Криштиану Роналду: футболист, купивший самые дорогие автомобили, часы и даже сына

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

11 апреля 2025, 7:30 Читати українською

Криштиану Роналду: футболист, купивший самые дорогие автомобили, часы и даже сына

Один из самых известных футболистов в истории — Криштиану Роналду — научился конвертировать свою игру в невероятный финансовый поток. Уже давно он зарабатывает не только футболом и рекламными контрактами, но и благодаря целому ряду бизнес-инициатив. Благодаря чему он оказался на вершине финансовой иерархии и куда тратит деньги, рассказывает «Минфин».

Один из самых известных футболистов в истории – Криштиану Роналду – научился конвертировать свою игру в невероятный финансовый поток.

Вопрос о том, кто самый лучший футболист мира, — субъективный, ведь в этой игре невозможно определить критерии индивидуальных достижений. В беге, прыжках или тяжелой атлетике результаты четко измеряются секундами, метрами или, соответственно, килограммами. В футболе же матчи и титулы выигрывает команда, поэтому любое утверждение о самом лучшем футболисте в истории всегда вызывает возражения — почему именно он.

В то же время практически во всех ключевых рейтингах лучших футболистов мира мы увидим Криштиану Роналду в первой пятерке. За свою карьеру он забил на профессиональном уровне 929 голов, благодаря чему некоторые исследователи считают его лучшим бомбардиром в истории. Здесь тоже есть споры, ведь легендарному Пеле иногда приписывают более 1200 мячей, но там есть вопросы по поводу уровня матчей, в которых он отметился, и достоверности статистики.

Сам Роналду не скрывает, что его цель — стать первым в истории игроком, который ознаменуется 1000 голами, и добавляет, что в его рекорде будет важный нюанс — все мячи будут сняты на видео, а потому сомнения в правдивости цифры возникать не будут.

Вместе с мадридским «Реалом» и «Манчестер Юнайтед» он 5 раз выигрывал самый престижный клубный турнир — Лигу Чемпионов, со сборной Португалии покорил Чемпионат Европы. Также был чемпионом Англии, Испании и Португалии. На индивидуальном уровне он 5 раз завоевал престижную награду «Золотой мяч» — больше их только у Лионеля Месси.

В свои 40 лет Роналду все еще продолжает играть и, по итогам прошлого года, даже стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира, заработав за год $260 млн. Из них $215 млн — заработная плата в клубе «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, еще $45 млн ему обеспечили другие доходы — в основном рекламные контракты. Для сравнения: ближайший преследователь — баскетболист Стеф Карри — получил на свой счет примерно на 100 млн меньше.

За всю карьеру Роналду заработал около $1,9 млрд. Это делает его самым богатым в истории футболистом — состояние Лионеля Месси оценивается в $1,7 млрд. Среди всех спортсменов Криштиану занимает третье место, больше денег — у звезды НБА Майкла Джордана и гольфиста Тайгера Вудса.

Правда, в детстве ничего не могло указать на его будущие спортивные или финансовые результаты.

Младший и нежеланный сын

Родился Криштиану на острове Мадейра в Атлантическом океане. Этот регион входит в состав Португалии, хотя географически находится ближе к Африке.

Роналду стал четвертым и самым младшим ребенком в семье. У его родителей не было особых спортивных талантов — мать работала кухаркой и уборщицей, отец — муниципальный садовник. Семья жила бедно, для всех четырех детей была только одна комната. Позже мать игрока рассказывала, что Роналду был нежелательным ребенком, и она даже планировала прервать беременность, но ее отговорил врач.

Жизнь семьи ухудшал алкоголизм отца. В состоянии опьянения он иногда избивал жену, хотя детей не трогал. Несмотря на это, уже став звездой, Роналду продолжал поддерживать с ним хорошие отношения и помогал с лечением, когда у того отказала печень. Правда, спасти медики его уже не могли, и отец футболиста умер в 53 года.

Не лучшее место для карьеры

Островной архипелаг, который находится почти в тысяче километров от материковой Европы, — не самое лучшее место для развития футбольного таланта. Главный клуб региона «Насиунал» только в 1987 году впервые попал в высший дивизион чемпионата Португалии.

Роналду начал заниматься в спортивной школе в 8 лет — довольно поздно, как для будущего профессионала. К тому времени он играл с друзьями во дворе, а пойти на «повышение» помог случай: отец устроился работником в местную команду «Андоринья» и предложил сыну играть там.

В детской команде Роналду выделялся двумя вещами: первая — это гораздо лучшее владение мячом, чем у сверстников. «Нам было по восемь-девять лет, и к тому моменту Криштиану уже был великим игроком. Он был быстрым, уже забивал много голов и имел отличные навыки дриблинга», — вспоминает нынешний тренер «Андориньи» Рикардо Сантос, который в детстве тоже учился в этой школе.

