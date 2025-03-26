Отзыв февраля: как ПУМБ ограничил клиентку с поступлениями более 1 млн грн в месяц

Вместо того чтобы управлять рисками, банки избрали избегать их, чтобы не попасть под штрафы регулятора.

Признаками того, что украинские банки начали прибегать к дерискингу, являются отзывы наших читателей, которые жалуются на то, что банки сильно ограничивают общение с клиентами во время расторжения отношений, не объясняя причин расторжения и не поддерживая коммуникации. В такую ситуацию попала наша читательница в феврале. Ее история может быть полезна нашей аудитории и вот почему.

iirinam рассказала, что не могла найти общий язык с ПУМБ. Женщина получала единовременную денежную помощь через Приватбанк, а затем открыла счет в ПУМБ для размещения средств на депозит. Долгое время у банка не было претензий к ее операциям, но в феврале 2025 года запросил дополнительные документы. Помимо прочего клиентка пожаловалась на то, что не имела возможности должным образом:

указать в анкете свой социальный статус,

предоставить необходимые документы сотруднице ПУМБ при открытии счета;

подать подтверждающие документы, поскольку банк просил предоставить их «на бумаге».

«Моя личность установлена. Все мои данные у банка есть. Происхождение источника средств я подтвердила Протоколами М О . Мой статус жены погибшего защитника подтвержден Выдержками из Протоколов М О и моим устным сообщением с указанием серии и номеров серого и черных удостоверений, что фиксировалось работником горячей линии банка. Почему ПУМБ необоснованно применяет дерискинг, предварительно установив мне лимит на пополнение счетов 3 000 000 в квартал? Выглядит, как ввод клиента в заблуждение. И эти вопросы уже не только к ПУМБ, эти вопросы касаются многих банков, поскольку оказалось, что такой случай не единичный. Многие члены семей погибших защитников попали под столь необоснованный финмониторинг», — пишет читательница.

В ПУМБ объяснили, что действовали в рамках законодательства и обязаны запрашивать дополнительные документы на любом этапе обслуживания клиента. Однако после пересмотра ситуации банк возобновил сотрудничество с клиенткой.

«О возобновлении деловых отношений клиентке уже было поставлено в известность, а впоследствии ей должно поступить официальное письмо от банка с детальным рассмотрением всех замечаний от клиентки», — добавили в банке.

В финучреждении заверили, что работают над минимизацией подобных случаев в будущем.

Юристка ЮК «Приходько и партнеры» Юлия Панасюк отмечает, что чрезмерные требования банков могут повлечь за собой отток клиентов в нерегулируемые финансовые механизмы, что, в свою очередь, увеличивает угрозу отмывания средств. Она также напоминает, что банки не имеют права требовать безосновательно дополнительных объяснений, если клиент уже предоставил документы, подтверждающие законность происхождения денег.

По ее словам, банки должны признавать электронную подпись Дия. Подпись, поскольку она имеет такую же юридическую силу, как и собственноручная подпись. Финучреждения также могут ввести в банковских анкетах возможность указания специального статуса клиента, чтобы предупредить дальнейшие проблемы с финмониторингом. «Для системных изменений необходимо внесение соответствующих изменений на законодательном уровне, что может инициировать либо НБУ, либо народные депутаты», — добавляет юрист ЮК «Приходько и партнеры».

Правила конкурса «Отзыв месяца»

Приз за лучший отзыв месяца — 500 грн. Чтобы попасть в число претендентов на звание «лучший», отзыв должен соответствовать ряду критериев:

Отзыв должен быть написан на основе личного опыта общения с банком или использования банковских продуктов.

Описанный опыт должен быть полезен другим клиентам банка.

В отзыве может быть описан как отрицательный, так и положительный пользовательский опыт.

Оптимальный объем комментария — до 2−2,5 тыс. знаков.

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