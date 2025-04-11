Криштиану Роналду: футболист, купивший самые дорогие автомобили, часы и даже сына

Один из самых известных футболистов в истории — Криштиану Роналду — научился конвертировать свою игру в невероятный финансовый поток. Уже давно он зарабатывает не только футболом и рекламными контрактами, но и благодаря целому ряду бизнес-инициатив. Благодаря чему он оказался на вершине финансовой иерархии и куда тратит деньги, рассказывает «Минфин».

Вопрос о том, кто самый лучший футболист мира, — субъективный, ведь в этой игре невозможно определить критерии индивидуальных достижений. В беге, прыжках или тяжелой атлетике результаты четко измеряются секундами, метрами или, соответственно, килограммами. В футболе же матчи и титулы выигрывает команда, поэтому любое утверждение о самом лучшем футболисте в истории всегда вызывает возражения — почему именно он.

В то же время практически во всех ключевых рейтингах лучших футболистов мира мы увидим Криштиану Роналду в первой пятерке. За свою карьеру он забил на профессиональном уровне 929 голов, благодаря чему некоторые исследователи считают его лучшим бомбардиром в истории. Здесь тоже есть споры, ведь легендарному Пеле иногда приписывают более 1200 мячей, но там есть вопросы по поводу уровня матчей, в которых он отметился, и достоверности статистики.

Сам Роналду не скрывает, что его цель — стать первым в истории игроком, который ознаменуется 1000 голами, и добавляет, что в его рекорде будет важный нюанс — все мячи будут сняты на видео, а потому сомнения в правдивости цифры возникать не будут.

Вместе с мадридским «Реалом» и «Манчестер Юнайтед» он 5 раз выигрывал самый престижный клубный турнир — Лигу Чемпионов, со сборной Португалии покорил Чемпионат Европы. Также был чемпионом Англии, Испании и Португалии. На индивидуальном уровне он 5 раз завоевал престижную награду «Золотой мяч» — больше их только у Лионеля Месси.

В свои 40 лет Роналду все еще продолжает играть и, по итогам прошлого года, даже стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира, заработав за год $260 млн. Из них $215 млн — заработная плата в клубе «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, еще $45 млн ему обеспечили другие доходы — в основном рекламные контракты. Для сравнения: ближайший преследователь — баскетболист Стеф Карри — получил на свой счет примерно на 100 млн меньше.

За всю карьеру Роналду заработал около $1,9 млрд. Это делает его самым богатым в истории футболистом — состояние Лионеля Месси оценивается в $1,7 млрд. Среди всех спортсменов Криштиану занимает третье место, больше денег — у звезды НБА Майкла Джордана и гольфиста Тайгера Вудса.

Правда, в детстве ничего не могло указать на его будущие спортивные или финансовые результаты.

Младший и нежеланный сын

Родился Криштиану на острове Мадейра в Атлантическом океане. Этот регион входит в состав Португалии, хотя географически находится ближе к Африке.

Роналду стал четвертым и самым младшим ребенком в семье. У его родителей не было особых спортивных талантов — мать работала кухаркой и уборщицей, отец — муниципальный садовник. Семья жила бедно, для всех четырех детей была только одна комната. Позже мать игрока рассказывала, что Роналду был нежелательным ребенком, и она даже планировала прервать беременность, но ее отговорил врач.

Жизнь семьи ухудшал алкоголизм отца. В состоянии опьянения он иногда избивал жену, хотя детей не трогал. Несмотря на это, уже став звездой, Роналду продолжал поддерживать с ним хорошие отношения и помогал с лечением, когда у того отказала печень. Правда, спасти медики его уже не могли, и отец футболиста умер в 53 года.

Не лучшее место для карьеры

Островной архипелаг, который находится почти в тысяче километров от материковой Европы, — не самое лучшее место для развития футбольного таланта. Главный клуб региона «Насиунал» только в 1987 году впервые попал в высший дивизион чемпионата Португалии.