А вот вторая особенность будущей звезды — это… слабый характер. «Когда он не забивал гол — он плакал. Когда команда не побеждала, он плакал. Это было так часто, что его прозвали плаксой», — делится воспоминаниями Рикардо Сантос.

Уже в детстве Роналду выделялся в команде среди сверстников.

Слухи о талантливом ребенке быстро разошлись по острову и вскоре Роналду пригласили учиться в академии регионального гранда «Насиунал». «Скауты и люди, работающие в клубах, считали его лучшим парнем на Мадейре. Тогда он был еще молод, но они видели, что в нем есть что-то особенное», — вспоминает бывший тренер молодежной команды «Насиунала» Педро Талиньяс.

Вскоре слухи об игроке дошли и до материковой Португалии. Когда Криштиану было 12 лет, его пригласил в свою академию один из главных клубов страны — столичный «Спортинг».

Переезд для Роналду оказался непростым. Он впервые был вдали от дома и без семьи. Кроме этого, произношение на Мадейре существенно отличалось от столичного, и поэтому над Криштиану смеялись сверстники. Игрок конфликтовал с одноклассниками и часто плакал.

В конце концов, «Спортинг» даже отправил Роналду домой, мотивируя это тем, что не хочет держать игрока, несчастного в их клубе.

Уладить ситуацию смог крестный отец молодого футболиста Баррос Соуза, у которого раньше тоже была игровая карьера. «Мне пришлось вмешаться и сказать „Спортингу“, что Криштиану должен возвращаться в Лиссабон, ведь это будущее их команды», — говорит Соуза.

В 14 лет Роналду уже думал о том, чтобы уйти из обычной школы и сосредоточиться только на футболе, хотя и сомневался в таком выборе. Определиться помог безудержный характер. Криштиану бросил стулом в смеющегося над ним учителя. Как следствие, парня мгновенно исключили из школы, что и помогло сделать окончательный выбор в пользу футбола.

Интересный факт: Роналду искал женщин, которые подкармливали его в Лиссабоне.

Когда Криштиану начал учиться в академии «Спортинга», семья не могла обеспечивать его материально и он часто голодал. Поэтому молодой футболист со сверстниками вечером приходил в Макдональдс, который находился неподалеку от стадиона, и спрашивал, не остались ли после закрытия нераспроданные бургеры. Если такие были — сотрудницы отдавали еду ребятам.

Уже будучи звездой, Роналду рассказал об этом случае в интервью и сказал, что хотел бы поблагодарить за помощь. На его слова действительно откликнулись сотрудницы Макдональдса. В знак благодарности Криштиану пригласил их в один из лучших ресторанов Португалии.

Игра меняет все

В 17 лет Роналду впервые сыграл за взрослую команду «Спортинга», а вскоре отличился первыми голами на профессиональном уровне. Он выделялся своей игрой, поэтому руководство клуба понимало, что надолго он здесь не задержится, и уже через год после дебюта вело переговоры о переходе с «Барселоной», «Ливерпулем» и лондонским «Арсеналом». Но все изменил случай. После товарищеского матча с «Манчестер Юнайтед» игроком заинтересовался тренер английского клуба Алекс Фергюсон. В конце концов именно «Манчестер» купил футболиста за 12 миллионов фунтов (около $15,5 млн).

За взрослую команду «Спортинга» Роналду сыграл лишь 31 матч, но этого хватило, чтобы привлечь внимание крупнейших клубов Европы.

Есть легенда, что Роналду мог оказаться в киевском «Динамо». Мол, еще на раннем этапе его карьеры украинский клуб предложил за игрока 800 тыс. евро, а португальцы просили 2 млн и сделка сорвалась. Но, правда ли это — неизвестно, источник этой информации — молдавский журналист Санду Греку, который якобы был посредником в переговорах.

Начало профессиональной карьеры завершило финансовые скитания Криштиану. Официальной информации о его зарплате за этот период нет. Но по данным El Futbolero, за выступление во взрослой команде «Спортинга» он получил около 1 млн евро, а в «Манчестере» на первом этапе его зарплата удвоилась.

Дальше заработки шли вверх, а после перехода в мадридский «Реал» он крепко обустроился в списке самых богатых спортсменов мира.

Однако действительно космическими доходы игрока стали уже ближе к завершению карьеры после перехода в чемпионат Саудовской Аравии. Здесь его зарплата достигает 200 млн евро в год (около $216 млн). Именно эти заработки позволили Роналду обойти по личному состоянию вечного соперника на поле Лионеля Месси.

