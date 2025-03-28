Жизнь Амансио Ортеги, который занимает десятую позицию среди самых богатых людей, — наглядный пример того, что никогда не бывает поздно для того, чтобы разбогатеть. Миллиардером он стал уже в пенсионном возрасте, и с тех пор многократно приумножил состояние. Стартовая же позиция вообще не указывала на возможность состоятельной жизни.
Отец Zara: стал миллиардером в пенсионном возрасте и зарабатывает на инвестициях
Первая десятка самых богатых людей почти полностью состоит из американских представителей технологического сектора. Из других частей света сейчас здесь только француз Бернар Арно и испанец Амансио Ортега. Оба имеют прямое отношение к моде, но на этом их сходство заканчивается.
Бернар Арно сделал состояние на предметах роскоши, скупая такие выдающиеся бренды, как Dior, Louis Vuitton или Hennessy. К миру самых дорогих вещей Арно был приближен еще с детства — он происходил из семьи великого застройщика, а его мать обожала косметику Dior, что и осталось в его памяти на всю жизнь.
При этом у семьи Ортеги не было средств не только на изысканные вещи, но и зачастую на еду. Потому и неудивительно, что, хотя он тоже заработал на моде, но не на высокой, а массовой. Амансио принадлежит 59% компании Inditex, которая владеет Zara — сетью из 3 тыс. магазинов одежды в 96 странах мира. Кроме этого, в группу входят несколько тысяч магазинов под брендами Bershka, Stradivarius, Pull&Bear
Испанский миллиардер даже дважды возглавлял список самых богатых людей мира — в 2015 и 2016 годах, когда акции Inditex взлетали особенно высоко. Однако, когда он начинал свою предпринимательскую карьеру, ничто не могло указать на такой успех в будущем.
Бросил школу, чтобы прокормить родителей
Амансио родился в 1936 году в небольшом испанском поселке, когда в стране началась гражданская война. Он был четвёртым ребенком в семье. Его отец работал железнодорожником, поэтому семья часто приезжала. Обычно они жили в крошечных домиках прямо у колеи.
Скорее всего, Амансио тоже пошел бы по пути своего отца и работал на железной дороге. Но все изменил один досадный случай. Когда будущему миллиардеру исполнилось 13 лет, семья переехала в Ла-Корунью — город на атлантическом побережье краны. Денег ни на что не хватало, и когда Амансио вместе с матерью зашел в один из магазинов, она просила взять продуктов взаймы. Однако продавец был невозмутим и им пришлось уходить из магазина с пустыми руками.
Именно после этого случая Ортега решил, что пришло время бросить школу и начать работать, чтобы его семья не голодала. Он устроился в небольшой магазин Gala, который торговал одеждой. Этот магазин существует до сих пор и даже принадлежит той же семье, но нынешний владелец жалуется, что сейчас в него заходит мало покупателей, а больше туристов, интересующихся биографией бывшего знаменитого сейчас сотрудника.
Магазин Gala, в котором начинал работать будущий миллиардер.
На первой работе Амансио открывал для себя мир одежды, учился шить, общался с клиентами и поставщиками. Здесь же он познакомился со своей первой женой. Вместе с ней он и начал свой бизнес. Продолжая работать днем в магазине, вечером они дома шили халаты, а вскоре создали собственную компанию Confecciones GOA. К тому времени Амансио уже исполнилось 27 лет.
Компания быстро росла. Сначала к ней присоединились родственники (брат возглавлял коммерческую часть, сестра стала бухгалтером), а вскоре предприниматель начал привлекать и посторонних работников. Как рассказывает автор биографии миллиардера Хабье Бланко, в то время в небогатом испанском регионе было мало возможностей найти работу. Мужчины в основном ловили рыбу, а женщины оставались дома. «Они очень хорошо шили и были готовы работать за небольшие деньги», — говорит Бланко.
Амансио организовывал женщин в швейные кооперативы. «Условия были действительно хорошими. Мы хорошо знали Амансио и он был очень близким к рабочим», — вспоминает тот период Мерседес Лопес, работавшая швеей в компании будущего миллиардера.
Интересный факт: дочь Амансио Ортеги — вторая среди самых богатых людей в Испании
Первый брак предпринимателя распался, когда совместная компания уже была успешной. По условиям развода, бывшая жена сохранила за собой 4,5% акций. После ее смерти это состояние унаследовала дочь от первого брака Сандра. Стоимость ее активов оценивается более чем в $10 млрд, что делает ее второй среди самых богатых людей в Испании после отца.
