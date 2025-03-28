Отец Zara: стал миллиардером в пенсионном возрасте и зарабатывает на инвестициях

Жизнь Амансио Ортеги, который занимает десятую позицию среди самых богатых людей, — наглядный пример того, что никогда не бывает поздно для того, чтобы разбогатеть. Миллиардером он стал уже в пенсионном возрасте, и с тех пор многократно приумножил состояние. Стартовая же позиция вообще не указывала на возможность состоятельной жизни.

Первая десятка самых богатых людей почти полностью состоит из американских представителей технологического сектора. Из других частей света сейчас здесь только француз Бернар Арно и испанец Амансио Ортега. Оба имеют прямое отношение к моде, но на этом их сходство заканчивается.

Бернар Арно сделал состояние на предметах роскоши, скупая такие выдающиеся бренды, как Dior, Louis Vuitton или Hennessy. К миру самых дорогих вещей Арно был приближен еще с детства — он происходил из семьи великого застройщика, а его мать обожала косметику Dior, что и осталось в его памяти на всю жизнь.

При этом у семьи Ортеги не было средств не только на изысканные вещи, но и зачастую на еду. Потому и неудивительно, что, хотя он тоже заработал на моде, но не на высокой, а массовой. Амансио принадлежит 59% компании Inditex, которая владеет Zara — сетью из 3 тыс. магазинов одежды в 96 странах мира. Кроме этого, в группу входят несколько тысяч магазинов под брендами Bershka, Stradivarius, Pull&Bear и т. д. Благодаря этому личное состояние Ортеги оценивается в $114 млрд.

Испанский миллиардер даже дважды возглавлял список самых богатых людей мира — в 2015 и 2016 годах, когда акции Inditex взлетали особенно высоко. Однако, когда он начинал свою предпринимательскую карьеру, ничто не могло указать на такой успех в будущем.

Бросил школу, чтобы прокормить родителей

Амансио родился в 1936 году в небольшом испанском поселке, когда в стране началась гражданская война. Он был четвёртым ребенком в семье. Его отец работал железнодорожником, поэтому семья часто приезжала. Обычно они жили в крошечных домиках прямо у колеи.

Скорее всего, Амансио тоже пошел бы по пути своего отца и работал на железной дороге. Но все изменил один досадный случай. Когда будущему миллиардеру исполнилось 13 лет, семья переехала в Ла-Корунью — город на атлантическом побережье краны. Денег ни на что не хватало, и когда Амансио вместе с матерью зашел в один из магазинов, она просила взять продуктов взаймы. Однако продавец был невозмутим и им пришлось уходить из магазина с пустыми руками.

Именно после этого случая Ортега решил, что пришло время бросить школу и начать работать, чтобы его семья не голодала. Он устроился в небольшой магазин Gala, который торговал одеждой. Этот магазин существует до сих пор и даже принадлежит той же семье, но нынешний владелец жалуется, что сейчас в него заходит мало покупателей, а больше туристов, интересующихся биографией бывшего знаменитого сейчас сотрудника.

Магазин Gala, в котором начинал работать будущий миллиардер.

На первой работе Амансио открывал для себя мир одежды, учился шить, общался с клиентами и поставщиками. Здесь же он познакомился со своей первой женой. Вместе с ней он и начал свой бизнес. Продолжая работать днем в магазине, вечером они дома шили халаты, а вскоре создали собственную компанию Confecciones GOA. К тому времени Амансио уже исполнилось 27 лет.

Компания быстро росла. Сначала к ней присоединились родственники (брат возглавлял коммерческую часть, сестра стала бухгалтером), а вскоре предприниматель начал привлекать и посторонних работников. Как рассказывает автор биографии миллиардера Хабье Бланко, в то время в небогатом испанском регионе было мало возможностей найти работу. Мужчины в основном ловили рыбу, а женщины оставались дома. «Они очень хорошо шили и были готовы работать за небольшие деньги», — говорит Бланко.

Амансио организовывал женщин в швейные кооперативы. «Условия были действительно хорошими. Мы хорошо знали Амансио и он был очень близким к рабочим», — вспоминает тот период Мерседес Лопес, работавшая швеей в компании будущего миллиардера.