Читайте также: Лионель Месси: едва не оставил футбол, потому что у него не было $12 тыс., и отказался от зарплаты в $1 млрд

Время от времени появляется информация о планах Криштиану вернуться в «Спортинг», чтобы именно там завершить карьеру. Однако то ли саудовские деньги, то ли шанс дойти до 1000 голов в более легком чемпионате все еще не отпускают его.

Интересный факт: Личный бренд Роналду CR7 возник благодаря «Манчестер Юнайтед»

Футболист развивает свой личный бренд CR7 — первые буквы имени и номер, под которым играет. Под этим названием выпускаются духи, белье, одежда и обувь, а также работают отели. По оценкам газеты Marca, бренд стоит 850 млн евро.

В то же время, когда Роналду переходил в Манчестер, то просил себе менее примечательный номер 28, под которым играл в Португалии. Однако клуб делал большую маркетинговую ставку на молодой талант и отдал ему номер, когда-то принадлежавший легендарным игрокам — Джорджу Бесту, Эрику Кантону и Дэвиду Бекхэму.

Читайте также: Дэвид Бекхэм: миллионы долларов на хобби, вино и убыточный модный бизнес

Деньги делают деньги

Поскольку Роналду — частное лицо, он не отчитывается о своих инвестициях, но по крайней мере часть из них известна обществу. Игрок — яркий пример диверсификации, у него есть разные бизнесы, не связанные друг с другом. При этом футболист не занимается предприятиями самостоятельно, а находит компании, уже имеющие опыт в этой области, и заключает партнерские соглашения.

Прежде всего — это мир моды. Как уже упоминалось, под его брендом выпускается разнообразная одежда и аксессуары.

Также совместно с Pestana Hotel Group он основал собственную сеть отелей, работающих на Мадейре, в Лиссабоне, Мадриде и Нью-Йорке. Вместе с Crunch Franchise создал сеть тренажерных залов CR7 в Португалии и Испании.

Объединившись с теннисистом Рафаэлем Надалем и певцом Энрике Иглесиасом, Роналду купил долю в элитных ресторанах Zela, работающих в самых дорогих городах мира.

Принадлежит футболисту и доля сети клиник по трансплантации волос, а также сервис по аренде частных самолетов.

Значительную часть доходов обеспечивают Роналду рекламные контракты. Он подписал пожизненное соглашение с Nike, в разные периоды сотрудничал с Tag Heuer, Armani, Herbalife, KFC, Puma, Nivea, Coca-Cola и т. д.

Общая реклама Louis Vuitton, в которой снялись Месси и Роналду, мгновенно стала вирусной.

Помогает игроку зарабатывать и популярность в социальных сетях. В Instagram у футболиста 651 млн подписчиков, что делает его аккаунт самым популярным на сервисе.

В прошлом году Криштиану создал собственный канал на YouTube и уже через час у него было 1 млн подписчиков, а впоследствии, быстрее всех в истории довел их количество до 50 млн. Сейчас их более 74 млн.

Куда тратит свое состояние

Люди по-разному реагируют на период бедности, который пережили в своем детстве. Например, один из самых богатых людей мира — основатель Zara Амансио Ортега — продолжает вести максимально простую жизнь, скромно одевается и ест в недорогих заведениях.

В этом вопросе Роналду — его полная противоположность. Свою жизнь он окружил роскошью. Иногда — неординарной. Например, потратил тысячи долларов на гравировку «CR7» на окнах и мебели в одном из своих домов.

Игроку принадлежит целый ряд элитных особняков. В частности, один он купил в Саудовской Аравии и переехал в него из гостиничного номера, который он снимал за $250 тыс. в месяц. Также ему принадлежит дорогой пентхаус в Лиссабоне, дом стоимостью $8 млн на Мадейре, еще один дом в Мадриде, вилла в ОАЭ с собственным спа-центром.

Для своих матери и брата он купил бывший склад и вложил в него $9 млн, превратив в настоящий дворец. Сколько там комнат — неизвестно, но есть информация о двух бассейнах и закрытой футбольной площадке. Отдельные дома он купил для сестер.

Самый же большой особняк он строит в Португалии. По завершению строительства он должен стать самым дорогим особняком в стране. Известно, что в нем будет огромный бассейн с подводной дорожкой, а площадь главной спальни составит 93 кв.м.

Самый большой дом Роналду еще строится, но в сети можно найти его визуализацию.

Долгое время Роналду пользовался частным самолетом, который купил за $20 млн. Однако недавно он продал его и купил Bombadier Global Express 6500 за $79 млн. В этом самолете есть несколько различных комнат, включая зону отдыха со столиками и диванами, люкс с двуспальной кроватью и отдельную душевую зону.