Роналду начал заниматься в спортивной школе в 8 лет — довольно поздно, как для будущего профессионала. К тому времени он играл с друзьями во дворе, а пойти на «повышение» помог случай: отец устроился работником в местную команду «Андоринья» и предложил сыну играть там.

В детской команде Роналду выделялся двумя вещами: первая — это гораздо лучшее владение мячом, чем у сверстников. «Нам было по восемь-девять лет, и к тому моменту Криштиану уже был великим игроком. Он был быстрым, уже забивал много голов и имел отличные навыки дриблинга», — вспоминает нынешний тренер «Андориньи» Рикардо Сантос, который в детстве тоже учился в этой школе.

А вот вторая особенность будущей звезды — это… слабый характер. «Когда он не забивал гол — он плакал. Когда команда не побеждала, он плакал. Это было так часто, что его прозвали плаксой», — делится воспоминаниями Рикардо Сантос.

Уже в детстве Роналду выделялся в команде среди сверстников.

Слухи о талантливом ребенке быстро разошлись по острову и вскоре Роналду пригласили учиться в академии регионального гранда «Насиунал». «Скауты и люди, работающие в клубах, считали его лучшим парнем на Мадейре. Тогда он был еще молод, но они видели, что в нем есть что-то особенное», — вспоминает бывший тренер молодежной команды «Насиунала» Педро Талиньяс.

Вскоре слухи об игроке дошли и до материковой Португалии. Когда Криштиану было 12 лет, его пригласил в свою академию один из главных клубов страны — столичный «Спортинг».

Переезд для Роналду оказался непростым. Он впервые был вдали от дома и без семьи. Кроме этого, произношение на Мадейре существенно отличалось от столичного, и поэтому над Криштиану смеялись сверстники. Игрок конфликтовал с одноклассниками и часто плакал.

В конце концов, «Спортинг» даже отправил Роналду домой, мотивируя это тем, что не хочет держать игрока, несчастного в их клубе.

Уладить ситуацию смог крестный отец молодого футболиста Баррос Соуза, у которого раньше тоже была игровая карьера. «Мне пришлось вмешаться и сказать „Спортингу“, что Криштиану должен возвращаться в Лиссабон, ведь это будущее их команды», — говорит Соуза.

В 14 лет Роналду уже думал о том, чтобы уйти из обычной школы и сосредоточиться только на футболе, хотя и сомневался в таком выборе. Определиться помог безудержный характер. Криштиану бросил стулом в смеющегося над ним учителя. Как следствие, парня мгновенно исключили из школы, что и помогло сделать окончательный выбор в пользу футбола.

Интересный факт: Роналду искал женщин, которые подкармливали его в Лиссабоне.

Когда Криштиану начал учиться в академии «Спортинга», семья не могла обеспечивать его материально и он часто голодал. Поэтому молодой футболист со сверстниками вечером приходил в Макдональдс, который находился неподалеку от стадиона, и спрашивал, не остались ли после закрытия нераспроданные бургеры. Если такие были — сотрудницы отдавали еду ребятам.

Уже будучи звездой, Роналду рассказал об этом случае в интервью и сказал, что хотел бы поблагодарить за помощь. На его слова действительно откликнулись сотрудницы Макдональдса. В знак благодарности Криштиану пригласил их в один из лучших ресторанов Португалии.

Игра меняет все

В 17 лет Роналду впервые сыграл за взрослую команду «Спортинга», а вскоре отличился первыми голами на профессиональном уровне. Он выделялся своей игрой, поэтому руководство клуба понимало, что надолго он здесь не задержится, и уже через год после дебюта вело переговоры о переходе с «Барселоной», «Ливерпулем» и лондонским «Арсеналом». Но все изменил случай. После товарищеского матча с «Манчестер Юнайтед» игроком заинтересовался тренер английского клуба Алекс Фергюсон. В конце концов именно «Манчестер» купил футболиста за 12 миллионов фунтов (около $15,5 млн).

За взрослую команду «Спортинга» Роналду сыграл лишь 31 матч, но этого хватило, чтобы привлечь внимание крупнейших клубов Европы.

