и дизельных машин сократились почти на треть. Об этом сообщает Укравтопром со ссылкой на данные Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

Европейцы отказываются от бензиновых и дизельных авто

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Какие автомобили чаще всего покупали в ЕС

Самыми популярными среди европейских покупателей остаются гибридные автомобили (HEV). В октябре их зарегистрировали 316 940 единиц, что на 0,3% больше, чем годом ранее.

На втором месте оказались полностью электрические автомобили (BEV). За месяц в ЕС зарегистрировали 279799 электрокаров, что на 61,4% превышает показатель октября 2025 года.

Бензиновые автомобили заняли третье место. Их регистрации сократились на 29,8% — до 158 970 машин.

Кроме того, в октябре европейцы приобрели 102 301 плагин-гибрид (PHEV), что на 5,9% больше, чем в прошлом.

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Наибольшее падение наряду с бензиновыми автомобилями продемонстрировал дизельный сегмент. Количество регистраций дизельных машин сократилось на 30,7% — до 51 177 единиц.

На автомобили с другими типами силовых установок пришлось 30260 регистраций, что на 2,3% больше, чем в октябре прошлого года.

Таким образом, электромобили уже заняли около 30% рынка новых легковых автомобилей в ЕС по итогам октября. Год назад их доля составила около 19%.

Как изменился европейский авторынок с начала года

За январь-октябрь 2026 года в странах ЕС зарегистрировали почти 9,5 млн новых легковых автомобилей. Это на 5,4% больше чем за аналогичный период 2025 года.

Наибольшую долю рынка за десять месяцев удерживают гибриды (HEV) — 36%.

Электромобили занимают второе место с долей 23,4%. Всего с начала года в ЕС зарегистрировали более 2,21 млн полностью электрических автомобилей, что примерно на 50% больше, чем в прошлом.

Доля бензиновых машин сократилась до 20,8%, а плагин-гибриды охватили 10,2% рынка.

Дизельные автомобили составляли всего 6,9% всех новых регистраций, тогда как на другие типы силовых установок пришлось 2,7%.

Почему электромобили набирают популярность

Рост спроса на электромобили происходит на фоне высоких цен на горючее, развитии зарядной инфраструктуры и расширении модельного ряда электрокаров.

Как сообщало агентство Reuters, спрос также поддерживают государственные программы стимулирования покупки электромобилей и появление более доступных моделей на европейском рынке.

В то же время, несмотря на стремительный рост электрического сегмента, автомобили с двигателями внутреннего сгорания все еще составляют значительную часть продаж. Ведь к ним относятся не только бензиновые и дизельные машины, но и гибриды, использующие ДВС вместе с электромотором.

Следовательно, статистика свидетельствует прежде всего о снижении спроса на автомобили исключительно с бензиновыми и дизельными двигателями и одновременно рост популярности электрифицированных моделей.

Какие страны больше всего покупают электромобили

По данным ACEA, среди крупнейших рынков Евросоюза значительный рост регистраций электромобилей за десять месяцев 2026 года был зафиксирован во Франции и Германии.

Во Франции количество новых электрокаров увеличилось на 79,4%, в Германии — на 60,7%.

В то же время в Дании прирост составил 41%.

В общем, электромобили становятся все более весомой частью европейского авторынка, тогда как традиционные бензиновые и дизельные модели постепенно теряют позиции.