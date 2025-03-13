Хлеб дороже, молочка дешевле: какие ценники на продукты увидим к концу марта

Ценники на еду в Украине снова пошли вверх. По данным Госстата , только за февраль продукты подорожали на 1,2%, а в годовом выражении продуктовая инфляция ускорилась до 15%. Для сравнения: по итогам января, цифры составили 1,1% и 14,1% соответственно. «Минфин» ведет собственный мониторинг цен на продукты питания. Поэтому редакция традиционно проанализировала, что происходит на продуктовом рынке.

Среди причин, разгоняющих инфляцию, Нацбанк перечислил сразу несколько составляющих, касающихся продуктового рынка.

В частности, рост цен на сырые продукты питания: в феврале начали быстрее дорожать фрукты, мука, крупы. Главная причина не изменилась — низкий прошлогодний урожай.

Подорожание обработанных продовольственных товаров в прошлом месяце также ускорилось — до 16,7%, — констатирует регулятор. Всему виной дорогое сырье и увеличение затрат предприятий на электроэнергию, оплату труда и логистику. По этим причинам производители переписывали ценники на хлеб, подсолнечное масло, мясо и молочные продукты. Но на украинском рынке сказываются и мировые продуктовые тренды — под их давлением растут ценники на чай, кофе и шоколад.

Почему снова дорожают основные продукты

«Минфин» уже писал, что основные рекорды продуктовые ценники устанавливали осенью прошлого года. К примеру, в ноябре, по сравнению с октябрем, еда подорожала сразу на 4%. В последующие месяцы ценовая динамика пошла на спад. Скажем, в декабре 2024 года продукты прибавили в цене 1,4%, за первый месяц этого года — 1,1%, а в феврале — уже 1,2%.

То есть такого большого переписывания ценников, как под конец осени, уже не наблюдается, но и рост цен не останавливается.

По данным Госстата, за прошлый месяц на 1% повысились цены на хлеб, хлебопродукты и молочку, на 1,9% — на макароны, на 1,3% — на рыбу, на 1,8% — на сыр, творог и фрукты, на 1,5% — на сливочное масло. Но больше всего подорожали яйца и подсолнечное масло — на 3,5% и 3,4% соответственно.

Интересно, что под конец прошлого года яйца, которые до этого несколько месяцев били ценовые рекорды, наоборот, резко подешевели. Тогда цены обвалились приблизительно на 30%. Сами производители объясняли это перепроизводством и обострением конкуренции. Вместе с тем глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал «Минфину», что птицеводы начали «распродажу» из-за проблем с экспортом, а также под давлением расследования АМКУ.

Поэтому особого пересмотра цен на этот продукт в ближайшие месяцы никто не ожидал. Но производители снова удивили: в феврале они резко отказались от «скидок» и увеличили ценники сразу на 3,5%.

Как объяснил «Минфину» руководитель Союза птицеводов Украины Сергей Карпенко, подорожание яиц стало реакцией производителей на рост себестоимости производства. Речь идет о подорожании комбикормов, цены на которые растут из-за общего роста котировок на зерно на мировых рынках. Но были и другие факторы, в частности, — февральские морозы (и увеличение затрат на обогрев птицефабрик), а также наращивание экспорта.

То есть привязка стоимости яиц в украинских магазинах к экспортным поставкам, о которой говорил Пендзин, снова сыграла, но в этот раз — против отечественных потребителей.

Что касается подсолнечного масла, то тут основным драйвером подорожания стали рекордные цены на сырье. В январе и феврале стоимость семян подсолнечника только росла. К примеру, в прошлом месяце были прецеденты, когда только за неделю закупочные цены увеличивались на 500−1 000 грн за тонну. В итоге сырье скупали более чем по 28 тыс. грн.

Но основной проблемой переработчиков были даже не заоблачные цены. Многие аграрии в ожидании еще более высоких ценников стали попросту придерживать подсолнечник на складах. Из-за этого многие МЭЗы снизили темпы переработки, а некоторые даже останавливались. По экспертным оценкам, на февраль в стране доступными для переработки оставалось порядка 4 млн тонн сырья — этого хватит лишь на 2−3 месяца, тогда как до нового урожая еще далеко.

В начале марта тенденции на рынке подсолнечника развернулись. На фоне новостей о том, что США готовится ввести повышенные пошлины на товары из ЕС, мировые цены на растительное масло пошли вниз, а вместе с ними посыпались и закупочные цены на украинский подсолнечник. За прошлую неделю они упали на 500 грн за тонну.

«Были ожидания, что рынок выйдет на уровень 29−29,5 тыс. за тонну, теперь такая вероятность снизилась, цена на подсолнечник будет составлять около 28 тыс. грн за тонну», — отметили во Всеукраинской аграрной Раде.

Но дешевый подсолнечник еще только пошел в переработку, и на ценники на масло пока никак не повлиял.

Что касается овощей и фруктов, то рост цен на них — традиционный под конец зимы. Сказывается отсутствие хороших хранилищ, из-за чего продукция ускоренными темпами портится, а то, что удалось сохранить в товарном виде, продается втридорога. В этом году на плодоовощном рынке сказалось и резкое похолодание, которое только ускорило эти процессы.

Так, по данным EastFruit, под конец февраля выросли оптовые цены:

на свеклу (всего за неделю с 14−16 до 16−17 грн за килограмм),

морковь (с 25−28 до 28−30 грн),

тепличные огурцы (с 95−140 до 100−145 грн),

чеснок (с 75−150 до 100−150 грн),

салат (минимальные цены поднялись со 150 до 180 грн),

яблоки (верхняя ценовая планка повысилась с 30 до 35 грн за килограмм) и т. д.