Есть легенда, что Роналду мог оказаться в киевском «Динамо». Мол, еще на раннем этапе его карьеры украинский клуб предложил за игрока 800 тыс. евро, а португальцы просили 2 млн и сделка сорвалась. Но, правда ли это — неизвестно, источник этой информации — молдавский журналист Санду Греку, который якобы был посредником в переговорах.

Начало профессиональной карьеры завершило финансовые скитания Криштиану. Официальной информации о его зарплате за этот период нет. Но по данным El Futbolero, за выступление во взрослой команде «Спортинга» он получил около 1 млн евро, а в «Манчестере» на первом этапе его зарплата удвоилась.

Дальше заработки шли вверх, а после перехода в мадридский «Реал» он крепко обустроился в списке самых богатых спортсменов мира.

Однако действительно космическими доходы игрока стали уже ближе к завершению карьеры после перехода в чемпионат Саудовской Аравии. Здесь его зарплата достигает 200 млн евро в год (около $216 млн). Именно эти заработки позволили Роналду обойти по личному состоянию вечного соперника на поле Лионеля Месси.

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Время от времени появляется информация о планах Криштиану вернуться в «Спортинг», чтобы именно там завершить карьеру. Однако то ли саудовские деньги, то ли шанс дойти до 1000 голов в более легком чемпионате все еще не отпускают его.

Интересный факт: Личный бренд Роналду CR7 возник благодаря «Манчестер Юнайтед»

Футболист развивает свой личный бренд CR7 — первые буквы имени и номер, под которым играет. Под этим названием выпускаются духи, белье, одежда и обувь, а также работают отели. По оценкам газеты Marca, бренд стоит 850 млн евро.

В то же время, когда Роналду переходил в Манчестер, то просил себе менее примечательный номер 28, под которым играл в Португалии. Однако клуб делал большую маркетинговую ставку на молодой талант и отдал ему номер, когда-то принадлежавший легендарным игрокам — Джорджу Бесту, Эрику Кантону и Дэвиду Бекхэму.

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Деньги делают деньги

Поскольку Роналду — частное лицо, он не отчитывается о своих инвестициях, но по крайней мере часть из них известна обществу. Игрок — яркий пример диверсификации, у него есть разные бизнесы, не связанные друг с другом. При этом футболист не занимается предприятиями самостоятельно, а находит компании, уже имеющие опыт в этой области, и заключает партнерские соглашения.

Прежде всего — это мир моды. Как уже упоминалось, под его брендом выпускается разнообразная одежда и аксессуары.

Также совместно с Pestana Hotel Group он основал собственную сеть отелей, работающих на Мадейре, в Лиссабоне, Мадриде и Нью-Йорке. Вместе с Crunch Franchise создал сеть тренажерных залов CR7 в Португалии и Испании.

Объединившись с теннисистом Рафаэлем Надалем и певцом Энрике Иглесиасом, Роналду купил долю в элитных ресторанах Zela, работающих в самых дорогих городах мира.

Принадлежит футболисту и доля сети клиник по трансплантации волос, а также сервис по аренде частных самолетов.

Значительную часть доходов обеспечивают Роналду рекламные контракты. Он подписал пожизненное соглашение с Nike, в разные периоды сотрудничал с Tag Heuer, Armani, Herbalife, KFC, Puma, Nivea, Coca-Cola и т. д.

Общая реклама Louis Vuitton, в которой снялись Месси и Роналду, мгновенно стала вирусной.

Помогает игроку зарабатывать и популярность в социальных сетях. В Instagram у футболиста 651 млн подписчиков, что делает его аккаунт самым популярным на сервисе.

В прошлом году Криштиану создал собственный канал на YouTube и уже через час у него было 1 млн подписчиков, а впоследствии, быстрее всех в истории довел их количество до 50 млн. Сейчас их более 74 млн.

Куда тратит свое состояние

Люди по-разному реагируют на период бедности, который пережили в своем детстве. Например, один из самых богатых людей мира — основатель Zara Амансио Ортега — продолжает вести максимально простую жизнь, скромно одевается и ест в недорогих заведениях.