Сандра ведет достаточно закрытый образ жизни. Не появляется на светских мероприятиях, не дает интервью. В публичном пространстве нет даже ее актуальных фото. Известно, что она живет в Ла-Коруньи вместе с мужем и тремя детьми. В деятельность компании отца не вмешивается, хотя и поддерживает с ним отношения.
Самая богатая женщина Испании Сандра Ортега вместе со своим мужем.
Zara или Zorba
В 1975 году, когда Амансио было 39 лет, он открыл свой первый магазин под названием Zara. Находился он всего в нескольких кварталах от первого места работы предпринимателя.
Название было выбрано случайно. Основатель хотел, чтобы магазин назывался Zorba — в честь персонажа из известного в то время фильма «Грек Зорба». Однако оказалось, что в городе уже есть бар с таким названием. Поскольку Амансио уже заказал формы для букв названия магазина, пришлось подобрать другое слово, которое можно было из них составить.
В последующие годы Zara расширяла свое присутствие в испанском регионе Галисия, а с 1978 года начала выходить и в другие провинции страны. Считается, что примерно в это время основатель компании стал миллионером.
А вот с экспансией за пределы Испании Zara не торопилась. Свой первый магазин в Португалии она открыла в 1988 году, когда основателю исполнилось 52 года. Через год магазин открылся в Париже, а вскоре — в Нью-Йорке.
Достигнув успеха с Zara, Ортега начал развивать новые бренды. В 1991 году появилась сеть магазинов Pull&Bear, которые сначала специализировались на мужской одежде, в 1998 году — Bershka, а в следующем году — Stradivarius.
В 2001 году материнская компания группы Inditex провела IPO, после которого Амансио стал миллиардером. Ему к тому времени уже исполнилось 65 лет.
Секрет успеха Zara
С момента создания компании Ортега руководствовался двумя ключевыми принципами — давать клиентам то, что они хотят, и делать это быстрее, чем кто-либо другой. С этой целью он уделял максимальное внимание сокращению цепочек поставок и логистике в магазины.
Обычно компаниям для выпуска новой коллекции одежды требуется до 6 месяцев, а Inditex сократила этот срок до нескольких недель. Это позволяло Zara максимально быстро адаптироваться к новым трендам и постоянно обновлять коллекции в магазинах. Кроме этого, быстрое обновление коллекций позволяет сети экономить на складах, одежда продается, и после этого приходит новая.
Inditex никогда особо не скрывала, что «наблюдала» за показами мод и потом быстро копировала новые тренды для своих коллекций, продавая их по более скромным ценам. Сначала с этой целью в Париж ездил сам Амансио, затем на компанию работали специально нанятые люди. По слухам, «скауты» испанской компании и сейчас выискивают на модных показах интересные идеи, хотя в компании это отрицают и подчеркивают, что у них достаточно собственных дизайнеров.
«Мы никогда не ходим на показы мод. Мы следим за блогерами и прислушиваемся к клиентам, постоянно меняем свое мнение. То, что сегодня кажется чудесным, через две недели станет самой плохой идеей», — рассказывала руководитель отдела трендов Zara Woman Лорета Гарсия.
Интересный факт: Zara заставляет конкурентов работать на свою репутацию
Вместо того, чтобы вкладывать средства в рекламу, Амансио придумал собственный способ продвигать бренд Zara. Хотя магазины предлагают одежду массового сегмента, он решил их открывать в местах с самой дорогой арендой по соседству с Dior, Chanel и подобными продавцами роскоши.
Благодаря этому для людей, просто проходивших мимо, повышался статус Zara, которая в их восприятии становилась в один ряд с подобными брендами. При этом, если в магазине условного Dior они не могли себе ничего позволить, то у испанской компании было, что им предложить.
Скромная жизнь миллиардера
«На улице я хочу, чтобы меня узнавали только моя семья, друзья и люди, с которыми я работаю», — рассказывал Амансио. Он действительно все делал для того, чтобы защитить свою частную жизнь. До IPO компании в открытых источниках было практически невозможно найти фото основателя Zara. А за всю жизнь он всего несколько раз давал интервью.
