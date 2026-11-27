Черная пятница в Академии Минфин подходит к концу. Если вы еще не открыли Секретное хранилище подарков, пора это сделать. Ведь уже 30 ноября акция завершится, а вместе с ней уйдет возможность получить один из гарантированных бонусов.
Последние дни Черной пятницы в Академии Минфин: успейте получить подарок и до 50% скидки на обучение
Вас ждет одна из трех подарочных коробок, а внутри — подарок, который поможет сделать обучение более доступным:
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промокод на скидку 30%, 40% или 50% по любому курсу Академии Минфин;
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промокод на бесплатное обучение на любом курсе;
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промокод на запись любого воркшопа.
Как забрать подарок:
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Выделите страницу акции и заполните короткую форму.
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Нажмите «Войти в хранилище» и выберите одну из трех коробок.
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Скопируйте промокод или название подарка.
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Напишите Отделу заботы Академии в Telegram — команда поможет активировать бонус.
Не откладывайте потом: 30 ноября — последний день, когда можно войти в хранилище и получить подарок.
Открыть хранилище можно только один раз. Воспользоваться полученным подарком следует до 31 декабря 2026 года.
Скидки не совмещаются с другими акционными предложениями и промокодами Академии.
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