Реальная продуктовая инфляция в марте в 6 раз выше, чем у Госстата: что подешевеет в апреле

В Украине продолжает разгоняться инфляция. По данным Госстата, в марте потребительские цены выросли на 1,5%, против 0,8% в феврале. В годовом измерении рост составил 14,6% (в феврале — 13,4%). Продукты питания дорожают еще быстрее.

В марте, по сравнению с февралем, ценники на них подскочили на 1,7%, а в годовом измерении рост составил 17,4%. Для сравнения: по итогам февраля, продукты подорожали на 1,2%, а к февралю прошлого года — на 15%.

В недавнем монетарном отчете (он вышел в начале апреля) Нацбанк называет основными факторами ускорения инфляции в феврале удорожание продуктов питания из-за худших прошлогодних урожаев и высоких производственных затрат бизнеса. По оценкам НБУ, эти же факторы способствовали дальнейшему ускоренному росту потребительских цен в марте.

«Рост цен на сырые продукты в годовом измерении ускорился под влиянием остаточных эффектов низких прошлогодних урожаев и конвергенции внутренних цен с ценами стран-торговых партнеров на фоне стойкого экспорта. Продолжалось и подорожание обработанных продуктов из-за дальнейшего увеличения затрат на сырье, электроэнергию, оплату труда и логистику», — говорится в отчете Нацбанка.

«Минфин» самостоятельно мониторит цены на продукты питания. И еще в марте, до появления официальной статистики, констатировал: ценники в магазинах продолжают активно расти. Этот тренд сохранился и в апреле. Причем в текущем месяце продавцы могут более активно накручивать цены в преддверии пасхальных праздников, когда украинцы традиционно накрывают праздничный стол и стараются не экономить на угощениях. «Минфин» уже писал, что по мере приближения к Пасхе в Украине дорожают яйца.

Почему розница так активно переписывает ценники и сколько будут стоить продукты до конца апреля, — разбирался «Минфин».

Разгоняют цены к Пасхе

По данным Госстата, в марте больше всего подорожали такие продукты:

Хлеб — на 1,2%, по сравнению с февралем, и на 21,5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Мясо и мясные продукты — на 1,2% за месяц, и на 8,5% за год. То есть, как видим, рост цен на мясо резко ускорился в прошлом месяце, хотя до этого был весьма умеренным.

Молоко — на 0,7% за месяц, и на 19,5% за год.

Яйца — на 18,8% за месяц, и на 44,7% за год.

Сливочное масло — на 0,6% за месяц, и на 31,9% за год.

Подсолнечное масло — на 1,7% за месяц, и на 35,4% за год.

Фрукты — на 6,6% за месяц, и на 16,9% за год.

Овощи — плюс 1,6% за месяц, и 32,3% за год.

О росте ценников на хлеб в марте первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко предупреждал «Минфин» еще в конце зимы.

«Цены меняются, согласно договоренностей производителей и розницы в ноябре-декабре прошлого года. Тогда пекари просили повысить ценники на 10%. Торговля реализовала это предложение в декабре и частично — в январе.

Но в феврале-марте началась дополнительная переоценка — еще плюс 5−10%. Это связано с увеличением себестоимости производства хлеба из-за подорожания муки (особенно ржаной), дефицитом кадров, ростом зарплат для возможности бронирования, тарифов на электроэнергию и пр.", — перечислял Дученко.

По итогам марта, по его словам, «как и прогнозировали, рост цен на отдельные сорта хлеба составил 5% (то есть больше, чем дает Госстат, — ред.)». «Ритейл проводит постоянный мониторинг и не всегда принимает переоценку. Производители хлеба прогнозируют дальнейшее ухудшение своего финансового положения и заявляют о необходимости роста цен на 15−20% — в первую очередь это касается ржаных сортов хлеба. На рынке сейчас дефицит ржи, и она дорожает каждый месяц. К примеру, в апреле, по сравнению с мартом, цена выросла на 15%», — рассказал «Минфину» Дученко. То есть основной рост цен на хлеб — еще впереди.