Привычная одежда Амансио — это синий пиджак и белая рубашка. Часто его можно увидеть в обычных цветных поло. Уже будучи в списке самых богатых людей планеты, он продолжал жить в квартире в одном из элитных комплексов Ла-Коруньи, а в загородном доме держал кур и коз.
Простым был и стиль управления Амансио. Возглавляя одну из крупнейших компаний мира, у него никогда не было собственного кабинета, он оставался в опенспейсе. Здесь, не назначая встречи, к нему могли подойти другие работники и поинтересоваться мнением по тому или иному вопросу.
Как отмечал бывший генеральный директор Inditex Пабло Исла, компания «совершенно горизонтальная», а главное в ней — дух предпринимательства и самокритичность. В Inditex большое внимание всегда уделяли собственным воспитанникам, благодаря этому 90% руководителей компании начинали работать здесь еще в молодом возрасте на низших ступенях.
«Бедность сделала Амансио тем, кто он есть», — отмечает Хабье Бланко, говоря о стиле управления миллиардера.
В то же время, если говорить об инвестициях, их миллиардер делает «на широкую ногу». По расчетам финансовых изданий, за период с 2001 года Амансио получил в виде дивидендов около $10 млрд.
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Значительную часть этой суммы он вложил в недвижимость. В частности, ему принадлежит самое высокое здание в Испании Torre Picasso и еще один мадридский небоскреб Cepsa Tower. Они обошлись более чем в $1 млрд. Также Ортега владеет недвижимостью в самых дорогих районах Лондона, Нью-Йорка, Чикаго, Сиэтла
Некоторое время миллиардер владел суперъяхтой ценой в $84 млн, но впоследствии выставил ее на продажу. Самое же большое увлечение Амансио — это конный спорт.
Самый высокий небоскреб Испании Torre Picasso.
Семейные традиции
После того, как Ортега ушел на пенсию, около десяти лет руководил компанией приглашенный извне Пабло Исла. Однако в 2022 году он ушел в отставку, а его место заняла дочь Амансио от второго брака Марта Ортега. В компании на разных должностях она начала работать с 23 лет.
Еще в 2008 году в одном из немногочисленных интервью Амансио говорил, что полагается в будущем на нее: «Меня очень успокаивает то, что нам удалось перейти ко второму поколению почти без всякого внимания… Проблема наследования решена, все было делегировано».
Как и у основателя компании, у его дочери нет своего офиса, а ее стол расположен среди рабочих мест дизайнеров Zara. «Атмосфера легкая и дружеская. Марта разговаривает с коллегами, многие из которых проработали в бизнесе несколько десятилетий. О том, что это многомиллиардная компания, напоминают лишь гигантские мониторы, на которых мелькает сеть глобальных продаж», — описывал компанию Financial Times.
Марта признается, что отлично понимает свои сильные и слабые стороны. «В целом я не очень люблю цифры. Моя энергия сосредоточена на продукте и том, как он представлен — это душа нашей компании. Я немного знаю о финансах, но у меня очень опытная команда, которая полностью сосредоточена на них. Мы пытаемся вести себя, как маленькая компания, и не отвлекаться на большие цифры», — рассказывала она.
Марта Ортега вместе с отцом часто посещает конные состязания.
Эксперты положительно оценивают работу дочери миллиардера. «Марта Ортега повысила позицию Zara. Позиционирование, что компания продает не только одежду, но и моду, позволило Inditex повысить цены и сохранить маржу среди инфляционного шторма», — считает аналитик инвестиционной компании Bestinver Патрисия Сифуэнтес.
Довольны семейным руководством и инвесторы. Акции Inditex просели во второй половине 2022 года, но с тех пор выросли на 140%.
В последние годы у компании стабильно растут доход и чистая прибыль. В прошлом году ей удалось заработать 5,4 млрд евро, что на 30% больше, чем годом ранее, и на 66% превышает показатели 2022 года.
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Эксперты предсказывают, что через год вырастут и доходы, и цена акций компании — по консенсус-прогнозу, инвесторы смогут заработать на них 14%, в дополнение к щедрым дивидендам в 2,9%. Но, несмотря на финансовые показатели, Inditex будет продолжать делать вид, что это небольшая семейная компания, а ее центральный офис будет оставаться в провинциальной Ла-Коруньи, где Амансио Ортега шил свои первые халаты.
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