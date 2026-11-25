Европейский Союз с 1 декабря 2026 г. вводит временные квоты на импорт новых гибридных автомобилей из Китая и ряда других стран. Ограничения будут действовать в течение 200 дней — до 18 июня 2027 года. Для Китая установлена квота в размере 191 780 автомобилей за весь период. Цель решения — защитить европейских автопроизводителей от резкого увеличения импорта. Об этом сообщила Еврокомиссия 24 ноября.

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Какие страны попали под ограничения

Новые правила предусматривают отдельные импортные квоты для девяти стран, являющихся крупными поставщиками гибридных автомобилей на европейский рынок.

Наибольший разрешенный объем импорта установлен для Китая — 191 780 автомобилей. Для Японии квота составляет 170 889 машин, Турции — 126 320, Великобритании — 105 402, а Южной Кореи — 67 924.

Кроме того, ограничения будут распространяться на Мексику, для которой предусмотрено 34 755 автомобилей, Марокко — 23 954, Сербию — 19 353 и США — 18 482.

Для других стран, на которые распространяется действие регламента, установлена общая квота.

Квоты будут распределяться между тремя периодами: с 1 декабря 2026 года по 28 февраля 2027 года, с 1 марта по 31 мая и с 1 по 18 июня.

Неиспользованные объемы можно переносить на следующий период в рамках действия временных мер.

После исчерпания соответствующей квоты дальнейший ввоз автомобилей, на которые распространяются ограничения, не будет разрешен.

Каких автомобилей касаются квоты

Ограничения включают в себя новые легковые автомобили с гибридными силовыми установками, в том числе традиционные гибриды (HEV), мягкие гибриды (MHEV) и плагин-гибриды (PHEV), которые можно заряжать от внешней электросети.

В то же время регламент не устанавливает таких квот на б/у гибридные автомобили и полностью электрические машины.

Квоты используются по стране происхождения автомобиля, а не по месту регистрации бренда. Поэтому автомобиль европейской марки, сделанный в Китае, также может подпадать под китайскую квоту.

Отдельно предусмотрены исключения для автомобилей происхождением из Украины, Норвегии, Исландии, Лихтенштейна, Кении и других стран.

Почему ЕС ограничивает импорт

Еврокомиссия объясняет решение резким ростом поставок гибридных автомобилей из-за пределов Евросоюза.

По данным Eurostat, в 2023 году импорт таких машин составил почти 958 тыс. единиц, в 2025 году — 1,23 млн, а за период с июля 2025 года по июнь 2026 — уже 1,42 млн автомобилей.

По сравнению с 2023 годом объем импорта за последний исследованный 12-месячный период увеличился примерно на 49%.

В Брюсселе считают, что быстрый рост поставок более дешевых автомобилей из третьих стран создает риски для европейских производителей, теряющих долю рынка.

Защитное расследование Еврокомиссия начала 30 октября 2026 года после состоявшихся 9 октября торговых консультаций с Китаем.

Квоты вводятся как временная мера в соответствии с правилами международной торговли. Окончательное решение о возможных долгосрочных ограничениях будут приниматься по результатам расследования.

Что это значит для автомобильного рынка

Введение квот может ограничить доступность отдельных моделей гибридных автомобилей на европейском рынке, прежде всего импортируемых из Китая.

Для автопроизводителей это означает необходимость планировать поставки с учетом установленных объемов. После исчерпания квоты компании не смогут продолжать импорт соответствующих автомобилей в рамках действия временных мер.

В то же время, для потребителей последствия будут зависеть от конкретных моделей, складских запасов дилеров и возможности автопроизводителей переориентировать производство.

На украинский импорт автомобилей новые квоты напрямую не распространяются. Однако изменения на европейском рынке могут косвенно влиять на цены и доступность отдельных моделей для украинских покупателей.