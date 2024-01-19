Сказочное богатство: сколько зарабатывает Джоан Роулинг и как помогает Украине

История Джоан Роулинг выглядит не менее сказочно, чем выдуманный ею фантастический мир. Благодаря успеху книг о Гарри Поттере Роулинг стала самым богатым писателем всех времен: ее состояние превышает $1 млрд. Об основных источниках ее доходов и инвестициях звездного писателя рассказывает «Минфин».

Как Роулинг перевернула представление о детской литературе

Мировую славу Джоан Роулинг принесла серия из семи книг о волшебнике Гарри Поттере. Романы были переведены на 82 языка, а их общий тираж превысил 600 млн экземпляров. При этом около 180 млн книг было продано на ключевом для креативной индустрии американском рынке.

В 90-х и начале 2000-х Роулинг полностью изменила индустрию детской литературы. До этого издатели считали, что дети не готовы читать большие книги. Однако, после успеха истории о Поттере количество подобных изданий стремительно начало расти. Кроме того, использование писателем сложных сюжетных линий и моральной неоднозначности доказало, что детская литература не должна быть упрощенной.

Известности книг способствовал успех экранизации. Общие кассовые сборы восьми фильмов о Поттере (последняя книга была разбита на две картины) составляют $7,7 млрд. И это без учета продаж фильмов на дисках и телевизионных прав, которые Universal приобрела за $250 млн.

Феномен Гарри Поттера сделал чтение популярным среди миллионов детей.

Дебютом Роулинг во взрослой литературе стала книга «Неожиданная вакансия». Также под псевдонимом Роберт Галбрейт она выпускает серию детективных романов — уже вышло 7 из 10 запланированных книг.

Кроме этого, писатель написала несколько детских книг как во вселенной Гарри Поттера, так и за ее пределами, и работала над сценариями фильмов серии «Фантастические звери».

Сидела в ряду «для тупых» и жила на соцвыплаты

Родилась Джоан в семье британских «синих воротничков». Высшего образования у ее родителей не было, но они сделали довольно неплохую карьеру. Отец был рабочим на заводе и прошел путь к инженеру, а мать была научным техником.

Каких-либо особых талантов в обучении Джоан не проявляла. В младшей школе суровая учительница даже усадила ее в «ряд для тупых» после проваленного девочкой математического теста. Вместо точных наук, Джоан интересовалась литературой, а в 11 лет написала первый рассказ.

Сама себя Роулинг описывала, как «воплощение книжного ребенка — низкого роста, в толстых очках, который живет в мире грез». Учитель по английскому вспоминал ее, как «не уникальную», а лишь одну из группы девочек, которые «достаточно хорошо владели английским».

Детское фото Джоан с родителями и сестрой.

Жизнь Джоан осложнилась в 15 лет, когда ее мать тяжело заболела рассеянным склерозом и была вынуждена уволиться с работы. На Джоан легла значительная часть домашних обязанностей, а отношения с отцом были очень плохими. По словам Роулинг, в подростковом возрасте у нее было обсессивно-компульсивное расстройство.

После того, как ей не удалось поступить в Оксфорд, будущая звезда детской литературы начала учить французский язык и литературу в менее престижном Университете Эксетера. Среди студентов она не выделялась знаниями и занималась больше личной жизнью, чем учебой.

Получив диплом, найти престижную работу Роулинг не смогла, поэтому закончила курсы секретаря и некоторое время работала на временных должностях, а затем занималась бумажной документацией в Amnesty International.

Ища себя, Роулинг устроилась учителем английского в Португалии. Это решение стало судьбоносным: в этой стране она встретила своего первого супруга. Уже через год у них родилась дочь, но свой брак Джоан называла «коротким и катастрофическим». Отношения завершились тем, что с помощью полиции она забрала ребенка и уехала в Британию. Официально развестись удалось только спустя несколько лет.

Вместе с дочерью Джоан жила на социальную помощь. Свое материальное состояние она описывала как «бедное, насколько это возможно в Британии, не будучи бездомным».

Книга, изменившая все

Еще до переезда в Португалию Роулинг задумала книгу о мальчике-волшебнике и годами работала над ней. Социальные выплаты помогли ей закончить работу, и в 1995 году (через 5 лет после появления идеи) у нее была готовая рукопись романа «Гарри Поттер и философский камень».

Довольно быстро писатель заключила договор с литературным агентством, а вот найти издательство оказалось сложнее. «Философский камень» — относительно небольшая по объему книга, по сравнению с книгами серии, которые будут выходить дальше, но все равно она была примерно в два раза больше стандартного размера детской книги. Поэтому 12 издательств, к которым обратились литагенты, отказались публиковать историю.

Решилось на публикацию только Bloomsbury Publishing. Как объясняют литературные критики, это достаточно крупное издательство только создало отдел детской литературы и еще не знало специфики этого направления. Возможно, именно поэтому и решилось рискнуть.

В 1997 году наконец-то вышла первая книга из серии о Поттере. Гонорар Роулинг за нее составил около $6 500. Первый пробный тираж книги составил всего 500 экземпляров, но уже к концу года было продано 70 тыс. экземпляров.

В следующем году права на печать книги были приобретены в США и в этот раз гонорар достиг $105 тыс. Собственно, на этом и закончилась история о бедности Роулинг. Тиражи последующих изданий стремительно росли, как и гонорары.

