В приложении «Дия» стала доступна новая военная облигация «Енакиево» с доходностью 15,5% годовых. Стоимость одной ценной бумаги стартует от 1053,33 грн, а дата погашения назначена на 19 января 2028 года. Доход от инвестиции не облагается налогом. Об этом 24 ноября сообщила пресс-служба «Дии».

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Сколько можно заработать на облигациях «Енакиево»

По информации Министерства цифровой трансформации, новый выпуск предусматривает следующие условия:

По примеру, приведенному на официальном сайте «Дия», приобретение 10 облигаций обойдется примерно в 10 533 грн.

Важно различать годовую доходность 15,5% и прибыль за весь период облигации. Поскольку дата погашения приходится на январь 2028, результат инвестиции будет зависеть от срока, в течение которого инвестор будет содержать ценные бумаги.

Как купить военные облигации

Приобрести облигации могут совершеннолетние граждане Украины, имеющие верифицированный налоговый номер (РНОКПП) и активированную «Дия.Подпись».

Для покупки необходимо:

Откройте приложение «Дия» и перейдите в раздел «Военные облигации». Выбрать выпуск «Енакиево». Указать количество облигаций и выбрать брокера. Подтвердить сделку и оплатить приобретение.

В день погашения средства поступят на Действие.

Сколько украинцы уже инвестировали через «Дию»

По данным Минцифры, с начала работы услуги украинцы приобрели из-за применения более 37,8 млн военных облигаций на общую сумму более 39,3 млрд грн.

Военные облигации являются разновидностью облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Покупая их, граждане фактически ссужают деньги государству, использующему привлеченные ресурсы для финансирования бюджетных нужд, в частности обороны.

После погашения государство возвращает владельцу нарицательную стоимость бумаг и выплачивает предусмотренный условиями выпуск доход.

Что нужно учесть инвестору

В отличие от банковского депозита, доход физических лиц от государственных облигаций не облагается НДФЛ и военным сбором. Это позволяет сравнивать заявленную доходность ОВГЗ с чистой доходностью депозитов после уплаты налогов.

В то же время, государственные облигации имеют собственные риски. В частности, при досрочных продажах цена бумаг может отличаться от стоимости приобретения, а доходность зависит от конкретных условий сделки.

Поскольку инвестиция осуществляется в гривне, ее результат в валютном эквиваленте будет также зависеть от изменения курса гривны до даты погашения.