Что касается мяса, то в середине марта Ассоциация свиноводов констатировала увеличение закупочных цен на свиней забойных пород — за неделю они прибавили до 0,5%, составив 74,8 гривен за килограмм.

В Ассоциации отметили, что переработчики не исключали повышения минимального порога цен, хотя объемы реализации на тот момент особо не росли. Но в марте многие предприятия закупали сырье про запас, рассчитывая на увеличение производства к Пасхе.

«Оптимистичный настрой принесло и ощутимое потепление в прошлом месяце, из-за чего часть переработчиков посчитали, что в этом году сезон пикников может начаться раньше Пасхи», — говорят в Ассоциации.

Поэтому, если в течение последнего года мясо в Украине дорожало более медленно, чем большинство других продуктов, то с началом весны ситуация изменилась. При этом, как говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, непонятно, как долго продлится нынешнее подорожание. Ведь в Украине спрос на мясо и до этого был не сильно высоким — у потребителей просто не хватает денег на расширение мясного рациона.

«Поэтому для цен на мясо у нас традиционно есть потолок — низкая покупательная способность людей», — пояснил Пендзин. К Пасхе производители и продавцы попытаются заработать на мясе и колбасе по максимуму, а вот в дальнейшем, скорее всего, придется давать скидки.

Тем более, что в рознице ожидается увеличение ассортимента мясной продукции, и, следовательно, будет расти конкуренция за кошельки покупателей. В феврале в Украину резко увеличился импорт мяса. Скажем, свинины завезли в три раза больше, чем в январе (около тысячи тонн). При этом поставщики нашли недорогую свинину — по $1,89 за килограмм (тогда как в конце прошлого года завозили ее почти по $2 за килограмм). Импортное мясо идет в основном на производство колбасы. И как раз в апреле изделия из недорогого сырья должны массово появиться в рознице.

О подорожании яиц «Минфин» уже подробно писал. Как пояснил заместитель главы Всеукраинской аграрной рады Денис Марчук, за последнее время сильно подорожали корма, плюс птицеводы были вынуждены увеличить затраты на обогрев фабрик зимой, что и спровоцировало рост цен на яйца. Как отметил Пендзин, 70% в структуре себестоимости яиц — это комбикорма: кукурузы на внутреннем рынке осталось не так много, и до нового урожая дешеветь она точно не будет.

Глава Союза птицеводов Сергей Карпенко отметил, что за январь-март этого года резко вырос экспорт яиц — до 496 млн штук, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. По прогнозам Марчука, к Пасхе яйца подорожают еще на 10%.

Между тем Антимонопольный комитет еще в начале апреля дал птицеводам обязательные для рассмотрения рекомендации по ценам на яйца и предостерег от дальнейшего повышения цен и «создания условий для возникновения искусственного дефицита». О результатах рассмотрения этих рекомендаций птицеводы должны сообщить АМКУ до 13 апреля.

По молочке ситуация на рынке сейчас неопределенная. По данным Ассоциации производителей молока, цены на сырье снижаются. К примеру, на 7 апреля молоко экстра-класса стоило 16,25 гривен за килограмм без НДС, что на 25 копеек меньше, чем в предыдущем месяце. Молоко высшего класса продается на 30 копеек дешевле, чем в марте (по 15,3−16,2 гривен), первого класса — на 20 копеек дешевле (по 15,65 гривен).

При этом, как видно из отчета Госстата, ценники на молоко и молочную продукцию падать не спешат. Хотя, по словам аналитика Ассоциации производителей молока Георгия Кухалейшвили, в Украине продолжает снижаться потребление молочки.

Эксперты прогнозируют, что рост цен в рознице может притормозиться в апреле. По данным Ассоциации производителей молока, к примеру, на начало апреля молоко жирностью 2,5% стоит в рознице на уровне прошлого месяца — 59 гривен за литр. Такая же ситуация и с кефиром — его, как и в марте, продают по 70,48 гривен.

