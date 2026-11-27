Украинские банки сокращают лимиты на переводы со счетов физлиц-предпринимателей и усиливают финансовый мониторинг отдельных категорий клиентов. Наиболее пристально будут проверять вновь и неактивных ФЛПов, а также предпринимателей с необычной для их бизнеса финансовой активностью. Если установленного лимита не будет достаточно для работы, предприниматель сможет обратиться в банк и подтвердить потребность в больших суммах документами о своей деятельности. ПриватБанк и Сбербанк уже изменили ограничения, а часть других крупных финучреждений введет новые правила с 1 декабря. Об этом пишет Dilo.

Оценить реальное влияние ограничений можно будет примерно через шесть–восемь месяцев после их полноценного введения. Фото: Pexels

Какие лимиты устанавливают для ФЛП

Новые ограничения предусмотрены Меморандумом об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг. Его обновленную редакцию, касающуюся предпринимателей, банки подписали 14 мая 2026 года. Документ предусматривает общие подходы к финансовому мониторингу и ограничению расходных операций по счетам клиентов.

Для ФЛП предусмотрено постепенное уменьшение месячных лимитов. Предприниматели первой группы смогут проводить расходные операции на сумму до 400 тыс. грн в месяц вместо предыдущих 600 тыс. грн. Для второй и третьей групп лимит уменьшается с 3 до 1 млн грн.

Речь идет об общей сумме всех расходных операций в течение месяца, а не об ограничениях на один перевод. К ним относятся переводы денежных средств со счета и снятия наличных денег. Получать плату от клиентов и покупателей предприниматели могут без этих ограничений.

Лимиты рассчитывают раздельно в каждом банке. То есть предприниматель, имеющий счета в двух финучреждениях, будет иметь отдельное ограничение в каждом из них. Это позволяет осуществлять больший общий объем расходных операций, чем предусмотрено лимитом одного банка.

Если ФЛП исчерпает установленную сумму, банк не произведет следующий платеж сверх лимита. Деньги останутся на счете. Чтобы увеличить доступную сумму, предприниматель должен обратиться в банк и предоставить документы о своей деятельности. Это могут быть договоры с контрагентами, налоговые декларации, накладные или выписки о движении денежных средств в других банках. После проверки документов финучреждение может просмотреть лимит.

Какие банки уже изменили ограничения

Хотя правила предусмотрены одним меморандумом, банки вводят его в разные сроки. Документ не является постановлением Национального банка, поэтому финучреждения самостоятельно определяют порядок и даты выполнения договоренностей.

По информации Delo.ua, опросившему крупнейшие банки по количеству вкладчиков, ПриватБанк и Сбербанк применяют новые лимиты с 14 ноября 2026 года. В ПриватБанке персональные ограничения части клиентов перечислили еще 12 ноября.

Другие крупные финучреждения назвали следующие даты введения новых правил:

Универсал Банк, обслуживающий клиентов monobank, — с 1 декабря;

А-Банк — с 1 декабря;

ПУМБ — с 1 декабря.

Предпринимателям следует проверить условия обслуживания в своем банке. Дата введения ограничений и доступный предел могут различаться в зависимости от финучреждения.

Кого банки будут проверять чаще

Новые правила не предусматривают автоматическое применение пониженных лимитов ко всем ФЛПам. Усиленные ограничения касаются, прежде всего, трех категорий предпринимателей.

Первая категория — вновь созданные ФЛПы, которые недавно начали деятельность и открыли счета в банках.

Вторая — так называемые неактивные, или «спящие», предприниматели. Это ФОПы, длительно не проводившие операции, а затем возобновившие деятельность или резко увеличившие обороты.

К третьей категории относятся предприниматели, операции которых банк считает рисковыми. К примеру, подозрение может вызвать разделение платежа на сумму свыше 400 тыс. грн на несколько меньших переводов одному контрагенту. Также банки будут обращать внимание на группы связанных ФЛП, которые фактически ведут общий бизнес.

Усиление контроля связано с противодействием уклонению от налогообложения, дроблению бизнеса и использованию так называемых дропов. Так называют людей, которые открывают счета или оформляют предпринимательскую деятельность на свое имя, а затем передают их другим лицам на проведение финансовых операций.

Отдельный нюанс касается предпринимателей, меняющих банк. Даже если ФЛП годами работал с другим финучреждением и имел стабильные обороты, новый банк может считать его незнакомым клиентом и установить базовый лимит. Для его увеличения придется подтвердить свою деятельность документами.

В ПУМБ подтвердили Delo.ua, что новый клиент сразу получает базовый лимит по своей группе: 400 тыс. грн в месяц для первой группы и 1 млн грн для второй и третьей. Если бизнесу требуются большие суммы, банк может запросить налоговые декларации, накладные, договоры и выписки из других банков за год. После проверки этих документов лимит может быть увеличен.

В monobank объяснили, что для определения неактивности учитывают несколько обстоятельств одновременно. В частности, проверяют, прошло ли шесть месяцев от регистрации ФЛП и открытия счета, а также были ли за это время поступления и расходные операции.

Если предприниматель зарегистрирован давно, но счет в банке открыл недавно, его не сочтут неактивным только через короткий период обслуживания. В таком случае банк будет отчислять шесть месяцев со дня открытия счета.

Как новые лимиты могут повлиять на малый бизнес

В Ассоциации украинских банков считают, что установленных лимитов должно хватить большинству представителей микробизнеса. По предварительным оценкам ассоциации, для ФЛП первой группы ограничение в 400 тыс. грн в месяц соответствует примерно 20 тыс. грн расходных операций в день при условии 20 рабочих дней. Для большинства небольших предпринимателей такого объема должно быть достаточно.

Банки также заявляют, что ограничения коснутся сравнительно небольшого количества клиентов. Если стандартного лимита не хватит, предприниматель сможет обратиться в финучреждение с документами для индивидуального просмотра условий обслуживания.

Пока неизвестно, сколько предпринимателей столкнутся с новыми ограничениями и сколько времени банки будут тратить на проверку документов. Национальный банк не ведет отдельной статистики движения средств на счетах ФЛП, которая позволила бы оценить масштаб возможных проблем.

Есть и вопрос скорости рассмотрения обращений. Предприниматели уже жалуются, что во время обычных процедур финансового мониторинга банки могут проверять данные документы месяц и дольше. Иногда банки несколько раз спрашивают дополнительные материалы, что усложняет работу бизнеса.

В Delo.ua отмечают, что оценить реальное влияние новых ограничений можно будет примерно через шесть-восемь месяцев после их полноценного введения. К тому времени у банков будет больше данных о количестве обращений предпринимателей об увеличении лимитов и скорости их обработки.