По хлебу, как рассказал «Минфину» первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко, еще в ноябре-декабре производителям удалось достигнуть договоренностей с торговыми сетями о плавном повышении цен на 10%. На ценниках в магазинах это подорожание отразилось в декабре и январе. «В феврале-марте — очередная переоценка в пределах 5−10%. На увеличение себестоимости влияет подорожание муки (особенно ржаной), дефицит кадров, увеличение зарплат для возможности бронирования сотрудников, рост тарифов на энергоносители и т.д», — отметил Дученко.

Глава концерна «Ярослав» (в его структуру входит Киевская макаронная фабрика) Александр Барсук говорит, что они цены на макароны в прошлом месяце не повышали (хотя Госстат показывает рост на 1,9%). Но общее увеличение ценников, по его словам, провоцирует сейчас, главным образом, рост зарплат.

По молочной продукции Ассоциация производителей молока дает такой расклад: молоко жирностью 2,5% на начало марта стоит 59,05 грн за литр, что на 8% дороже, чем месяцем ранее, и на 28% — чем на аналогичную дату прошлого года.

Кефир такой же жирности продают в среднем по 69,04 грн за литр — это плюс 3% к ценнику за месяц, и 30% — за год. Сметана жирностью 15% подорожала на 4% за месяц, и на 33% — за год (до 168,56 грн за килограмм), питьевой йогурт — на 5% и 21% соответственно (до 109,12 грн за литр).

Сливочное масло прибавило в цене 4% за месяц, и 40% — за год (до 566,29 грн за килограмм). Сыры подорожали на 5−6% за месяц, и 25−28% — за год (в зависимости от вида, сейчас они стоят 550−562 грн за килограмм).

Сколько стоит продуктовая корзина: подсчет «Минфина»

«Минфин» регулярно ведет собственный мониторинг цен на продукты питания. Поэтому мы можем проанализировать, как они меняются на магазинных полках, а не в отчетах официальной статистики. Такой анализ за предыдущие месяцы показал, что в реальности продуктовая инфляция в Украине выше, чем по Госстату, причем в разы.

Для расчета среднего бюджета на продовольственную корзину «Минфин» ориентируется на перечень основных продуктов, составленный аналитиками picodi.com, с учетом норм рационального питания.

В него входит:

Молоко — 10 литров,

Хлеб — 10 буханок,

Рис — 1,5 килограмма,

Творог — 1 килограмм,

Мясо — 6 килограмм,

Фрукты — 6 килограмм,

Овощи — 8 килограмм,

Яйца — 20 штук.

По итогам февраля 2025 года, эти продукты стоили:

10 литров молока — 615,1 грн,

10 буханок хлеба — 401,5 грн,

1,5 килограмма риса — 88,8 грн,

1 килограмм творога — 306,6 грн,

6 килограмм мяса (филе курятины) — 1 096,44 грн,

6 килограмм фруктов (яблок) — 257,1 грн,

8 килограмм овощей (4 кг картофеля, по килограмму моркови, капусты, свеклы и лука порей) — 383,19 грн,

20 яиц — 140,6 грн.

Итого — 3 289,33 грн.

Больше всего, по сравнению с предыдущим месяцем, подорожали яблоки (за 10 килограмм в январе нужно было заплатить менее 189 грн, а в феврале — больше 257 грн), молоко (510 грн против нынешних 615,1 грн за 10 литров), творог (было 286,3 грн, стало — 306,6 грн), хлеб (с 387,5 до 401,5 грн за 10 буханок).

По итогам января, эта же корзина стоила 3 036,63 грн, а в декабре — 2 907,15 грн.

То есть за месяц продуктовая инфляция составила более 8%.

Что будет с ценами дальше

По прошествии почти двух недель марта уже можно судить, на какую ценовую динамику выйдем, по итогам этого месяца.

По данным EastFruit, за первую неделю этого месяца немного снизились цены на картофель (с 20−25 грн до 18−25 грн за килограмм), морковь (с 28−34 до 28−30 грн), огурцы (с 90−140 до 95−100 грн), цветную капусту (с 140−145 до 135−140 грн).

Такая тенденция отчасти связана с тем, что качественной продукции на рынке становится все меньше, а товар «с изъяном» стоит дешевле. Тепличная продукция дешевеет из-за увеличения предложения — солнечная погода поспособствовала массовому выходу нового урожая.

При этом яблоки продолжают дорожать — за неделю максимальная оптовая цена на них подскочила с 35 до 40 грн за килограмм. Резко взлетели цены на груши — с 65−95 до 110−120 грн за килограмм.

Далеко не исчерпал себя и рост цен на хлеб. По словам Дученко, в марте продукция подорожает на 5%, в апреле-мае — еще на 5%. «Дальше будем смотреть по ситуации — что будет с инфляцией, новый урожаем», — пояснил эксперт.

Что касается молочных продуктов, то тут новости более оптимистичные. Глава Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили отметил, что на внутреннем рынке есть все предпосылки для снижения цен, в частности, за счет различных акций и скидок. При помощи этого продавцы попытаются «разогреть» спрос.

«В конце 2024 года отечественные молокозаводы существенно повысили цены на готовую продукцию, пользуясь временным подорожанием сливочного масла на экспортных рынках. Украинские потребители не были готовыми к такому скачку цен на молочную продукцию в торговых сетях. Высокие цены на продукцию украинских сыроваров способствовали увеличению объемов импорта сыров в декабре 2024 года и сокращению потребления отечественных продуктов», — пояснил эксперт.

О скидках говорят и сами производители молочки. «Мы не только не планируем повышать цены, а и будем проводить акционные активности. Продажи и так упали — сказалась эпидемия гриппа и начало Великого поста», — объяснил «Минфину» руководитель компании «Молочный альянс» Сергей Вовченко.