В то же время сметана жирностью 15% стоит сейчас в среднем на 4% дороже, чем в марте, — 175,56 гривен за килограмм. На 4%, по сравнению с мартом, подорожал также творог жирностью 9% (до 283 гривен). Голландский сыр стал дороже на 2% (500,66 гривен за килограмм), моцарелла — на 3% (495,06 гривен).

Что касается овощей, то в разных категориях ситуация отличается. В марте многие овощи — прежде всего борщевой группы, — дорожали. Из-за невысокого прошлогоднего урожая и дефицита качественных хранилищ продукции товарного качества осталось не так много.

В апреле, по данным EastFruit, начал дешеветь на опте картофель. За первую неделю этого месяца он упал в цене на 14% (до 13−23 гривен за килограмм, в зависимости от качества). Это связано с переизбытком предложения: многие фермеры пытаются «сбросить» прошлогодние запасы до того, как на рынок начнет массово поступать молодой картофель (в рознице уже появился молодой картофель из Египта).

За первую неделю апреля подешевела также свекла — с 18−25 до 16−25 гривен. Нижняя планка цен на морковь упала с 27 до 25 гривен за килограмм, томатов — с 70 до 65 гривен, огурцов — со 110 до 90 гривен. Немного подешевели также яблоки — с 30−40 гривен до 25−40 гривен. Ценники на лимоны, экспорт которых остановила Турция из-за плохого урожая, в Украине пока не меняются, — 80−100 гривен за килограмм. Но непонятно, что будет, когда закончатся уже завезенные запасы.

Сколько стоит основная продуктовая корзина: подсчет «Минфина»

«Минфин» регулярно публикует результаты собственного мониторинга цен на продукты питания. Поэтому мы уже традиционно сравниваем, как реально меняются ценники на еду в магазинах и как это соотносится с «картинкой» от Госстата.

Для расчета среднего бюджета на продуктовую корзину «Минфин» ориентируется на список основных продуктов, составленный аналитиками picodi.com, с учетом норм рационального питания.

В него входят:

молоко — 10 литров;

хлеб — 10 буханок;

рис — 1,5 килограмма;

творог — 1 килограмм;

мясо — 6 килограмм;

фрукты — 6 килограмм;

овощи — 8 килограмм;

яйца — 20 штук.

По итогам февраля, эта продуктовая корзинка стоила 3 289,33 гривны, в январе — 3 036,63 гривны, в декабре — 2 907,15 гривен.

Как изменился ценник в марте?

10 литров молока стоили 620,7 гривен;

10 буханок хлеба — 450 гривен;

1,5 килограмма риса — 80,37 гривен;

килограмм творога — 310,93 гривен;

6 килограмм мяса (куриного филе) — 1 412,60 гривен;

6 килограмм фруктов (яблок) — 260,28 гривен;

8 килограмм овощей (4 килограмма картофеля, по килограмму моркови, капусты, свеклы и лука порей) — 377,14 гривен;

20 яиц — 149,36 гривен.

Итого — 3 661,38 гривен, или на 372,05 гривны дороже, чем в феврале. Больше всего подорожали хлеб, куриное филе и яйца. А рис и овощи даже немного подешевели.

Получается, что в реальности за месяц продукты из основной корзины подорожали больше чем на 11%, а не на 1,7%, фигурирующие в официальном отчете Госстата.

В апреле ценники на некоторые продукты продолжают расти. По данным «Минфина», к примеру, в марте десяток яиц «Квочка» категории С1 стоил 74,68 гривен, а в апреле — уже 79,51 гривен (плюс 6%). Пшеничный «Царь хлеб» нарезка в марте продавался по 42,62 гривны, сейчас — по 45,05 гривен (плюс 5,7%).

Но есть и продукты «со скидками». Скажем, куриное филе подешевело со 183,61 гривен в марте до 182,97 гривен в апреле.

Пакет 900 мл молока «Яготынское» 2,6% жирности стоил 55,86 гривен, сейчас — 51,92 гривны. Как это в итоге скажется на общей стоимости основной продуктовой корзины, «Минфин» подсчитает по итогам нынешнего месяца.