Сколько заработала Роулинг

Аналитики Forbes или Bloomberg достаточно легко считают состояние самых богатых людей планеты: известно, какими акциями те владеют, и остается только обновить данные, согласно капитализации компаний. Также можно посчитать состояние спортсменов, вроде Лионеля Месси, ведь клубы публикуют зарплатные ведомости.

Со звездами шоу-бизнеса или культуры все сложнее, поскольку они не отчитываются о своей прибыли и условиях контрактов. В связи с этим, сколько именно заработала Роулинг — точно неизвестно, а все данные об этом — не больше, чем предположения.

Forbes включил ее в список миллиардеров еще в 2005 году — Роулинг стала первым писателем, который попал в список самых богатых людей планеты. Однако, сама Роулинг тогда отрицала, что у нее есть такая сумма. «У меня много денег, больше денег, чем я когда-либо мечтала. Но я не миллиардер», — заявила она.

По словам писателя, все дело в высоких налогах, она уплачивает максимальную ставку в Британии — 45%. Как признавалась Джоан, она не стремится к оптимизации отчислений, поскольку, после того, как получала соцпомощь, чувствует себя виноватой перед государством и пытается вернуть долг.

В конце концов, Forbes в 2012 году исключил ее из перечня миллиардеров, объяснив это так же столь высокими британскими налогами.

Celebrity Net Worth все же считает, что у Роулинг есть $1 млрд, что делает ее самым богатым автором в мире. Второе место занимает американец Джеймс Паттерсон с $800 млн. В целом, оценки состояния Роулинг от разных аналитиков и изданий существенно отличаются. Называются суммы от $670 млн до $1,2 млрд.

Стивен Кинг, который тоже входит в десятку самых богатых писателей, неоднократно говорил, что увлекается творчеством Роулинг.

Самый обстоятельный анализ доходов писателя попыталась сделать газета The New York Times в 2016 году. К тому времени продажи книг о Гарри Поттере составили $7,7 млрд. Предположив, что писатель получает стандартный гонорар в 15%, издание вышло на сумму $1,15 млрд дохода только от продажи книг.

По подсчетам журналистов, фильмы принесли ей $700 млн — выплата 10% от кинопроката владельцу авторских прав.

Лицензионное соглашение на строительство развлекательных парков добавило на счет писателя еще ориентировочно $60−80 млн. Также Роулинг получает дополнительные средства от продажи билетов, еды и напитков в этих парках. Сколько — неизвестно, но, к примеру, Стивен Спилберг имеет по подобному соглашению 2% от всех продаж. Если у Джоан подобные условия, это позволяет зарабатывать ежегодно, по крайней мере, $14 млн.

Также, предполагают журналисты, от продажи телеправ Роулинг должна была получить $125 млн. Если же добавить сюда прибыль от пьесы в мире Поттера «Проклятый ребенок», то, даже после уплаты налогов, на счетах писателя должно остаться, по крайней мере, $1,2 млрд.

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Если учитывать, что стандартный прирост капитала составляет 8% годовых, даже без дополнительных авторских начислений, Роулинг получает $80−100 млн ежегодно. А все гонорары, по разным оценкам, добавляют еще $50−100 млн в год.

Финансирует медицинские исследования и помогает Украине

Роулинг не раскрывает свои расходы на благотворительность, но с уверенностью можно сказать о сумме, по крайней мере, в $160 млн, которую она потратила на эти цели. В первую очередь, ее деньги идут на медицинские исследования, в частности, она финансирует борьбу с рассеянным склерозом, от которого умерла ее мать.

Кроме того, писатель поддерживает программы борьбы с бедностью и финансирует центр помощи женщинам, пострадавшим от насилия.

Тратит средства она и на политические проекты. Как минимум, $1 млн писатель передала лейбористской партии и еще столько же — на агитацию против выхода Шотландии из состава Великобритании. После того, как к власти в Афганистане пришел талибан, из страны удалось вывести женщин-юристов и членов их семей — всего более 500 человек. Как оказалось, среди тех, кто финансировал эту операцию, была Роулинг — на это она дала несколько сотен тысяч фунтов.

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За время российско-украинской войны Роулинг неоднократно выражала свою поддержку Украине. Также она передала 1 млн фунтов стерлингов через благотворительную организацию Lumos для помощи украинским детям после начала полномасштабного вторжения.

Куда тратит деньги

У Роулинг крупный портфель недвижимости в Англии и Шотландии. Живет она в Эдинбурге в имении XVII века. На его территории есть два дома на дереве, стоимость строительства которых превышает $300 тыс., — чтобы построить их, семья купила соседний дом за $1,3 млн и снесла его.

Еще одно имение с домом на 7 спален, крытым бассейном и частной библиотекой Роулинг купила в шотландском Пертшире за $2,5 млн. Свой лондонский дом в элитном районе Кенсингтон со зданиями викторианской эпохи писатель купила за $5,6 млн.

Джоан вместе со своим вторым мужем — врачом Нилом Мюрреем.

За $29 млн Джоан купила роскошную яхту с 4 спальнями. Правда, морской отдых, видимо, разочаровал ее — вскоре лодка была выставлена на продажу по более низкой цене.

А вот данных о том, что Роулинг или члены ее семьи пользуются элитными автомобилями, нет. Считается, что в их гаражах только машины среднего класса, которые меньше привлекают внимания и помогают сохранять частную жизнь.

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Об инвестициях Роулинг в ценные бумаги ничего не известно. В то же время, для ее финансового благополучия они не имеют особого значения — книги, фильмы и многочисленная продукция с символикой Гарри Поттера будут приносить стабильную прибыль еще много лет.