Интересный факт: дочь Амансио Ортеги — вторая среди самых богатых людей в Испании

Первый брак предпринимателя распался, когда совместная компания уже была успешной. По условиям развода, бывшая жена сохранила за собой 4,5% акций. После ее смерти это состояние унаследовала дочь от первого брака Сандра. Стоимость ее активов оценивается более чем в $10 млрд, что делает ее второй среди самых богатых людей в Испании после отца.

Сандра ведет достаточно закрытый образ жизни. Не появляется на светских мероприятиях, не дает интервью. В публичном пространстве нет даже ее актуальных фото. Известно, что она живет в Ла-Коруньи вместе с мужем и тремя детьми. В деятельность компании отца не вмешивается, хотя и поддерживает с ним отношения.

Самая богатая женщина Испании Сандра Ортега вместе со своим мужем.

Zara или Zorba

В 1975 году, когда Амансио было 39 лет, он открыл свой первый магазин под названием Zara. Находился он всего в нескольких кварталах от первого места работы предпринимателя.

Название было выбрано случайно. Основатель хотел, чтобы магазин назывался Zorba — в честь персонажа из известного в то время фильма «Грек Зорба». Однако оказалось, что в городе уже есть бар с таким названием. Поскольку Амансио уже заказал формы для букв названия магазина, пришлось подобрать другое слово, которое можно было из них составить.

В последующие годы Zara расширяла свое присутствие в испанском регионе Галисия, а с 1978 года начала выходить и в другие провинции страны. Считается, что примерно в это время основатель компании стал миллионером.

А вот с экспансией за пределы Испании Zara не торопилась. Свой первый магазин в Португалии она открыла в 1988 году, когда основателю исполнилось 52 года. Через год магазин открылся в Париже, а вскоре — в Нью-Йорке.

Достигнув успеха с Zara, Ортега начал развивать новые бренды. В 1991 году появилась сеть магазинов Pull&Bear, которые сначала специализировались на мужской одежде, в 1998 году — Bershka, а в следующем году — Stradivarius.

В 2001 году материнская компания группы Inditex провела IPO, после которого Амансио стал миллиардером. Ему к тому времени уже исполнилось 65 лет.

Секрет успеха Zara

С момента создания компании Ортега руководствовался двумя ключевыми принципами — давать клиентам то, что они хотят, и делать это быстрее, чем кто-либо другой. С этой целью он уделял максимальное внимание сокращению цепочек поставок и логистике в магазины.

Обычно компаниям для выпуска новой коллекции одежды требуется до 6 месяцев, а Inditex сократила этот срок до нескольких недель. Это позволяло Zara максимально быстро адаптироваться к новым трендам и постоянно обновлять коллекции в магазинах. Кроме этого, быстрое обновление коллекций позволяет сети экономить на складах, одежда продается, и после этого приходит новая.

Inditex никогда особо не скрывала, что «наблюдала» за показами мод и потом быстро копировала новые тренды для своих коллекций, продавая их по более скромным ценам. Сначала с этой целью в Париж ездил сам Амансио, затем на компанию работали специально нанятые люди. По слухам, «скауты» испанской компании и сейчас выискивают на модных показах интересные идеи, хотя в компании это отрицают и подчеркивают, что у них достаточно собственных дизайнеров.

«Мы никогда не ходим на показы мод. Мы следим за блогерами и прислушиваемся к клиентам, постоянно меняем свое мнение. То, что сегодня кажется чудесным, через две недели станет самой плохой идеей», — рассказывала руководитель отдела трендов Zara Woman Лорета Гарсия.

Интересный факт: Zara заставляет конкурентов работать на свою репутацию

Вместо того, чтобы вкладывать средства в рекламу, Амансио придумал собственный способ продвигать бренд Zara. Хотя магазины предлагают одежду массового сегмента, он решил их открывать в местах с самой дорогой арендой по соседству с Dior, Chanel и подобными продавцами роскоши.

Благодаря этому для людей, просто проходивших мимо, повышался статус Zara, которая в их восприятии становилась в один ряд с подобными брендами. При этом, если в магазине условного Dior они не могли себе ничего позволить, то у испанской компании было, что им предложить.

Скромная жизнь миллиардера

«На улице я хочу, чтобы меня узнавали только моя семья, друзья и люди, с которыми я работаю», — рассказывал Амансио. Он действительно все делал для того, чтобы защитить свою частную жизнь. До IPO компании в открытых источниках было практически невозможно найти фото основателя Zara. А за всю жизнь он всего несколько раз давал интервью.