В этом вопросе Роналду — его полная противоположность. Свою жизнь он окружил роскошью. Иногда — неординарной. Например, потратил тысячи долларов на гравировку «CR7» на окнах и мебели в одном из своих домов.

Игроку принадлежит целый ряд элитных особняков. В частности, один он купил в Саудовской Аравии и переехал в него из гостиничного номера, который он снимал за $250 тыс. в месяц. Также ему принадлежит дорогой пентхаус в Лиссабоне, дом стоимостью $8 млн на Мадейре, еще один дом в Мадриде, вилла в ОАЭ с собственным спа-центром.

Для своих матери и брата он купил бывший склад и вложил в него $9 млн, превратив в настоящий дворец. Сколько там комнат — неизвестно, но есть информация о двух бассейнах и закрытой футбольной площадке. Отдельные дома он купил для сестер.

Самый же большой особняк он строит в Португалии. По завершению строительства он должен стать самым дорогим особняком в стране. Известно, что в нем будет огромный бассейн с подводной дорожкой, а площадь главной спальни составит 93 кв.м.

Самый большой дом Роналду еще строится, но в сети можно найти его визуализацию.

Долгое время Роналду пользовался частным самолетом, который купил за $20 млн. Однако недавно он продал его и купил Bombadier Global Express 6500 за $79 млн. В этом самолете есть несколько различных комнат, включая зону отдыха со столиками и диванами, люкс с двуспальной кроватью и отдельную душевую зону.

В собственности Криштиану большая коллекция суперкаров. Самый дорогой из его автомобилей — Bugatti Centodieci стоимостью почти $11 млн. Компания выпустила всего 10 таких автомобилей.

Bugatti Centodieci — самый дорогой автомобиль в гараже Роналду.

Среди других сверхдорогих машин Bugatti Veyron ($1,9 млн), Ferrari Monza ($1,8 млн), Mercedes G-Wagon Brabus ($770 тыс.), Ferrari Purosangue ($500 тыс.), и многие другие элитные авто. Принадлежит футболисту также яхта стоимостью $7 млн.

Не менее впечатляющей, нежели коллекция автомобилей, является его коллекция дорогих часов. Самые ценные из них, выпущенные в единственном экземпляре, — Girard-Perregaux Planetarium стоимостью $1,8 млн, также у футболиста несколько часов, цена которых составляет от $600 тыс. до $1 млн.

Значительная часть расходов Роналду приходится на гардероб. В интервью 2011 года он говорил, что ежемесячно тратит на обновление одежды около $10 тыс. Учитывая, как выросло состояние игрока, возможно, сейчас эта сумма в разы больше.

Уже долгое время деньги остаются для Криштиану инструментом взаимодействия с миром. «У меня есть круг друзей. Люди, которые со мной долго. Я ухаживаю за этими людьми. Я вожу их в пятизвездочные отели, плачу за частные самолеты, плачу в баре. Покупаю друзьям шампанское по 1000 фунтов за бутылку. Это не проблема — я люблю, чтобы мои друзья были счастливы», — рассказывал футболист.

Наверное, самый неординарный расход спортсмена — это фактическая покупка собственного сына Криштиану Роналду-младшего. Поскольку он не хотел отношений с его матерью, с которой у него была случайная связь, то заплатил ей, по разным данным, от $10 до $15 млн, чтобы она полностью отказалась от своих прав и никому не рассказывала, что родила сына от футболиста. Имени своей матери не знает даже сам парень — узнать его сможет после восемнадцатилетия.

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Вспоминая свое детство, Криштиану говорит, что был счастлив, обходясь без денег. «У меня не было игрушек и рождественских подарков. Я делил комнату с братом и двумя сестрами, а в другой — спали мои родители. Это было маленькое пространство, но я не возражал. Я невероятно близок со своим братом и сестрами, и нам нравилось быть вместе. Для нас это было нормально, это было все, что мы знали. Все вокруг нас жили одинаково, и мы были счастливы», — говорит он. В то же время, имея возможность осуществлять фактически неограниченные расходы, Роналду и его окружение пользуются этим в полной мере.