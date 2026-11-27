Черная пятница в Академии Минфин подходит к концу. Если вы еще не открыли Секретное хранилище подарков, пора это сделать. Ведь уже 30 ноября акция завершится, а вместе с ней уйдет возможность получить один из гарантированных бонусов.

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Вас ждет одна из трех подарочных коробок, а внутри — подарок, который поможет сделать обучение более доступным:

промокод на скидку 30%, 40% или 50% по любому курсу Академии Минфин;

промокод на бесплатное обучение на любом курсе;

промокод на запись любого воркшопа.

Как забрать подарок:

Выделите страницу акции и заполните короткую форму. Нажмите «Войти в хранилище» и выберите одну из трех коробок. Скопируйте промокод или название подарка. Напишите Отделу заботы Академии в Telegram — команда поможет активировать бонус.

Не откладывайте потом: 30 ноября — последний день, когда можно войти в хранилище и получить подарок.

Войти в хранилище

Открыть хранилище можно только один раз. Воспользоваться полученным подарком следует до 31 декабря 2026 года.

Скидки не совмещаются с другими акционными предложениями и промокодами Академии.