Привычная одежда Амансио — это синий пиджак и белая рубашка. Часто его можно увидеть в обычных цветных поло. Уже будучи в списке самых богатых людей планеты, он продолжал жить в квартире в одном из элитных комплексов Ла-Коруньи, а в загородном доме держал кур и коз.

Простым был и стиль управления Амансио. Возглавляя одну из крупнейших компаний мира, у него никогда не было собственного кабинета, он оставался в опенспейсе. Здесь, не назначая встречи, к нему могли подойти другие работники и поинтересоваться мнением по тому или иному вопросу.

Как отмечал бывший генеральный директор Inditex Пабло Исла, компания «совершенно горизонтальная», а главное в ней — дух предпринимательства и самокритичность. В Inditex большое внимание всегда уделяли собственным воспитанникам, благодаря этому 90% руководителей компании начинали работать здесь еще в молодом возрасте на низших ступенях.

«Бедность сделала Амансио тем, кто он есть», — отмечает Хабье Бланко, говоря о стиле управления миллиардера.

В то же время, если говорить об инвестициях, их миллиардер делает «на широкую ногу». По расчетам финансовых изданий, за период с 2001 года Амансио получил в виде дивидендов около $10 млрд.

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Значительную часть этой суммы он вложил в недвижимость. В частности, ему принадлежит самое высокое здание в Испании Torre Picasso и еще один мадридский небоскреб Cepsa Tower. Они обошлись более чем в $1 млрд. Также Ортега владеет недвижимостью в самых дорогих районах Лондона, Нью-Йорка, Чикаго, Сиэтла и т. д.

Некоторое время миллиардер владел суперъяхтой ценой в $84 млн, но впоследствии выставил ее на продажу. Самое же большое увлечение Амансио — это конный спорт.

Самый высокий небоскреб Испании Torre Picasso.

Семейные традиции

После того, как Ортега ушел на пенсию, около десяти лет руководил компанией приглашенный извне Пабло Исла. Однако в 2022 году он ушел в отставку, а его место заняла дочь Амансио от второго брака Марта Ортега. В компании на разных должностях она начала работать с 23 лет.

Еще в 2008 году в одном из немногочисленных интервью Амансио говорил, что полагается в будущем на нее: «Меня очень успокаивает то, что нам удалось перейти ко второму поколению почти без всякого внимания… Проблема наследования решена, все было делегировано».

Как и у основателя компании, у его дочери нет своего офиса, а ее стол расположен среди рабочих мест дизайнеров Zara. «Атмосфера легкая и дружеская. Марта разговаривает с коллегами, многие из которых проработали в бизнесе несколько десятилетий. О том, что это многомиллиардная компания, напоминают лишь гигантские мониторы, на которых мелькает сеть глобальных продаж», — описывал компанию Financial Times.

Марта признается, что отлично понимает свои сильные и слабые стороны. «В целом я не очень люблю цифры. Моя энергия сосредоточена на продукте и том, как он представлен — это душа нашей компании. Я немного знаю о финансах, но у меня очень опытная команда, которая полностью сосредоточена на них. Мы пытаемся вести себя, как маленькая компания, и не отвлекаться на большие цифры», — рассказывала она.

Марта Ортега вместе с отцом часто посещает конные состязания.

Эксперты положительно оценивают работу дочери миллиардера. «Марта Ортега повысила позицию Zara. Позиционирование, что компания продает не только одежду, но и моду, позволило Inditex повысить цены и сохранить маржу среди инфляционного шторма», — считает аналитик инвестиционной компании Bestinver Патрисия Сифуэнтес.

Довольны семейным руководством и инвесторы. Акции Inditex просели во второй половине 2022 года, но с тех пор выросли на 140%.

В последние годы у компании стабильно растут доход и чистая прибыль. В прошлом году ей удалось заработать 5,4 млрд евро, что на 30% больше, чем годом ранее, и на 66% превышает показатели 2022 года.

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Эксперты предсказывают, что через год вырастут и доходы, и цена акций компании — по консенсус-прогнозу, инвесторы смогут заработать на них 14%, в дополнение к щедрым дивидендам в 2,9%. Но, несмотря на финансовые показатели, Inditex будет продолжать делать вид, что это небольшая семейная компания, а ее центральный офис будет оставаться в провинциальной Ла-Коруньи, где Амансио Ортега шил свои первые халаты.