В собственности Криштиану большая коллекция суперкаров. Самый дорогой из его автомобилей — Bugatti Centodieci стоимостью почти $11 млн. Компания выпустила всего 10 таких автомобилей.

Bugatti Centodieci — самый дорогой автомобиль в гараже Роналду.

Среди других сверхдорогих машин Bugatti Veyron ($1,9 млн), Ferrari Monza ($1,8 млн), Mercedes G-Wagon Brabus ($770 тыс.), Ferrari Purosangue ($500 тыс.), и многие другие элитные авто. Принадлежит футболисту также яхта стоимостью $7 млн.

Не менее впечатляющей, нежели коллекция автомобилей, является его коллекция дорогих часов. Самые ценные из них, выпущенные в единственном экземпляре, — Girard-Perregaux Planetarium стоимостью $1,8 млн, также у футболиста несколько часов, цена которых составляет от $600 тыс. до $1 млн.

Значительная часть расходов Роналду приходится на гардероб. В интервью 2011 года он говорил, что ежемесячно тратит на обновление одежды около $10 тыс. Учитывая, как выросло состояние игрока, возможно, сейчас эта сумма в разы больше.

Уже долгое время деньги остаются для Криштиану инструментом взаимодействия с миром. «У меня есть круг друзей. Люди, которые со мной долго. Я ухаживаю за этими людьми. Я вожу их в пятизвездочные отели, плачу за частные самолеты, плачу в баре. Покупаю друзьям шампанское по 1000 фунтов за бутылку. Это не проблема — я люблю, чтобы мои друзья были счастливы», — рассказывал футболист.

Наверное, самый неординарный расход спортсмена — это фактическая покупка собственного сына Криштиану Роналду-младшего. Поскольку он не хотел отношений с его матерью, с которой у него была случайная связь, то заплатил ей, по разным данным, от $10 до $15 млн, чтобы она полностью отказалась от своих прав и никому не рассказывала, что родила сына от футболиста. Имени своей матери не знает даже сам парень — узнать его сможет после восемнадцатилетия.

Читайте также: Сказочное богатство: сколько зарабатывает Джоан Роулинг и как помогает Украине

Вспоминая свое детство, Криштиану говорит, что был счастлив, обходясь без денег. «У меня не было игрушек и рождественских подарков. Я делил комнату с братом и двумя сестрами, а в другой — спали мои родители. Это было маленькое пространство, но я не возражал. Я невероятно близок со своим братом и сестрами, и нам нравилось быть вместе. Для нас это было нормально, это было все, что мы знали. Все вокруг нас жили одинаково, и мы были счастливы», — говорит он. В то же время, имея возможность осуществлять фактически неограниченные расходы, Роналду и его окружение пользуются этим в полной мере.

Автор:
Олексій Писарев
Журналист Олексій Писарев
Пишет на темы: Инвестиции, фондовый рынок, forex, макроэкономика
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
+45
Я_ __
Я_ __
11 апреля 2025, 9:06
#
Цікава стаття, дякую)
+
0
Я_ __
Я_ __
11 апреля 2025, 9:10
#
Про голи Пеле, при всій повазі до цієї легенди футболу, багато матчів не задокументовані і були буквально із циклу «голи забиті проти команди сусіднього заводу», крім цього вже відмічали, що сам Пеле іноді плутався в своїх показаннях, називаючи різні числа забитих ним голів, ну і врешті решт де легше забивати в найконкурентнішій в плані рівня футболу і футболістів Європі, чи Бразилії? Відповідь очевидна)
+
0
Я_ __
Я_ __
11 апреля 2025, 9:11
#
Олексій, було б цікаво почитати аналогічну за змістом статтю про Ліонеля Мессі у вашому виконанні) Тому що стаття про Кріштіану Роналду у вас вийшла добра)
+
0
Консультант порталу «Мінфін»
Консультант порталу «Мінфін»
11 апреля 2025, 11:06
#
Дякуємо за увагу та зворотний зв’язок. Про Ліонеля Мессі редакція вже розміщувала статтю. Прочитати можна за посиланням: https://minfin.com.ua/ua/invest/articles/lionel-messi-led-ne-zavershiv-kareru-bo-ne-mav-12-tis-ta-vidmovivsya-vid-zarplati-v-1-mlrd/ (в статті вище є активне посилання на цю публікацію).
+
0
bonv
bonv
11 апреля 2025, 12:12
#
Питання про те, хто найкращий футболіст світу, — суб'єктивне:) Мессі №1!!!:)
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает bonv и 23 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами